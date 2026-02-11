Nie musisz już iść na komisję. Od 13 kwietnia badanie przez internet

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r., poz. 26), która wprowadza kompleksową reformę systemu orzecznictwa lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia 2026 r. badanie potrzebne do wydania orzeczenia będzie można przejść zdalnie, przez wideorozmowę, bez osobistej wizyty na komisji. Nowe przepisy skracają też maksymalny czas oczekiwania na decyzję do 30 dni. Zmieni się również krąg osób uprawnionych do wydawania orzeczeń, w określonych sprawach będą to nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Reforma obejmie setki tysięcy osób rocznie ubiegających się o orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

rozwiń >

Zgodnie z przepisami ustawy, od dnia 13 kwietnia 2026 r. wnioskujący będą mogli przejść badania orzecznicze zdalnie, przez wideorozmowę (z wykorzystaniem telefonu lub laptopa), bez konieczności osobistego stawiennictwa w placówce ZUS. Co więcej, grono osób uprawnionych do wydawania orzeczeń zostanie rozszerzone o pielęgniarki, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów, a maksymalny czas oczekiwania na decyzję ZUS zostanie skrócony do 30 dni (obecnie oczekiwanie może trwać kilka miesięcy).

REKLAMA

REKLAMA

Według danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rocznie w Polsce wydawanych jest ponad 1,5 miliona orzeczeń dotyczących niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz innych kwestii związanych z orzecznictwem lekarskim ZUS. Dotychczasowy system, oparty na konieczności osobistego stawiennictwa przed komisją lekarską ZUS oraz wielomiesięcznych terminach oczekiwania na decyzję, był krytykowany przez pacjentów, organizacje pozarządowe oraz samych lekarzy orzeczników jako nieefektywny, uciążliwy dla osób z niepełnosprawnościami oraz niewspółmierny do obecnych możliwości technologicznych.

Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procedur, skrócenie kolejek i ułatwienie dostępu do orzeczeń dla osób, które ich potrzebują. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to będzie oznaczać realną poprawę jakości życia i zmniejszenie biurokratycznych obciążeń. Dotychczas dotarcie do placówki ZUS często wymagało organizacji transportu, pomocy innych osób, a także straty całego dnia na dojazd, oczekiwanie w kolejce i powrót do domu. Dzięki możliwości zdalnego badania, część osób będzie mogła uzyskać orzeczenie bez wychodzenia z domu.

Dlaczego wprowadzono reformę systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS – problem wielomiesięcznych kolejek i uciążliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Dotychczasowy system orzecznictwa lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oparty na konieczności osobistego stawiennictwa przed komisją lekarską ZUS oraz wielomiesięcznych terminach oczekiwania na decyzję, był od lat krytykowany przez pacjentów, organizacje pozarządowe oraz samych lekarzy orzeczników.

REKLAMA

Główne problemy dotychczasowego systemu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Wielomiesięczne oczekiwanie na termin badania oraz na decyzję:

Według danych publikowanych przez ZUS oraz organizacje pozarządowe zajmujące się prawami osób z niepełnosprawnościami, średni czas oczekiwania na termin badania przed komisją lekarską ZUS wynosił od 2 do 4 miesięcy, a w przypadku niektórych oddziałów ZUS (zwłaszcza w dużych miastach) nawet do 6 miesięcy. Po przeprowadzeniu badania, decyzja o wydaniu orzeczenia mogła być wydawana z dodatkowym opóźnieniem (nawet kilka tygodni).

2. Konieczność osobistego stawiennictwa – uciążliwość dla osób z niepełnosprawnościami:

Dotychczas każda osoba ubiegająca się o orzeczenie ZUS musiała osobiście stawić się w siedzibie komisji lekarskiej ZUS. Dla osób z ograniczoną mobilnością, osób poruszających się na wózku inwalidzkim, osób leżących lub osób z zaburzeniami psychicznymi, dotarcie do placówki ZUS często wymagało:

Organizacji transportu (zazwyczaj płatnego, np. transport medyczny)

Pomocy innych osób (opiekunów, członków rodziny)

Straty całego dnia na dojazd, oczekiwanie w kolejce i powrót do domu

Kto będzie mógł wydawać orzeczenia od 13 kwietnia 2026 r. – pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci wchodzą do gry

Najważniejszą zmianą wchodzącą w życie 13 kwietnia 2026 r. jest rozszerzenie grona osób uprawnionych do wydawania orzeczeń. Do tej pory było to wyłącznie prawo lekarzy orzeczników ZUS. Po zmianach, w określonych sprawach, odrębnymi przepisami, orzeczenia będą mogły wydawać także:

Pielęgniarki i pielęgniarze – w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

Fizjoterapeuci – w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Ważne Pielęgniarki NIE będą wystawiać zwolnień lekarskich (L4). Ich kompetencje dotyczą wyłącznie orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji, co jest odrębnym procesem związanym z długotrwałą pomocą innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Zwolnienia lekarskie (zaświadczenia lekarskie, potocznie zwane "L4") nadal będą wystawiane wyłącznie przez lekarzy.

Co to jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251 z późn. zm.) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się, gdy naruszenie sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Podstawowe potrzeby życiowe obejmują m.in.:

Poruszanie się

Spożywanie posiłków

Utrzymanie higieny osobistej

Ubieranie się

Komunikowanie się z otoczeniem

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest podstawą do ubiegania się o:

Świadczenie wspierające (od 752 zł do ponad 4 335 zł miesięcznie – po waloryzacji od marca 2026 r.)

Dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł brutto)

Rentę socjalną (dla osób, u których całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 lat)

Zasiłek pielęgnacyjny

Inne formy pomocy

Badania zdalne przez internet – od 13 kwietnia 2026 r. można uzyskać orzeczenie przez wideorozmowę

Kolejną przełomową zmianą wchodzącą w życie 13 kwietnia 2026 r. jest możliwość przeprowadzania badań orzeczniczych zdalnie, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (tj. przez wideorozmowę, za pośrednictwem telefonu komórkowego, laptopa lub komputera stacjonarnego).

W praktyce oznacza to, że część orzeczeń będzie można uzyskać przez wideorozmowę, bez konieczności osobistego stawiennictwa w placówce ZUS.

Ważne Badanie zdalne NIE będzie obowiązkowe ani powszechne. Decyzję o formie badania (zdalne vs. osobiste) podejmie lekarz orzecznik ZUS (lub odpowiednio – pielęgniarka/fizjoterapeuta). Badanie zdalne może zostać przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy ten sposób umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu wydania orzeczenia.

Kiedy możliwe będzie badanie zdalne?

Przepisy przewidują, że badanie zdalne może zostać przeprowadzone, jeżeli ten sposób umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu wydania orzeczenia.

W praktyce badanie zdalne będzie możliwe przede wszystkim w przypadkach, gdy:

Osoba ubiegająca się o orzeczenie przedstawiła pełną dokumentację medyczną (wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności itp.) Stan zdrowia osoby jest stabilny i dobrze udokumentowany (np. osoba ma stałą, przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność) Lekarz orzecznik ZUS uzna, że nie ma konieczności osobistego badania (np. ocena funkcjonalna może być dokonana na podstawie dokumentacji medycznej oraz wywiadu przeprowadzonego zdalnie)

Maksymalny termin 30 dni na wydanie orzeczenia – koniec z wielomiesięcznym oczekiwaniem

Nowe przepisy wprowadzają także maksymalny termin 30 dni na wydanie orzeczenia przez ZUS. To istotna zmiana, która ma położyć kres sytuacjom, w których osoby czekały na decyzję miesiącami.

Ważne Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2025 r.) – ZUS ma obowiązek wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Termin 30 dni obowiązuje zarówno w pierwszej instancji (pierwsze orzeczenie), jak i w drugiej instancji (rozpatrzenie sprzeciwu od orzeczenia).

Zmiany od 1 stycznia 2027 r. – jednoosobowe orzekanie zamiast komisji i e-orzeczenia jako standard

Kolejny etap reformy wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Najważniejszą zmianą będzie przejście na jednoosobowe orzekanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

WAŻNE – CO SIĘ ZMIENI OD 1 STYCZNIA 2027 R.:

1. Pierwsze orzeczenia będą wydawane jednoosobowo przez lekarza orzecznika ZUS (obecnie również wydawane jednoosobowo, zmiana dotyczy przede wszystkim drugiej instancji)

2. Sprzeciwy od orzeczeń będą rozpatrywane również jednoosobowo (obecnie robi to trzyosobowa komisja lekarska ZUS)

3. W szczególnie skomplikowanych sprawach nadal będzie możliwość powołania zespołu trzech lekarzy orzeczników (decyzję o powołaniu zespołu podejmie lekarz orzecznik ZUS)

4. Orzeczenia będą wydawane jako dokumenty elektroniczne (e-orzeczenia). Wersję papierową badany otrzyma tylko wtedy, gdy:

Doręczenie elektroniczne nie będzie możliwe (np. osoba nie ma dostępu do internetu),

Osoba sama poprosi o doręczenie papierowe

E-orzeczenia jako standard

Od 1 stycznia 2027 r. orzeczenia ZUS będą wydawane jako dokumenty elektroniczne (e-orzeczenia).

W praktyce oznacza to, że:

Orzeczenie będzie przesyłane na PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych ZUS)

Osoba ubiegająca się o orzeczenie będzie mogła pobrać orzeczenie w formie elektronicznej (PDF)

Wersję papierową orzeczenia osoba otrzyma tylko wtedy , gdy:

Wyrazi takie życzenie (zaznaczy opcję "chcę otrzymać orzeczenie papierowo"), Doręczenie elektroniczne nie będzie możliwe (np. osoba nie ma dostępu do PUE ZUS)



Harmonogram wejścia w życie zmian – co i kiedy zacznie obowiązywać

Data Zmiany 12 stycznia 2026 Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2026 Nowe uprawnienia kontrolne ZUS 13 kwietnia 2026 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY: • Pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą orzekać • Badania zdalne przez internet • Maksymalny termin 30 dni na orzeczenie 1 stycznia 2027 • Jednoosobowe orzekanie zamiast komisji • E-orzeczenia jako standard

Najczęstsze pytania o nowy system orzecznictwa ZUS (FAQ)

Czy badanie zdalne jest obowiązkowe? NIE. Badanie zdalne nie jest obowiązkowe. Decyzję o formie badania (zdalne vs. osobiste) podejmie lekarz orzecznik ZUS. Osoba ubiegająca się o orzeczenie ma prawo odmówić badania zdalnego i zażądać badania osobistego w placówce ZUS. Czy pielęgniarki będą wystawiać zwolnienia lekarskie (L4)? NIE. Pielęgniarki nie będą wystawiać zwolnień lekarskich (L4). Ich kompetencje dotyczą wyłącznie orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zwolnienia lekarskie nadal będą wystawiane wyłącznie przez lekarzy. Co zrobić, jeśli ZUS nie wyda orzeczenia w ciągu 30 dni? Możesz złożyć ponaglenie do Dyrektora oddziału ZUS (pierwsza instancja) lub do Prezesa ZUS (druga instancja). Po otrzymaniu ponaglenia ZUS ma 14 dni na wydanie orzeczenia. Jeżeli ZUS nie wyda orzeczenia w ciągu 14 dni – możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu. Czy termin 30 dni obowiązuje również przy rozpatrywaniu sprzeciwu? TAK. Termin 30 dni obowiązuje zarówno w pierwszej instancji (pierwsze orzeczenie), jak i w drugiej instancji (rozpatrzenie sprzeciwu). Czy orzeczenie ZUS będzie nadal wydawane w formie papierowej? Od 1 stycznia 2027 r. orzeczenia będą wydawane jako dokumenty elektroniczne (e-orzeczenia). Wersję papierową otrzymasz tylko wtedy, gdy wyrażisz takie życzenie lub jeśli doręczenie elektroniczne nie będzie możliwe. Czy reforma dotyczy również orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe/wojewódzkie zespoły? NIE. Reforma dotyczy wyłącznie orzeczeń wydawanych przez ZUS (niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji). Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nadal będą wydawane przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) oraz Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) bez zmian.

Podstawa prawna