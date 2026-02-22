REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia w 2026 roku?

Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 14:05
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia?
Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Marcowa waloryzacja już za chwilę zmieni wysokość emerytur, rent i wszystkich dodatków. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o ustalony wskaźnik waloryzacji, a to oznacza realne podwyżki na kontach milionów seniorów. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wyniosą nowe kwoty i kto zyska najwięcej na tegorocznej waloryzacji.

rozwiń >

Seniorzy na emeryturze i rencie mogą liczyć na cały szereg dodatków i świadczeń, które podnoszą wysokość comiesięcznych wypłat. Ich wartość wzrośnie od 1 marca 2026 na skutek waloryzacji o 5,3%. Policzyliśmy ile w 2026 roku zyskają seniorzy.

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja emerytur 2026 już 1 marca

Waloryzacja emerytur ma miejsce co roku 1 marca. W 2026 roku wyniesie 5,3%. To niewiele mniej niż w 2025 roku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%. Stąd najniższa emerytura aktualnie wynosi 1878,91 zł brutto. W 2026 roku najniższa emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę.

Dla wielu seniorów nawet niewielki wzrost dodatków oznacza realne wsparcie w codziennych wydatkach, zwłaszcza na leki, żywność i ogrzewanie.

Poniżej lista wszystkich dodatków dla emerytów i informacja o podwyżkach po waloryzacji.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emerytury dodatkowe 2026, czyli 13. i 14. emerytura

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. W 2025 roku 13. emerytura wypłacana jest w kwietniu. W ubiegłym roku było to 1 878,91 zł brutto. W 2026 roku po marcowej waloryzacji trzynastka wyniesie 1 978,49 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).

Minimalnie trzynastka wyniesie 1 566 zł, 43 zł brutto. Osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada, np. do 1 443 zł na rękę przy emeryturze około 3 680 zł.

Zobacz również:

14. emerytura również po podwyżce w marcu 2026 wyniesie 1 978,49 zł brutto. To dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura, renta lub suma pobieranych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana dokładnie o tyle, o ile przekroczony został próg. Czternastka wypłacana jest z urzędu we wrześniu, bez konieczności składania wniosku.

Świadczenie po 65. roku życia - dodatek pielęgnacyjny

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty własnej oraz zostały uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 366,67 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie po 75. roku życia - dodatek pielęgnacyjny

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. Aktualnie dodatek wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Świadczenie po 55. i 60. roku życia - dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. Aktualnie wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

Dodatek kompensacyjny

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. Aktualnie wynosi 52,24 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji o 5,3 % wzrośnie do 55,00 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Dodatek dla byłych żołnierzy

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. Aktualnie wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Dodatek za tajne nauczanie

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Aktualnie wynosi 348,22 zł miesięcznie, a po waloryzacji 2026 wzrośnie do około 366,67 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 522,34 zł, a po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 550,01 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie z 1332,25 zł do około 1397 zł.

Dodatek dla deportowanych

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. Aktualnie jego wysokość wynosi od 17,46 zł do 330,87 zł, a po waloryzacji w 2026 roku kwoty wzrosną do 18,38 zł – 366,67 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. Aktualnie wynosił 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do 329,28 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Bon senioralny 2026

W 2026 roku rząd planuje również bony senioralny – wsparcie finansowe dla osób powyżej 65. roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych finansowanych z gmin. Bon ma wynosić ponad 2000 zł rocznie i będzie można przeznaczyć go na opiekę domową, rehabilitację lub pomoc w codziennych czynnościach. Program ma objąć seniorów o niskich dochodach i będzie finansowany z budżetu państwa. Prawdopodobnie wejdzie dopiero w drugiej połowie 2026.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.

REKLAMA

Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA