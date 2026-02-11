Świadczenie wspierające 2026 – od 788 zł do 4 334 zł. Ile wyniesie przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?

W 2026 r. wysokość świadczenia wspierającego może wynosić od około 788 zł do ponad 4 300 zł miesięcznie, w zależności od liczby punktów przyznanych przez WZON. System jest progowy, co oznacza, że różnica zaledwie 1 punktu (np. 89 zamiast 90) może przełożyć się na ponad 14 tys. zł rocznie. Sprawdzamy, ile dokładnie wyniesie świadczenie przy 70, 75, 80, 90, 95 i 100 punktach oraz jak waloryzacja renty socjalnej wpłynie na końcowe kwoty.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1142 z późn. zm.), jego wysokość stanowi określony procent kwoty renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

System jest progowy, a nie liniowy, oznacza to, że wysokość świadczenia wzrasta skokowo po przekroczeniu określonych progów punktowych, a nie proporcjonalnie z każdym dodatkowym punktem.

W 2026 r. wysokość świadczenia będzie uzależniona od:

Poziomu potrzeby wsparcia (70–100 punktów) – ustalanego przez WZON na podstawie oceny funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością Wysokości renty socjalnej po marcowej waloryzacji (1 marca 2026 r.) Obowiązujących progów procentowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym

Progi procentowe określone w ustawie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym – wysokość świadczenia wspierającego wynosi:

40% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 70–74 punkty

60% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 75–79 punktów

80% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 80–84 punkty

120% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 85–89 punktów

180% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 90–94 punkty

220% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 95–100 punktów

Świadczenie wspierające w 2026 r. – szczegółowa tabela kwot przy 70, 75, 80, 85, 90, 95 i 100 punktach

Przy założeniu, że renta socjalna w 2026 r. po marcowej waloryzacji wyniesie około 1 970 zł brutto (prognoza oparta na wskaźniku inflacji oraz średnim wynagrodzeniu), orientacyjne kwoty świadczenia wspierającego w 2026 r. będą wyglądały następująco:

70 punktów (próg 70–74 punkty)

Procent renty socjalnej: 40%

Kwota miesięczna: około 788 zł brutto

Kwota roczna: około 9 456 zł brutto

To najniższy próg uprawniający do świadczenia wspierającego. Osoby, które uzyskały w decyzji WZON 70–74 punkty, otrzymują 40% renty socjalnej.

Decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia w wysokości 69 punktów lub mniej NIE uprawnia do świadczenia wspierającego.

Przykład obliczeniowy:

Pan Marek, 35 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową, uzyskał w decyzji WZON 72 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

40% z 1 970 zł = 788 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 788 zł × 12 = 9 456 zł brutto

75 punktów (próg 75–79 punktów)

Procent renty socjalnej: 60%

Kwota miesięczna: około 1 182 zł brutto

Kwota roczna: około 14 184 zł brutto

Różnica względem 70 punktów:

Miesięcznie: +394 zł

Rocznie: +4 728 zł

Przekroczenie progu 75 punktów oznacza wyraźny wzrost świadczenia o około 400 zł miesięcznie (4 800 zł rocznie) względem progu 70–74 punkty.

Różnica 1 punktu (np. 74 vs 75 punktów) może oznaczać wzrost świadczenia o 4 728 zł rocznie.

Przykład obliczeniowy:

Pani Anna, 42 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, uzyskała w decyzji WZON 77 punktów potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

60% z 1 970 zł = 1 182 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 1 182 zł × 12 = 14 184 zł brutto

80 punktów (próg 80–84 punkty)

Procent renty socjalnej: 80%

Kwota miesięczna: około 1 576 zł brutto

Kwota roczna: około 18 912 zł brutto

Różnica względem 75 punktów:

Miesięcznie: +394 zł

Rocznie: +4 728 zł

Przykład obliczeniowy:

Pan Tomasz, 28 lat, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, uzyskał w decyzji WZON 82 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

80% z 1 970 zł = 1 576 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 1 576 zł × 12 = 18 912 zł brutto

85 punktów (próg 85–89 punktów)

Procent renty socjalnej: 120%

Kwota miesięczna: około 2 364 zł brutto

Kwota roczna: około 28 368 zł brutto

Różnica względem 80 punktów:

Miesięcznie: +788 zł

Rocznie: +9 456 zł

W przedziale 85–89 punktów świadczenie wspierające wynosi 120% renty socjalnej, co oznacza, że po raz pierwszy wysokość świadczenia przekracza wysokość renty socjalnej.

Różnica między progiem 80–84 punkty a progiem 85–89 punktów wynosi 788 zł miesięcznie (9 456 zł rocznie).

Przykład obliczeniowy:

Pani Katarzyna, 51 lat, osoba z niepełnosprawnością sensoryczną, uzyskała w decyzji WZON 87 punktów potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

120% z 1 970 zł = 2 364 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 2 364 zł × 12 = 28 368 zł brutto

90 punktów (próg 90–94 punkty)

Procent renty socjalnej: 180%

Kwota miesięczna: około 3 546 zł brutto

Kwota roczna: około 42 552 zł brutto

Różnica względem 85 punktów:

Miesięcznie: +1 182 zł

Rocznie: +14 184 zł

Ważne Przejście z 89 na 90 punktów to moment największego skoku wysokości świadczenia w całym systemie. Różnica 1 punktu (89 vs 90 punktów) oznacza wzrost świadczenia o 1 182 zł miesięcznie (tj. 14 184 zł rocznie).

Świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), czyli niemal się podwaja.

Przykład obliczeniowy:

Pan Piotr, 39 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową wymagająca stałej opieki, uzyskał w decyzji WZON 92 punkty potrzeby wsparcia.

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

180% z 1 970 zł = 3 546 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 3 546 zł × 12 = 42 552 zł brutto

95 punktów (próg 95–100 punktów)

Procent renty socjalnej: 220%

Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto

Kwota roczna: około 52 008 zł brutto

Różnica względem 90 punktów:

Miesięcznie: +788 zł

Rocznie: +9 456 zł

Osoby z 95–100 punktami otrzymują najwyższe świadczenie przewidziane ustawą o świadczeniu wspierającym. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów, oznacza to, że osoba z 95 punktami otrzyma tyle samo co osoba ze 100 punktami (220% renty socjalnej).

100 punktów

Procent renty socjalnej: 220%

Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto

Kwota roczna: około 52 008 zł brutto

Przykład obliczeniowy:

Pani Ewa, 33 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wymagająca całodobowej opieki, uzyskała w decyzji WZON 100 punktów potrzeby wsparcia (maksymalna punktacja).

Obliczenie:

Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto

220% z 1 970 zł = 4 334 zł brutto miesięcznie

Rocznie: 4 334 zł × 12 = 52 008 zł brutto

Pełna tabela kwot świadczenia wspierającego w 2026 r. – zestawienie wszystkich progów

Punkty WZON % renty socjalnej Kwota miesięczna (brutto) Kwota roczna (brutto) Różnica względem poprzedniego progu (rocznie) 70–74 40% 788 zł 9 456 zł – 75–79 60% 1 182 zł 14 184 zł +4 728 zł 80–84 80% 1 576 zł 18 912 zł +4 728 zł 85–89 120% 2 364 zł 28 368 zł +9 456 zł 90–94 180% 3 546 zł 42 552 zł +14 184 zł 95–100 220% 4 334 zł 52 008 zł +9 456 zł

Uwaga: Kwoty obliczone przy założeniu, że renta socjalna po waloryzacji w marcu 2026 r. wyniesie 1 970 zł brutto.

Dlaczego różnice między progami są tak duże – system progowy kontra liniowy

System świadczenia wspierającego został skonstruowany progowo, a nie liniowo. To oznacza, że:

Nie każdy dodatkowy punkt zwiększa świadczenie – wysokość świadczenia zależy od przedziału punktowego , w którym osoba się znajduje, a nie od dokładnej liczby punktów. Wzrost następuje dopiero po przekroczeniu konkretnego progu – np. osoba z 74 punktami otrzymuje 788 zł miesięcznie (40% renty socjalnej), a osoba z 75 punktami otrzymuje 1 182 zł miesięcznie (60% renty socjalnej) – różnica 1 punktu oznacza wzrost o 394 zł miesięcznie (4 728 zł rocznie). Największa różnica występuje między 89 a 90 punktami – w tym miejscu świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), co daje różnicę 1 182 zł miesięcznie (14 184 zł rocznie).

Uzasadnienie ustawy o świadczeniu wspierającym wskazuje, że system progowy został przyjęty w celu:

Uproszczenia administracyjnego – uniknięcia konieczności szczegółowego różnicowania wysokości świadczenia dla każdej pojedynczej liczby punktów (co wymagałoby 31 różnych stawek zamiast 6). Koncentracji wsparcia na osobach z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia – osoby z 90–100 punktami (najwyższa potrzeba wsparcia) otrzymują świadczenia o wartości 180–220% renty socjalnej , podczas gdy osoby z 70–74 punktami (niższa potrzeba wsparcia) otrzymują 40% renty socjalnej . Zachowania fiskalnej przewidywalności – system progowy pozwala na precyzyjne prognozowanie kosztów programu oraz planowanie budżetu państwa.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające – warunki formalne i wymogi prawne

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – świadczenie przysługuje osobie, która:

Ukończyła 18 lat – świadczenie wspierające nie przysługuje osobom niepełnoletnim. Posiada decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia w wysokości co najmniej 70 punktów . Spełnia warunki określone w art. 4 ustawy o świadczeniu wspierającym , tj.: zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ma obywatelstwo polskie LUB obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jest cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, nie jest ono uzależnione od dochodu rodziny ani opiekuna.

Oznacza to, że:

Nie ma kryterium dochodowego – świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów osoby z niepełnosprawnością, jej rodziny czy opiekunów.

Świadczenie jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością (a nie opiekunowi czy rodzinie).

Najczęstsze pytania o świadczenie wspierające w 2026 r. (FAQ)

Czy mogę odwołać się od decyzji WZON przyznającej niższą liczbę punktów? TAK. Masz prawo złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Różnica kilku punktów może oznaczać różnicę nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie, dlatego warto przeanalizować, czy decyzja jest prawidłowa. Czy osoby z 69 punktami mogą otrzymać świadczenie wspierające? NIE. Świadczenie wspierające przysługuje wyłącznie osobom z co najmniej 70 punktami potrzeby wsparcia. Decyzja ustalająca 69 punktów lub mniej nie uprawnia do świadczenia. Czy wysokość świadczenia wspierającego wzrośnie wraz z waloryzacją renty socjalnej? TAK. Świadczenie wspierające jest procentem renty socjalnej, więc każda waloryzacja renty socjalnej automatycznie podnosi wysokość świadczenia wspierającego. Waloryzacja następuje 1 marca każdego roku. Czy osoby z 95 punktami otrzymają mniej niż osoby ze 100 punktami? NIE. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów – zarówno osoby z 95 punktami, jak i ze 100 punktami otrzymują 220% renty socjalnej (około 4 334 zł miesięcznie). Czy świadczenie wspierające może być egzekwowane przez komornika? NIE. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym – świadczenie wspierające nie podlega egzekucji (nie może być zajęte przez komornika) oraz nie podlega zarachowaniu ani potrąceniu.

Podstawa prawna