Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia w 2026 roku?

Marcowa waloryzacja już za chwilę zmieni wysokość emerytur, rent i wszystkich dodatków. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o ustalony wskaźnik waloryzacji, a to oznacza realne podwyżki na kontach milionów seniorów. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wyniosą nowe kwoty i kto zyska najwięcej na tegorocznej waloryzacji.

Seniorzy na emeryturze i rencie mogą liczyć na cały szereg dodatków i świadczeń, które podnoszą wysokość comiesięcznych wypłat. Ich wartość wzrośnie od 1 marca 2026 na skutek waloryzacji o 5,3%. Policzyliśmy ile w 2026 roku zyskają seniorzy.

Waloryzacja emerytur 2026 już 1 marca

Waloryzacja emerytur ma miejsce co roku 1 marca. W 2026 roku wyniesie 5,3%. To niewiele mniej niż w 2025 roku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%. Stąd najniższa emerytura aktualnie wynosi 1878,91 zł brutto. W 2026 roku najniższa emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę.

Dla wielu seniorów nawet niewielki wzrost dodatków oznacza realne wsparcie w codziennych wydatkach, zwłaszcza na leki, żywność i ogrzewanie.

Poniżej lista wszystkich dodatków dla emerytów i informacja o podwyżkach po waloryzacji.

Emerytury dodatkowe 2026, czyli 13. i 14. emerytura

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. W 2025 roku 13. emerytura wypłacana jest w kwietniu. W ubiegłym roku było to 1 878,91 zł brutto. W 2026 roku po marcowej waloryzacji trzynastka wyniesie 1 978,49 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).

Minimalnie trzynastka wyniesie 1 566 zł, 43 zł brutto. Osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada, np. do 1 443 zł na rękę przy emeryturze około 3 680 zł.

14. emerytura również po podwyżce w marcu 2026 wyniesie 1 978,49 zł brutto. To dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura, renta lub suma pobieranych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana dokładnie o tyle, o ile przekroczony został próg. Czternastka wypłacana jest z urzędu we wrześniu, bez konieczności składania wniosku.

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty własnej oraz zostały uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 366,67 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. Aktualnie dodatek wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. Aktualnie wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. Aktualnie wynosi 52,24 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji o 5,3 % wzrośnie do 55,00 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. Aktualnie wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 366,67 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Aktualnie wynosi 348,22 zł miesięcznie, a po waloryzacji 2026 wzrośnie do około 366,67 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 522,34 zł, a po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 550,01 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie z 1332,25 zł do około 1397 zł.

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. Aktualnie jego wysokość wynosi od 17,46 zł do 330,87 zł, a po waloryzacji w 2026 roku kwoty wzrosną do 18,38 zł – 366,67 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. Aktualnie wynosił 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do 329,28 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Bon senioralny 2026

W 2026 roku rząd planuje również bony senioralny – wsparcie finansowe dla osób powyżej 65. roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych finansowanych z gmin. Bon ma wynosić ponad 2000 zł rocznie i będzie można przeznaczyć go na opiekę domową, rehabilitację lub pomoc w codziennych czynnościach. Program ma objąć seniorów o niskich dochodach i będzie finansowany z budżetu państwa. Prawdopodobnie wejdzie dopiero w drugiej połowie 2026.