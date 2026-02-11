REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile będzie wynosić świadczenie wspierające w 2026 przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?

Ile będzie wynosić świadczenie wspierające w 2026 przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 12:08
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Ile będzie wynosić świadczenie wspierające w 2026 przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?
Świadczenie wspierające 2026 – od 788 zł do 4 334 zł. Ile wyniesie przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. wysokość świadczenia wspierającego może wynosić od około 788 zł do ponad 4 300 zł miesięcznie, w zależności od liczby punktów przyznanych przez WZON. System jest progowy, co oznacza, że różnica zaledwie 1 punktu (np. 89 zamiast 90) może przełożyć się na ponad 14 tys. zł rocznie. Sprawdzamy, ile dokładnie wyniesie świadczenie przy 70, 75, 80, 90, 95 i 100 punktach oraz jak waloryzacja renty socjalnej wpłynie na końcowe kwoty.

rozwiń >

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1142 z późn. zm.), jego wysokość stanowi określony procent kwoty renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

REKLAMA

REKLAMA

System jest progowy, a nie liniowy, oznacza to, że wysokość świadczenia wzrasta skokowo po przekroczeniu określonych progów punktowych, a nie proporcjonalnie z każdym dodatkowym punktem.

W 2026 r. wysokość świadczenia będzie uzależniona od:

  1. Poziomu potrzeby wsparcia (70–100 punktów) – ustalanego przez WZON na podstawie oceny funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością
  2. Wysokości renty socjalnej po marcowej waloryzacji (1 marca 2026 r.)
  3. Obowiązujących progów procentowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym

Progi procentowe określone w ustawie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym – wysokość świadczenia wspierającego wynosi:

REKLAMA

  • 40% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 70–74 punkty
  • 60% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 75–79 punktów
  • 80% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 80–84 punkty
  • 120% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 85–89 punktów
  • 180% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 90–94 punkty
  • 220% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 95–100 punktów

Świadczenie wspierające w 2026 r. – szczegółowa tabela kwot przy 70, 75, 80, 85, 90, 95 i 100 punktach

Przy założeniu, że renta socjalna w 2026 r. po marcowej waloryzacji wyniesie około 1 970 zł brutto (prognoza oparta na wskaźniku inflacji oraz średnim wynagrodzeniu), orientacyjne kwoty świadczenia wspierającego w 2026 r. będą wyglądały następująco:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

70 punktów (próg 70–74 punkty)

Procent renty socjalnej: 40%

Kwota miesięczna: około 788 zł brutto

Kwota roczna: około 9 456 zł brutto

To najniższy próg uprawniający do świadczenia wspierającego. Osoby, które uzyskały w decyzji WZON 70–74 punkty, otrzymują 40% renty socjalnej.

Decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia w wysokości 69 punktów lub mniej NIE uprawnia do świadczenia wspierającego.

Przykład obliczeniowy:

Pan Marek, 35 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową, uzyskał w decyzji WZON 72 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 40% z 1 970 zł = 788 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 788 zł × 12 = 9 456 zł brutto

75 punktów (próg 75–79 punktów)

Procent renty socjalnej: 60%

Kwota miesięczna: około 1 182 zł brutto

Kwota roczna: około 14 184 zł brutto

Różnica względem 70 punktów:

  • Miesięcznie: +394 zł
  • Rocznie: +4 728 zł

Przekroczenie progu 75 punktów oznacza wyraźny wzrost świadczenia o około 400 zł miesięcznie (4 800 zł rocznie) względem progu 70–74 punkty.

Różnica 1 punktu (np. 74 vs 75 punktów) może oznaczać wzrost świadczenia o 4 728 zł rocznie.

Przykład obliczeniowy:

Pani Anna, 42 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, uzyskała w decyzji WZON 77 punktów potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 60% z 1 970 zł = 1 182 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 1 182 zł × 12 = 14 184 zł brutto

80 punktów (próg 80–84 punkty)

Procent renty socjalnej: 80%

Kwota miesięczna: około 1 576 zł brutto

Kwota roczna: około 18 912 zł brutto

Różnica względem 75 punktów:

  • Miesięcznie: +394 zł
  • Rocznie: +4 728 zł

Przykład obliczeniowy:

Pan Tomasz, 28 lat, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, uzyskał w decyzji WZON 82 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 80% z 1 970 zł = 1 576 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 1 576 zł × 12 = 18 912 zł brutto

85 punktów (próg 85–89 punktów)

Procent renty socjalnej: 120%

Kwota miesięczna: około 2 364 zł brutto

Kwota roczna: około 28 368 zł brutto

Różnica względem 80 punktów:

  • Miesięcznie: +788 zł
  • Rocznie: +9 456 zł

W przedziale 85–89 punktów świadczenie wspierające wynosi 120% renty socjalnej, co oznacza, że po raz pierwszy wysokość świadczenia przekracza wysokość renty socjalnej.

Różnica między progiem 80–84 punkty a progiem 85–89 punktów wynosi 788 zł miesięcznie (9 456 zł rocznie).

Przykład obliczeniowy:

Pani Katarzyna, 51 lat, osoba z niepełnosprawnością sensoryczną, uzyskała w decyzji WZON 87 punktów potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 120% z 1 970 zł = 2 364 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 2 364 zł × 12 = 28 368 zł brutto

90 punktów (próg 90–94 punkty)

Procent renty socjalnej: 180%

Kwota miesięczna: około 3 546 zł brutto

Kwota roczna: około 42 552 zł brutto

Różnica względem 85 punktów:

  • Miesięcznie: +1 182 zł
  • Rocznie: +14 184 zł
Ważne

Przejście z 89 na 90 punktów to moment największego skoku wysokości świadczenia w całym systemie. Różnica 1 punktu (89 vs 90 punktów) oznacza wzrost świadczenia o 1 182 zł miesięcznie (tj. 14 184 zł rocznie).

Świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), czyli niemal się podwaja.

Przykład obliczeniowy:

Pan Piotr, 39 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową wymagająca stałej opieki, uzyskał w decyzji WZON 92 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 180% z 1 970 zł = 3 546 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 3 546 zł × 12 = 42 552 zł brutto

95 punktów (próg 95–100 punktów)

Procent renty socjalnej: 220%

Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto

Kwota roczna: około 52 008 zł brutto

Różnica względem 90 punktów:

  • Miesięcznie: +788 zł
  • Rocznie: +9 456 zł

Osoby z 95–100 punktami otrzymują najwyższe świadczenie przewidziane ustawą o świadczeniu wspierającym. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów, oznacza to, że osoba z 95 punktami otrzyma tyle samo co osoba ze 100 punktami (220% renty socjalnej).

100 punktów

Procent renty socjalnej: 220%

Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto

Kwota roczna: około 52 008 zł brutto

Przykład obliczeniowy:

Pani Ewa, 33 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wymagająca całodobowej opieki, uzyskała w decyzji WZON 100 punktów potrzeby wsparcia (maksymalna punktacja).

Obliczenie:

  • Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
  • 220% z 1 970 zł = 4 334 zł brutto miesięcznie
  • Rocznie: 4 334 zł × 12 = 52 008 zł brutto

Pełna tabela kwot świadczenia wspierającego w 2026 r. – zestawienie wszystkich progów

Punkty WZON

% renty socjalnej

Kwota miesięczna (brutto)

Kwota roczna (brutto)

Różnica względem poprzedniego progu (rocznie)

70–74

40%

788 zł

9 456 zł

75–79

60%

1 182 zł

14 184 zł

+4 728 zł

80–84

80%

1 576 zł

18 912 zł

+4 728 zł

85–89

120%

2 364 zł

28 368 zł

+9 456 zł

90–94

180%

3 546 zł

42 552 zł

+14 184 zł 

95–100

220%

4 334 zł

52 008 zł

+9 456 zł

Uwaga: Kwoty obliczone przy założeniu, że renta socjalna po waloryzacji w marcu 2026 r. wyniesie 1 970 zł brutto.

Dlaczego różnice między progami są tak duże – system progowy kontra liniowy

System świadczenia wspierającego został skonstruowany progowo, a nie liniowo. To oznacza, że:

  1. Nie każdy dodatkowy punkt zwiększa świadczenie – wysokość świadczenia zależy od przedziału punktowego, w którym osoba się znajduje, a nie od dokładnej liczby punktów.
  2. Wzrost następuje dopiero po przekroczeniu konkretnego progu – np. osoba z 74 punktami otrzymuje 788 zł miesięcznie (40% renty socjalnej), a osoba z 75 punktami otrzymuje 1 182 zł miesięcznie (60% renty socjalnej) – różnica 1 punktu oznacza wzrost o 394 zł miesięcznie (4 728 zł rocznie).
  3. Największa różnica występuje między 89 a 90 punktami – w tym miejscu świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), co daje różnicę 1 182 zł miesięcznie (14 184 zł rocznie).

Uzasadnienie ustawy o świadczeniu wspierającym wskazuje, że system progowy został przyjęty w celu:

  1. Uproszczenia administracyjnego – uniknięcia konieczności szczegółowego różnicowania wysokości świadczenia dla każdej pojedynczej liczby punktów (co wymagałoby 31 różnych stawek zamiast 6).
  2. Koncentracji wsparcia na osobach z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia – osoby z 90–100 punktami (najwyższa potrzeba wsparcia) otrzymują świadczenia o wartości 180–220% renty socjalnej, podczas gdy osoby z 70–74 punktami (niższa potrzeba wsparcia) otrzymują 40% renty socjalnej.
  3. Zachowania fiskalnej przewidywalności – system progowy pozwala na precyzyjne prognozowanie kosztów programu oraz planowanie budżetu państwa.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające – warunki formalne i wymogi prawne

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – świadczenie przysługuje osobie, która:

  1. Ukończyła 18 lat – świadczenie wspierające nie przysługuje osobom niepełnoletnim.
  2. Posiada decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia w wysokości co najmniej 70 punktów.
  3. Spełnia warunki określone w art. 4 ustawy o świadczeniu wspierającym, tj.:
    • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    • ma obywatelstwo polskie LUB obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jest cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, nie jest ono uzależnione od dochodu rodziny ani opiekuna.

Oznacza to, że:

  • Nie ma kryterium dochodowego – świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów osoby z niepełnosprawnością, jej rodziny czy opiekunów.
  • Świadczenie jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością (a nie opiekunowi czy rodzinie).

Najczęstsze pytania o świadczenie wspierające w 2026 r. (FAQ)

Czy mogę odwołać się od decyzji WZON przyznającej niższą liczbę punktów?

TAK. Masz prawo złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Różnica kilku punktów może oznaczać różnicę nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie, dlatego warto przeanalizować, czy decyzja jest prawidłowa.

Czy osoby z 69 punktami mogą otrzymać świadczenie wspierające?

NIE. Świadczenie wspierające przysługuje wyłącznie osobom z co najmniej 70 punktami potrzeby wsparcia. Decyzja ustalająca 69 punktów lub mniej nie uprawnia do świadczenia.

Czy wysokość świadczenia wspierającego wzrośnie wraz z waloryzacją renty socjalnej?

TAK. Świadczenie wspierające jest procentem renty socjalnej, więc każda waloryzacja renty socjalnej automatycznie podnosi wysokość świadczenia wspierającego. Waloryzacja następuje 1 marca każdego roku.

Czy osoby z 95 punktami otrzymają mniej niż osoby ze 100 punktami?

NIE. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów – zarówno osoby z 95 punktami, jak i ze 100 punktami otrzymują 220% renty socjalnej (około 4 334 zł miesięcznie).

Czy świadczenie wspierające może być egzekwowane przez komornika?

NIE. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym – świadczenie wspierające nie podlega egzekucji (nie może być zajęte przez komornika) oraz nie podlega zarachowaniu ani potrąceniu.

Podstawa prawna

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2026 roku?
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Nie musisz już iść na komisję. Od 13 kwietnia badanie przez internet
Nie musisz już iść na komisję. Od 13 kwietnia badanie przez internet
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skończył się czas kupowania wszystkiego, co ma status budowlany - w co inwestować w 2026 roku?
11 lut 2026

Po okresie dużych wahań związanych z pandemią oraz rynkowej korekcie w latach 2023-2024, w 2025 roku rynek gruntów inwestycyjnych wszedł w fazę stabilizacji. Deweloperzy mieszkaniowi napotykali trudności w pozyskiwaniu działek w dobrych lokalizacjach, natomiast coraz większą rolę zaczęły odgrywać inwestycje w centra przetwarzania danych i magazyny energii. Rynek przeszedł istotne zmiany.
KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
11 lut 2026

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.
Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.

REKLAMA

Anonimowość wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stanowisko RPO w sprawie tożsamości
11 lut 2026

Wymóg ujawnienia tożsamości przez osobę składającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest pozbawiony ustawowej podstawy prawnej – ocenił rzecznik praw obywatelskich w skardze skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego]
11 lut 2026

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
11 lut 2026

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.
Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034
11 lut 2026

W październiku 2025 r. zmarła inicjatorka akademickiej wymiany międzynarodowej Sofia Corradi. Jakie są plany na Erasmus plus na lata 2028-2034? Czy jest szansa, że Wielka Brytania wróci do Erasmusa w najbliższym czasie?

REKLAMA

Nie musisz już iść na komisję. Od 13 kwietnia badanie przez internet
11 lut 2026

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r., poz. 26), która wprowadza kompleksową reformę systemu orzecznictwa lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia 2026 r. badanie potrzebne do wydania orzeczenia będzie można przejść zdalnie, przez wideorozmowę, bez osobistej wizyty na komisji. Nowe przepisy skracają też maksymalny czas oczekiwania na decyzję do 30 dni. Zmieni się również krąg osób uprawnionych do wydawania orzeczeń, w określonych sprawach będą to nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Reforma obejmie setki tysięcy osób rocznie ubiegających się o orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.
Pracownicy testują sztuczną inteligencję na własną rękę, ale potrzebne są zasady. Przykład: fałszywe interpretacje podatkowe w ofercie przetargowej
11 lut 2026

Pracownicy testują AI na własną rękę, ale firma musi wprowadzić zasady i strategię wdrażania sztucznej inteligencji. Brak takich działań prowadzi do absurdów, narażenia reputacji firmy czy utraty zlecenia. Przykład: firma wykluczona z przetargu z powodu umieszczenia w ofercie fałszywych interpretacji podatkowych, będących efektem halucynacji AI.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA