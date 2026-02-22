REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów po 75. roku życia w 2026 roku. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów po 75. roku życia w 2026 roku. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 20:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy po 75. roku życia mogą otrzymać realne wsparcie w codziennych obowiązkach. Rządowy program przewiduje finansowanie usług opiekuńczych, od pomocy przy posiłkach i higienie, po wsparcie w kontaktach społecznych. Sprawdzamy, kto ma szansę na nawet 2150 zł miesięcznie oraz jak będzie wyglądać ubieganie się o świadczenie w 2026 roku.

rozwiń >

Nowy program rządowy dla seniorów - na czym polega?

Nowe świadczenie to forma pomocy skierowanej do seniorów, którzy wymagają codziennego wsparcia, ale nie mogą go uzyskać od swoich bliskich. Zamiast gotówki, osoby zakwalifikowane do programu otrzymają pakiet usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie higieny osobistej,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • organizację kontaktów z otoczeniem.

Dla kogo nowe świadczenie w 2026?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które:

  • w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat,
  • mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny,
  • mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo,
  • spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku).

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Jaka kwota wsparcia? Jak będzie rozliczana?

Wsparcie będzie przeliczane w formie godzin usług opiekuńczych. Maksymalna wartość to do 50 godzin miesięcznie, co odpowiada świadczeniu o wartości 2150 zł brutto.

REKLAMA

Ważne: Warto podkreślić, że pomoc nie będzie wypłacana w gotówce – seniorzy otrzymają ją w formie bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez gminy, organizacje pozarządowe lub firmy zewnętrzne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Jakie kryteria dochodowe żeby dostać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie:

  • dochód seniora nie może przekroczyć 5000 zł brutto miesięcznie,
  • w przypadku oceny sytuacji rodzinnej - pod uwagę brany będzie dochód członków rodziny: nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych i trzykrotności w gospodarstwach wieloosobowych.

Kto będzie świadczył usługi?

Usługi opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowane osoby, nie mogą to być członkowie rodziny seniora. Opiekunowie muszą przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Jak ubiegać się o nowe wsparcie?

Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokument potwierdzający wiek,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie lekarskie lub opinia o stanie zdrowia i potrzebach opiekuńczych.

Na podstawie tych dokumentów gmina dokona oceny i przyzna odpowiednią liczbę godzin pomocy.

Wniosków nie można jeszcze składać - ustawa nie została uchwalona.

Od kiedy bon senioralny 2026? Aktualny etap prac rządu

Projekt ustawy jest na finiszu prac rządowych. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nie trafił jeszcze do Sejmu, a prace legislacyjne są opóźnione. Pierwotny plan wejścia w życie od 1 stycznia 2026 się nie udał. Realny termin wejścia w życie i start programu to druga połowa 2026 roku, a możliwy nabór wniosków dopiero we wrześniu 2026.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.

REKLAMA

Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA