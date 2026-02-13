REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatki do emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją

Dodatki do emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją

13 lutego 2026, 11:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze banknoty dodatki emerytury gotówka
Dodatki do emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją
ShutterStock

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko comiesięczne świadczenie podstawowe i coroczną waloryzację. Istnieje szereg dodatków pieniężnych, o które wielu emerytów zapomina złożyć wniosek, tracąc tym samym nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jakie warunki należy spełnić w 2026 roku, aby zwiększyć swój domowy budżet dzięki dodatkowym świadczeniom z ZUS?

Świadczenia uzupełniające dla emerytów w 2026 roku

System ubezpieczeń społecznych przewiduje różne formy wsparcia finansowego, które są uzależnione od wieku, stanu zdrowia lub specyficznej drogi zawodowej świadczeniobiorcy. Najpopularniejszym z nich pozostaje dodatek pielęgnacyjny, który jest przyznawany z urzędu osobom po ukończeniu określonego roku życia. Jednak w 2026 roku coraz większą rolę odgrywają świadczenia dla osób o ograniczonej samodzielności, które wymagają złożenia stosownej dokumentacji medycznej. Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ progi dochodowe uprawniające do niektórych form wsparcia ulegają regularnym przesunięciom wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie, które trafia do seniorów w dwóch trybach. Pierwszy z nich jest w pełni automatyczny i dotyczy każdego emeryta, który świętuje swoje 75. urodziny. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przyznaje pieniądze i dolicza je do comiesięcznego przelewu. Drugi tryb wymaga większego zaangażowania ze strony świadczeniobiorcy, ponieważ dotyczy osób młodszych, które stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji kluczowe jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza stan zdrowia wymagający stałej opieki.

Dodatkowe pieniądze za staż pracy i szczególne warunki

A co z emeryturami stażowymi oraz dodatkami za pracę w trudnych warunkach? W 2026 roku przepisy precyzyjnie określają, kto może ubiegać się o rekompensatę za lata spędzone w zawodach o szczególnym charakterze. Często zapominanym świadczeniem jest dodatek kombatancki oraz świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, które przysługuje szerokiej grupie osób represjonowanych. Choć kwoty te na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niewielkie, po zsumowaniu z podstawową emeryturą realnie podnoszą standard życia i pozwalają na pokrycie rosnących kosztów leków czy rehabilitacji.

Gdzie szukać informacji o nowych wnioskach i terminach?

Skuteczne ubieganie się o dodatkowe pieniądze wymaga znajomości kalendarza ZUS oraz aktualnych formularzy. Większość wniosków można obecnie złożyć drogą elektroniczną przez system PUE ZUS, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny. Osoby, które nie czują się pewnie w świecie cyfrowym, powinny regularnie odwiedzać lokalne placówki lub śledzić komunikaty rzecznika instytucji. Pamiętajmy, że w przypadku wielu dodatków prawo do pieniędzy powstaje od miesiąca, w którym złożono wniosek, więc zwlekanie z formalnościami oznacza bezpowrotną utratę części należnych środków.

Zestawienie dodatków do emerytury 2026

Oto zestawienie najważniejszych dodatków do emerytury obowiązujących od 1 marca 2026 roku (po waloryzacji o 5,3 proc.):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Standardowe dodatki wypłacane miesięcznie:

  • Dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł - ZUS przyznaje go automatycznie każdemu, kto ukończył 75 lat. Osoby młodsze mogą go otrzymać tylko na wniosek, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
  • Ryczałt energetyczny: 336,16 zł - To pomoc na opłacenie rachunków za prąd i gaz. Przysługuje m.in. kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej oraz wdowom po takich osobach.
  • Dodatek dla sieroty zupełnej: 689,17 zł - Specjalne wsparcie dla osób pobierających rentę rodzinną, których oboje rodzice nie żyją.
  • Dodatek kombatancki: 366,68 zł - Wypłacany osobom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji.
  • Dodatek za tajne nauczanie: 366,68 zł - Dla nauczycieli, którzy prowadzili edukację w warunkach okupacyjnych podczas II wojny światowej.
  • Dodatek kompensacyjny: 55,00 zł - Przysługuje wdowom i wdowcom po kombatantach i osobach represjonowanych.

2. Świadczenia dodatkowe i roczne:

  • 13. Emerytura (trzynastka): 1970,60 zł brutto - Wypłacana jednorazowo w kwietniu. Jej wysokość jest zawsze równa aktualnej emeryturze minimalnej.
  • Świadczenie honorowe dla stulatków: 6 938,92 zł brutto - To specjalny dodatek dla osób, które świętują 100. urodziny. Jeśli ukończysz 100 lat między marcem 2026 a lutym 2027, taka kwota będzie dopłacana do Twojej emerytury co miesiąc do końca życia.
  • Mama 4+ (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające): do 1970,60 zł brutto - Dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury.
  • Bon Senioralny: do 2150 zł - To nowe rozwiązanie planowane na drugą połowę 2026 roku. Nie dostaniesz go "do ręki" w gotówce, ale pozwoli on na sfinansowanie usług opiekuńczych (np. pomocy w zakupach czy higienie) dla seniorów powyżej 75. roku życia.

Warto wiedzieć: Kwoty netto (czyli to, co dostaniesz na rękę) mogą się różnić w zależności od tego, czy od danego dodatku odprowadzany jest podatek dochodowy lub składka zdrowotna. Większość tych dodatków jest jednak zwolniona z opodatkowania.

Źródło: INFOR
