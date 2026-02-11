REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 – 2585 zł dopłaty do pensji, 1182 zł wsparcia i 10 dni ekstra urlopu. Pełna lista przywilejów

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 – 2585 zł dopłaty do pensji, 1182 zł wsparcia i 10 dni ekstra urlopu. Pełna lista przywilejów

11 lutego 2026, 15:32
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. to nie tylko zapis w orzeczeniu. To realne pieniądze i konkretne prawa: nawet 2585 zł dopłaty do pensji z PFRON, 1182 zł świadczenia wspierającego miesięcznie, 10 dni dodatkowego urlopu, krótszy czas pracy i ulgi podatkowe. Ale uwaga: nie wszystko dostaniesz automatycznie. Decydują punkty WZON, symbole przyczyny niepełnosprawności, data jej powstania oraz to, czy złożysz odpowiednie wnioski. W praktyce wiele osób traci prawo do świadczeń tylko dlatego, że nie sprawdziła jednego szczegółu w orzeczeniu. Sprawdź, co naprawdę przysługuje w 2026 r. i jakich błędów unikać.

rozwiń >

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień (II) oznacza:

  • częściową niezdolność do pracy,
  • potrzebę okresowej lub częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
  • możliwość pracy w warunkach dostosowanych.

Orzeczenie może być czasowe lub bezterminowe. W orzeczeniu o umiarkowanym stopniu znaczenie mają:

  • symbole przyczyny niepełnosprawności (np. 04-O wzrok, 05-R ruch, 10-N neurologiczne),
  • wskazania w orzeczeniu,
  • poziom potrzeby wsparcia ustalony przez WZON (w punktach 0–100).

To właśnie te elementy otwierają drogę do pieniędzy.

Świadczenia pieniężne przy umiarkowanym stopniu w 2026 r.

Osoba z umiarkowanym stopniem może korzystać z kilku różnych form wsparcia. Część zależy od dochodu, inne są od niego całkowicie niezależne.

Świadczenie wspierające (najważniejsza zmiana 2026)

Od 1 stycznia 2026 r. osoby z decyzją WZON na poziomie 70–77 punktów mogą otrzymać świadczenie wspierające. Kwota to procent renty socjalnej. Od marca 2026 r. renta socjalna wynosi ok. 1970 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 Świadczenie wspierające 2026 – pełna tabela progów (70–100 pkt)

Punkty WZON

% renty socjalnej

Kwota miesięczna (brutto)

Kwota roczna (brutto)

Różnica względem poprzedniego progu (rocznie)

70–74 pkt

40%

ok. 788 zł

ok. 9 456 zł

75–79 pkt

60%

ok. 1 182 zł

ok. 14 184 zł

+4 728 zł

80–84 pkt

80%

ok. 1 576 zł

ok. 18 912 zł

+4 728 zł

85–89 pkt

120%

ok. 2 364 zł

ok. 28 368 zł

+9 456 zł

90–94 pkt

180%

ok. 3 546 zł

ok. 42 552 zł

+14 184 zł

95–100 pkt

220%

ok. 4 334 zł

ok. 52 008 zł

+9 456 zł

Świadczenie to nie zależy od dochodu, można je łączyć z pracą, a wypłacane jest bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością.

Ile tracisz, jeśli nie złożysz wniosku?

Jeśli masz 75 punktów i nie wystąpisz o świadczenie w ciągu roku tracisz około 14 184 zł, w 5 lat: –70 920 zł a w 10 lat: –141 840 zł

Zasiłek stały (MOPS/PCPR)

Przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

  • 1 010 zł netto – osoba samotna,
  • 823 zł na osobę w rodzinie.

Maksymalnie możesz otrzymać 1 229 zł miesięcznie, ale nie mniej niż 100 zł. Świadczenia tego nie można łączyć z rentą socjalną.

Zasiłek pielęgnacyjny

To 215,84 zł miesięcznie (bez waloryzacji od 2019 r.). Przysługuje, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, oraz po 75. roku życia (bez względu na stopień).

Renta socjalna

Sam umiarkowany stopień nie wystarczy. Potrzebne jest osobne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, wydane przez komisję ZUS. Minimalna wysokość od marca 2026 r.to ok. 1970 zł brutto.

Dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON – nawet 2585 zł miesięcznie

Pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem może otrzymać:

  • 1 550 zł miesięcznie dopłaty,
  • +1 035 zł przy tzw. schorzeniach specjalnych.

Łącznie: 2 585 zł miesięcznie, czyli ponad 31 000 zł rocznie. To często czynnik decydujący o zatrudnieniu.

Uprawnienia pracownicze

Osoba z umiarkowanym stopniem ma prawo do:

  • 7 godzin pracy dziennie (35 tygodniowo),
  • zakazu nadgodzin i pracy nocnej (chyba że wyrazi zgodę i ma zaświadczenie),
  • dodatkowej 15-minutowej przerwy,
  • 10 dni dodatkowego urlopu rocznie,
  • do 21 dni zwolnienia na turnus rehabilitacyjny,
  • dostosowania stanowiska pracy.

To nie przywileje symboliczne,  to realne narzędzia ochrony zdrowia i dochodu.

Ulgi podatkowe i inne wsparcie

  • Ulga rehabilitacyjna w PIT (adaptacja mieszkania, sprzęt, leki).
  • Zwolnienie z PCC przy zakupie auta.
  • Programy PFRON (likwidacja barier, sprzęt, turnusy).
  • Możliwość karty parkingowej przy odpowiednich wskazaniach.
  • Ulgi komunikacyjne – zależne od symbolu w orzeczeniu.

Co zrobić TERAZ, żeby nie stracić pieniędzy?

  1. Sprawdź swoje orzeczenie – czy masz punkty WZON?
  2. Jeśli masz min. 70 pkt – złóż wniosek o świadczenie wspierające.
  3. Sprawdź symbole w orzeczeniu.
  4. Zapytaj pracodawcę o dopłatę z PFRON.
  5. Rozlicz ulgę rehabilitacyjną w PIT.

Każdy miesiąc zwłoki to pieniądze, które nie trafiają na Twoje konto.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę pracować i pobierać świadczenie wspierające?

Tak. Nie ma kryterium dochodowego.

Czy trzeba składać wniosek co roku?

Nie. Świadczenie przyznawane jest na okres wskazany w decyzji.

Czy pracodawca dostaje dopłatę automatycznie?

Nie. Musi złożyć wniosek do PFRON.

Co jeśli mam 74 punkty?

Możesz złożyć odwołanie. Różnica 1 punktu może oznaczać kilka tysięcy zł rocznie.

Czy umiarkowany stopień zawsze oznacza prawo do wszystkich ulg?

Nie. Decydują symbole, wskazania i spełnienie dodatkowych warunków.

Podstawa prawna

