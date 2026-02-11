REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto

Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto

11 lutego 2026, 13:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, pieniądze, zus
Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
Shutterstock

W 2026 roku zasady przyznawania trzynastej i czternastej emerytury budzą wiele pytań, szczególnie w kontekście obowiązujących progów dochodowych oraz mechanizmu "złotówka za złotówkę". Kiedy dokładnie pieniądze trafią na konta uprawnionych osób? Na jakie kwoty netto mogą liczyć emeryci i renciści, po odliczeniu obowiązkowych składek i podatków?

Terminy wypłat trzynastej emerytury w 2026 roku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, trzynasta emerytura jest świadczeniem gwarantowanym, które co roku trafia do wszystkich osób posiadających uprawnienia emerytalne lub rentowe. W 2026 roku wypłaty tradycyjnie ruszają wczesną wiosną, a większość seniorów otrzyma dodatkowy przelew wraz z regularnym świadczeniem kwietniowym. Ważną informacją dla świadczeniobiorców jest fakt, że w przypadku trzynastki nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Oznacza to, że każdy uprawniony otrzyma taką samą kwotę podstawową, niezależnie od tego, czy jego miesięczna emerytura wynosi 2 czy 20 000 złotych. Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie brutto tyle, ile emerytura podstawowa, czyli 1978,5 zł dla wszystkich. Różnice mogą pojawić się w kwocie netto z uwagi na podatek i składkę zdrowotną. Dodatkowe świadczenie jest opodatkowane. Potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy 12 proc.

Czternasta emerytura i kryterium dochodowe w 206 roku

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku czternastej emerytury, która z założenia ma wspierać osoby o najniższych dochodach. W 2026 roku rząd utrzymał progi, powyżej których świadczenie jest stopniowo ograniczane. Dla wielu seniorów kluczowym terminem będzie przełom lata i jesieni, ponieważ to właśnie wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia masowe wysyłki tych środków. Warto pamiętać, że osoby przekraczające wyznaczony limit dochodu nie tracą prawa do czternastki całkowicie, o ile kwota pomniejszenia nie spadnie poniżej ustawowego progu minimalnego. Mechanizm ten pozwala na zachowanie wsparcia dla szerokiej grupy emerytów, choć w różnej wysokości. W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury (szacowana na ok. 1970-1980 zł brutto) przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", a świadczenie całkowicie wygasa przy emeryturze wyższej niż ok. 4820-4870 zł brutto.

Ile wynosi trzynasta i czternasta emerytura na rękę po zmianach w 2026 roku?

Kwoty brutto dodatkowych świadczeń są bezpośrednio powiązane z wysokością minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. W 2026 roku, ze względu na wskaźniki inflacyjne z roku poprzedniego, bazowa kwota tych dodatków uległa wyraźnemu zwiększeniu. Jednak to, co najbardziej interesuje czytelników, to kwota netto, czyli realne pieniądze, które można wydać w sklepie lub aptece. Od dodatkowych emerytur pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, chyba że suma rocznych dochodów seniora mieści się w kwocie wolnej od podatku. Precyzyjne wyliczenia pozwalają uniknąć rozczarowania przy odbiorze przekazu pocztowego lub sprawdzeniu stanu konta bankowego. Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku wyniosą prognozowo ok. 1970-1975 zł brutto (równowartość minimalnej emerytury po waloryzacji). "Na rękę" (netto) przy najniższych świadczeniach, po potrąceniu składki zdrowotnej (9 proc.) i podatku (12 proc.), będzie to około 1550-1640 zł, w zależności od ostatecznych wskaźników waloryzacji. 

Automatyczna wypłata trzynastej i czternastej emerytury bez konieczności składania wniosku

Jedną z najważniejszych informacji, która uspokaja miliony seniorów, jest brak formalności związanych z otrzymaniem dodatkowych pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy emerytalne wypłacają trzynastkę i czternastkę z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba wypełniać żadnych formularzy ani odwiedzać placówek urzędowych, co jest szczególnie istotne w kontekście ochrony przed oszustami próbującymi wyłudzić dane pod pretekstem pomocy w uzyskaniu dodatku. Pieniądze są przekazywane tą samą drogą, co podstawowa emerytura, co gwarantuje bezpieczeństwo i terminowość wszystkich operacji finansowych.

Czy czternasta emerytura zostanie wypłacona w pełnej wysokości?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego sąsiedzi otrzymują wyższe przelewy mimo pobierania podobnej emerytury podstawowej. Różnica wynika z zastosowania wspomnianego progu dochodowego przy czternastej emeryturze. W 2026 roku system wylicza wsparcie w taki sposób, aby premiować osoby z najniższymi świadczeniami, podczas gdy u zamożniejszych emerytów stosuje się redukcję świadczenia. Co ważne, pod uwagę brana jest kwota brutto emerytury podstawowej, a nie dochód na członka rodziny, co często jest mylone przez wnioskodawców próbujących oszacować swoją sytuację finansową. Czternasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona w pełnej wysokości (wynoszącej najniższą emeryturę brutto) osobom, których comiesięczne świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych kwotach (do 4728,91 zł brutto) obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Czy komornik może zająć pieniądze z trzynastej i czternastej emerytury?

Dla osób posiadających zadłużenie jest to kwestia o znaczeniu priorytetowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe świadczenia emerytalne są wolne od zajęć komorniczych. Oznacza to, że niezależnie od wysokości długu i prowadzonych postępowań egzekucyjnych, pełna kwota netto trzynastej i czternastej emerytury musi trafić do rąk seniora. Banki oraz operatorzy pocztowi są zobowiązani do odpowiedniego oznaczenia tych środków, aby nie zostały one automatycznie pobrane na poczet zaległości. Jest to niezwykle ważny mechanizm osłonowy, który ma zapewnić najbiedniejszym środki na podstawowe potrzeby życiowe.

Jakie grupy zawodowe nie otrzymają dodatkowych świadczeń w postaci trzynastej i czternastej emerytury?

Choć katalog uprawnionych jest bardzo szeroki, istnieją wyjątki, o których rzadko wspomina się w krótkich komunikatach medialnych. Świadczeń tych nie otrzymają osoby, których prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na dzień ustalania prawa do dodatku, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury. Również sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, ze względu na odrębny status prawny ich uposażeń, zazwyczaj nie są objęci systemem wypłat trzynastek i czternastek w takiej formie, w jakiej otrzymują je ubezpieczeni w ZUS.

Źródło: INFOR
