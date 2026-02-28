REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 800 plus w marcu 2026. Ci rodzice nie dostaną od marca świadczenia z ZUS na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku

Nowe 800 plus w marcu 2026. Ci rodzice nie dostaną od marca świadczenia z ZUS na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku

28 lutego 2026, 17:31
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe 800 plus od lutego 2026
Nowe 800 plus od lutego 2026
ShutterStock

Zmieniają się zasady przyznawania świadczenia 800 plus. Pojawił się dodatkowy warunek, którego niespełnienie może oznaczać utratę prawa do pieniędzy na dziecko od marca 2026. Część rodziców będzie musiała spełnić nowe kryteria, aby nadal otrzymywać wsparcie z ZUS. Sprawdzamy, kto może stracić świadczenie i na jakich zasadach będą teraz wypłacane środki.

Od lutego 2026 ruszyły dodatkowe kontrole i nowe kryteria dla części rodziców pobierających świadczenie 800 plus. Jeżeli wymagania nie zostaną spełnione, wypłaty świadczenia zostaną wstrzymane od marca do czasu ponownej weryfikacji.

Kto straci świadczenie 800 plus od lutego 2026?

Świadczenie 800 plus na starych zasadach przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy, musieli złożyć nowy wniosek, jeśli chcieliby dalej otrzymywać pieniądze.

Nowe przepisy łączą prawo do 800 plus z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dziecka w polskiej szkole. W praktyce oznacza to, że:

  • rodzic musi pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub aktywnie poszukiwać pracy w Polsce,
  • dziecko musi uczęszczać do szkoły w Polsce,
  • wymagany jest poziom dochodów co najmniej 50% płacy minimalnej (2333 zł brutto).

ZUS: Trwają kontroluje aktywności zawodowej

ZUS kontynuuje comiesięczne sprawdzanie aktywności zawodowej Ukraińców otrzymujących 800 Plus.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Weryfikacja to odbywa się automatycznie, na podstawie:

  • danych z rejestrów ZUS,
  • informacji z urzędów pracy,
  • danych Straży Granicznej i innych instytucji np. czy, aby cudzoziemiec nie wyjechał.

Ważne: Z obowiązku aktywności zawodowej są zwolnione osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby ubiegające się o 800 plus na dziecko posiadające polskie obywatelstwo.

Wypłata 800 plus zostanie wstrzymana

Jeśli kontrola wykaże, że przez dany miesiąc rodzic nie pracował lub nie spełnia warunków ustawowych, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana. Nowe przepisy obejmą nie tylko obywateli Ukrainy, ale także innych cudzoziemców, którzy otrzymują świadczenia rodzinne w Polsce. W ich przypadku weryfikacja rozpocznie się od czerwca 2026 roku.

Nie ma konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu

Jak podkreśla ZUS, nie ma konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu co miesiąc. Weryfikacja odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem danych z rejestrów i wymiany informacji między instytucjami. Tylko w razie niejasności ZUS może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność zawodową lub naukę dziecka.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

