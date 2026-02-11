Świadczenie wspierające 2026 – od 788 zł do 4 334 zł. Ile wyniesie przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?

Ile będzie wynosić świadczenie wspierające w 2026 przy 70, 75, 80, 90 i 100 punktach?
W 2026 r. wysokość świadczenia wspierającego może wynosić od około 788 zł do ponad 4 300 zł miesięcznie, w zależności od liczby punktów przyznanych przez WZON. System jest progowy, co oznacza, że różnica zaledwie 1 punktu (np. 89 zamiast 90) może przełożyć się na ponad 14 tys. zł rocznie. Sprawdzamy, ile dokładnie wyniesie świadczenie przy 70, 75, 80, 90, 95 i 100 punktach oraz jak waloryzacja renty socjalnej wpłynie na końcowe kwoty.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1142 z późn. zm.), jego wysokość stanowi określony procent kwoty renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).
System jest progowy, a nie liniowy, oznacza to, że wysokość świadczenia wzrasta skokowo po przekroczeniu określonych progów punktowych, a nie proporcjonalnie z każdym dodatkowym punktem.
W 2026 r. wysokość świadczenia będzie uzależniona od:
- Poziomu potrzeby wsparcia (70–100 punktów) – ustalanego przez WZON na podstawie oceny funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością
- Wysokości renty socjalnej po marcowej waloryzacji (1 marca 2026 r.)
- Obowiązujących progów procentowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym
Progi procentowe określone w ustawie:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym – wysokość świadczenia wspierającego wynosi:
- 40% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 70–74 punkty
- 60% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 75–79 punktów
- 80% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 80–84 punkty
- 120% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 85–89 punktów
- 180% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 90–94 punkty
- 220% renty socjalnej – dla osób z poziomem potrzeby wsparcia w przedziale 95–100 punktów
Świadczenie wspierające w 2026 r. – szczegółowa tabela kwot przy 70, 75, 80, 85, 90, 95 i 100 punktach
Przy założeniu, że renta socjalna w 2026 r. po marcowej waloryzacji wyniesie około 1 970 zł brutto (prognoza oparta na wskaźniku inflacji oraz średnim wynagrodzeniu), orientacyjne kwoty świadczenia wspierającego w 2026 r. będą wyglądały następująco:
70 punktów (próg 70–74 punkty)
Procent renty socjalnej: 40%
Kwota miesięczna: około 788 zł brutto
Kwota roczna: około 9 456 zł brutto
To najniższy próg uprawniający do świadczenia wspierającego. Osoby, które uzyskały w decyzji WZON 70–74 punkty, otrzymują 40% renty socjalnej.
Decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia w wysokości 69 punktów lub mniej NIE uprawnia do świadczenia wspierającego.
Przykład obliczeniowy:
Pan Marek, 35 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową, uzyskał w decyzji WZON 72 punkty potrzeby wsparcia.
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 40% z 1 970 zł = 788 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 788 zł × 12 = 9 456 zł brutto
75 punktów (próg 75–79 punktów)
Procent renty socjalnej: 60%
Kwota miesięczna: około 1 182 zł brutto
Kwota roczna: około 14 184 zł brutto
Różnica względem 70 punktów:
- Miesięcznie: +394 zł
- Rocznie: +4 728 zł
Przekroczenie progu 75 punktów oznacza wyraźny wzrost świadczenia o około 400 zł miesięcznie (4 800 zł rocznie) względem progu 70–74 punkty.
Różnica 1 punktu (np. 74 vs 75 punktów) może oznaczać wzrost świadczenia o 4 728 zł rocznie.
Przykład obliczeniowy:
Pani Anna, 42 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, uzyskała w decyzji WZON 77 punktów potrzeby wsparcia.
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 60% z 1 970 zł = 1 182 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 1 182 zł × 12 = 14 184 zł brutto
80 punktów (próg 80–84 punkty)
Procent renty socjalnej: 80%
Kwota miesięczna: około 1 576 zł brutto
Kwota roczna: około 18 912 zł brutto
Różnica względem 75 punktów:
- Miesięcznie: +394 zł
- Rocznie: +4 728 zł
Przykład obliczeniowy:
Pan Tomasz, 28 lat, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, uzyskał w decyzji WZON 82 punkty potrzeby wsparcia.
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 80% z 1 970 zł = 1 576 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 1 576 zł × 12 = 18 912 zł brutto
85 punktów (próg 85–89 punktów)
Procent renty socjalnej: 120%
Kwota miesięczna: około 2 364 zł brutto
Kwota roczna: około 28 368 zł brutto
Różnica względem 80 punktów:
- Miesięcznie: +788 zł
- Rocznie: +9 456 zł
W przedziale 85–89 punktów świadczenie wspierające wynosi 120% renty socjalnej, co oznacza, że po raz pierwszy wysokość świadczenia przekracza wysokość renty socjalnej.
Różnica między progiem 80–84 punkty a progiem 85–89 punktów wynosi 788 zł miesięcznie (9 456 zł rocznie).
Przykład obliczeniowy:
Pani Katarzyna, 51 lat, osoba z niepełnosprawnością sensoryczną, uzyskała w decyzji WZON 87 punktów potrzeby wsparcia.
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 120% z 1 970 zł = 2 364 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 2 364 zł × 12 = 28 368 zł brutto
90 punktów (próg 90–94 punkty)
Procent renty socjalnej: 180%
Kwota miesięczna: około 3 546 zł brutto
Kwota roczna: około 42 552 zł brutto
Różnica względem 85 punktów:
- Miesięcznie: +1 182 zł
- Rocznie: +14 184 zł
Przejście z 89 na 90 punktów to moment największego skoku wysokości świadczenia w całym systemie. Różnica 1 punktu (89 vs 90 punktów) oznacza wzrost świadczenia o 1 182 zł miesięcznie (tj. 14 184 zł rocznie).
Świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), czyli niemal się podwaja.
Przykład obliczeniowy:
Pan Piotr, 39 lat, osoba z niepełnosprawnością ruchową wymagająca stałej opieki, uzyskał w decyzji WZON 92 punkty potrzeby wsparcia.
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 180% z 1 970 zł = 3 546 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 3 546 zł × 12 = 42 552 zł brutto
95 punktów (próg 95–100 punktów)
Procent renty socjalnej: 220%
Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto
Kwota roczna: około 52 008 zł brutto
Różnica względem 90 punktów:
- Miesięcznie: +788 zł
- Rocznie: +9 456 zł
Osoby z 95–100 punktami otrzymują najwyższe świadczenie przewidziane ustawą o świadczeniu wspierającym. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów, oznacza to, że osoba z 95 punktami otrzyma tyle samo co osoba ze 100 punktami (220% renty socjalnej).
100 punktów
Procent renty socjalnej: 220%
Kwota miesięczna: około 4 334 zł brutto
Kwota roczna: około 52 008 zł brutto
Przykład obliczeniowy:
Pani Ewa, 33 lata, osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wymagająca całodobowej opieki, uzyskała w decyzji WZON 100 punktów potrzeby wsparcia (maksymalna punktacja).
Obliczenie:
- Renta socjalna (marzec 2026): 1 970 zł brutto
- 220% z 1 970 zł = 4 334 zł brutto miesięcznie
- Rocznie: 4 334 zł × 12 = 52 008 zł brutto
Pełna tabela kwot świadczenia wspierającego w 2026 r. – zestawienie wszystkich progów
Punkty WZON
% renty socjalnej
Kwota miesięczna (brutto)
Kwota roczna (brutto)
Różnica względem poprzedniego progu (rocznie)
70–74
40%
788 zł
9 456 zł
–
75–79
60%
1 182 zł
14 184 zł
+4 728 zł
80–84
80%
1 576 zł
18 912 zł
+4 728 zł
85–89
120%
2 364 zł
28 368 zł
+9 456 zł
90–94
180%
3 546 zł
42 552 zł
+14 184 zł
95–100
220%
4 334 zł
52 008 zł
+9 456 zł
Uwaga: Kwoty obliczone przy założeniu, że renta socjalna po waloryzacji w marcu 2026 r. wyniesie 1 970 zł brutto.
Dlaczego różnice między progami są tak duże – system progowy kontra liniowy
System świadczenia wspierającego został skonstruowany progowo, a nie liniowo. To oznacza, że:
- Nie każdy dodatkowy punkt zwiększa świadczenie – wysokość świadczenia zależy od przedziału punktowego, w którym osoba się znajduje, a nie od dokładnej liczby punktów.
- Wzrost następuje dopiero po przekroczeniu konkretnego progu – np. osoba z 74 punktami otrzymuje 788 zł miesięcznie (40% renty socjalnej), a osoba z 75 punktami otrzymuje 1 182 zł miesięcznie (60% renty socjalnej) – różnica 1 punktu oznacza wzrost o 394 zł miesięcznie (4 728 zł rocznie).
- Największa różnica występuje między 89 a 90 punktami – w tym miejscu świadczenie wzrasta z poziomu 120% renty socjalnej (2 364 zł) do 180% renty socjalnej (3 546 zł), co daje różnicę 1 182 zł miesięcznie (14 184 zł rocznie).
Uzasadnienie ustawy o świadczeniu wspierającym wskazuje, że system progowy został przyjęty w celu:
- Uproszczenia administracyjnego – uniknięcia konieczności szczegółowego różnicowania wysokości świadczenia dla każdej pojedynczej liczby punktów (co wymagałoby 31 różnych stawek zamiast 6).
- Koncentracji wsparcia na osobach z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia – osoby z 90–100 punktami (najwyższa potrzeba wsparcia) otrzymują świadczenia o wartości 180–220% renty socjalnej, podczas gdy osoby z 70–74 punktami (niższa potrzeba wsparcia) otrzymują 40% renty socjalnej.
- Zachowania fiskalnej przewidywalności – system progowy pozwala na precyzyjne prognozowanie kosztów programu oraz planowanie budżetu państwa.
Kto może otrzymać świadczenie wspierające – warunki formalne i wymogi prawne
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – świadczenie przysługuje osobie, która:
- Ukończyła 18 lat – świadczenie wspierające nie przysługuje osobom niepełnoletnim.
- Posiada decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia w wysokości co najmniej 70 punktów.
- Spełnia warunki określone w art. 4 ustawy o świadczeniu wspierającym, tj.:
- zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- ma obywatelstwo polskie LUB obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jest cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, nie jest ono uzależnione od dochodu rodziny ani opiekuna.
Oznacza to, że:
- Nie ma kryterium dochodowego – świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów osoby z niepełnosprawnością, jej rodziny czy opiekunów.
- Świadczenie jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością (a nie opiekunowi czy rodzinie).
Najczęstsze pytania o świadczenie wspierające w 2026 r. (FAQ)
Czy mogę odwołać się od decyzji WZON przyznającej niższą liczbę punktów?
TAK. Masz prawo złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Różnica kilku punktów może oznaczać różnicę nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie, dlatego warto przeanalizować, czy decyzja jest prawidłowa.
Czy osoby z 69 punktami mogą otrzymać świadczenie wspierające?
NIE. Świadczenie wspierające przysługuje wyłącznie osobom z co najmniej 70 punktami potrzeby wsparcia. Decyzja ustalająca 69 punktów lub mniej nie uprawnia do świadczenia.
Czy wysokość świadczenia wspierającego wzrośnie wraz z waloryzacją renty socjalnej?
TAK. Świadczenie wspierające jest procentem renty socjalnej, więc każda waloryzacja renty socjalnej automatycznie podnosi wysokość świadczenia wspierającego. Waloryzacja następuje 1 marca każdego roku.
Czy osoby z 95 punktami otrzymają mniej niż osoby ze 100 punktami?
NIE. Wysokość świadczenia jest taka sama w całym przedziale 95–100 punktów – zarówno osoby z 95 punktami, jak i ze 100 punktami otrzymują 220% renty socjalnej (około 4 334 zł miesięcznie).
Czy świadczenie wspierające może być egzekwowane przez komornika?
NIE. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym – świadczenie wspierające nie podlega egzekucji (nie może być zajęte przez komornika) oraz nie podlega zarachowaniu ani potrąceniu.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1142 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 240 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. z 2023 r., poz. 2817)
