Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku

Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku

18 lutego 2026, 10:08
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Seniorzy po 75. roku życia mogą otrzymać realne wsparcie w codziennych obowiązkach. Rządowy program przewiduje finansowanie usług opiekuńczych, od pomocy przy posiłkach i higienie, po wsparcie w kontaktach społecznych. Sprawdzamy, kto ma szansę na nawet 2150 zł miesięcznie oraz jak będzie wyglądać ubieganie się o świadczenie w 2026 roku.

Nowy program rządowy dla seniorów - na czym polega?

Nowe świadczenie to forma pomocy skierowanej do seniorów, którzy wymagają codziennego wsparcia, ale nie mogą go uzyskać od swoich bliskich. Zamiast gotówki, osoby zakwalifikowane do programu otrzymają pakiet usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:

  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie higieny osobistej,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • organizację kontaktów z otoczeniem.

Dla kogo nowe świadczenie w 2026?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które:

  • w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat,
  • mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny,
  • mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo,
  • spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku).

Jaka kwota wsparcia? Jak będzie rozliczana?

Wsparcie będzie przeliczane w formie godzin usług opiekuńczych. Maksymalna wartość to do 50 godzin miesięcznie, co odpowiada świadczeniu o wartości 2150 zł brutto.

Ważne: Warto podkreślić, że pomoc nie będzie wypłacana w gotówce – seniorzy otrzymają ją w formie bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez gminy, organizacje pozarządowe lub firmy zewnętrzne.

Jakie kryteria dochodowe żeby dostać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie:

  • dochód seniora nie może przekroczyć 5000 zł brutto miesięcznie,
  • w przypadku oceny sytuacji rodzinnej - pod uwagę brany będzie dochód członków rodziny: nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych i trzykrotności w gospodarstwach wieloosobowych.

Kto będzie świadczył usługi?

Usługi opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowane osoby, nie mogą to być członkowie rodziny seniora. Opiekunowie muszą przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Jak ubiegać się o nowe wsparcie?

Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokument potwierdzający wiek,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie lekarskie lub opinia o stanie zdrowia i potrzebach opiekuńczych.

Na podstawie tych dokumentów gmina dokona oceny i przyzna odpowiednią liczbę godzin pomocy.

Wniosków nie można jeszcze składać - ustawa nie została uchwalona.

Od kiedy bon senioralny 2026? Aktualny etap prac rządu

Projekt ustawy jest na finiszu prac rządowych. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nie trafił jeszcze do Sejmu, a prace legislacyjne są opóźnione. Pierwotny plan wejścia w życie od 1 stycznia 2026 się nie udał. Realny termin wejścia w życie i start programu to druga połowa 2026 roku, a możliwy nabór wniosków dopiero we wrześniu 2026.

Źródło: INFOR
