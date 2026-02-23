REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników w 2026 roku. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia

Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników w 2026 roku. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 07:50
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy po 75. roku życia mogą otrzymać realne wsparcie w codziennych obowiązkach. Rządowy program przewiduje finansowanie usług opiekuńczych, od pomocy przy posiłkach i higienie, po wsparcie w kontaktach społecznych. Sprawdzamy, kto ma szansę na nawet 2150 zł miesięcznie oraz jak będzie wyglądać ubieganie się o świadczenie w 2026 roku.

rozwiń >

Nowy program rządowy dla seniorów - na czym polega?

Nowe świadczenie to forma pomocy skierowanej do seniorów, którzy wymagają codziennego wsparcia, ale nie mogą go uzyskać od swoich bliskich. Zamiast gotówki, osoby zakwalifikowane do programu otrzymają pakiet usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie higieny osobistej,
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • organizację kontaktów z otoczeniem.

Dla kogo nowe świadczenie w 2026?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które:

  • w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat,
  • mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny,
  • mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo,
  • spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku).

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Jaka kwota wsparcia? Jak będzie rozliczana?

Wsparcie będzie przeliczane w formie godzin usług opiekuńczych. Maksymalna wartość to do 50 godzin miesięcznie, co odpowiada świadczeniu o wartości 2150 zł brutto.

REKLAMA

Ważne: Warto podkreślić, że pomoc nie będzie wypłacana w gotówce – seniorzy otrzymają ją w formie bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez gminy, organizacje pozarządowe lub firmy zewnętrzne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Jakie kryteria dochodowe żeby dostać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie:

  • dochód seniora nie może przekroczyć 5000 zł brutto miesięcznie,
  • w przypadku oceny sytuacji rodzinnej - pod uwagę brany będzie dochód członków rodziny: nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych i trzykrotności w gospodarstwach wieloosobowych.

Kto będzie świadczył usługi?

Usługi opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowane osoby, nie mogą to być członkowie rodziny seniora. Opiekunowie muszą przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Jak ubiegać się o nowe wsparcie?

Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania seniora. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokument potwierdzający wiek,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie lekarskie lub opinia o stanie zdrowia i potrzebach opiekuńczych.

Na podstawie tych dokumentów gmina dokona oceny i przyzna odpowiednią liczbę godzin pomocy.

Wniosków nie można jeszcze składać - ustawa nie została uchwalona.

Od kiedy bon senioralny 2026? Aktualny etap prac rządu

Projekt ustawy jest na finiszu prac rządowych. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nie trafił jeszcze do Sejmu, a prace legislacyjne są opóźnione. Pierwotny plan wejścia w życie od 1 stycznia 2026 się nie udał. Realny termin wejścia w życie i start programu to druga połowa 2026 roku, a możliwy nabór wniosków dopiero we wrześniu 2026.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?
Ile naprawdę zarabiają lekarze? Szpitale milczą, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje sytuację
23 lut 2026

Żadna instytucja w Polsce nie wie, ile dokładnie zarabiają lekarze. Większość posługuje się medianą wynagrodzeń - pisze poniedziałkowa „Gazeta Wyborcza".
TSUE: Każdy twórca internetowy może być operatorem. Grozi nawet 5 lat więzienia za udostępnienie zakazanych treści
23 lut 2026

Lutowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-67/25 wyznacza nową granicę odpowiedzialności prawnej w przestrzeni cyfrowej. Każdy twórca internetowy — niezależnie od skali działalności, modelu finansowania czy komercyjnego charakteru publikacji — może potencjalnie zostać uznany za „operatora” w rozumieniu rozporządzenia 833/2014 i ponieść odpowiedzialność karną za udostępnianie treści objętych unijnym zakazem nadawania. Znajomość prawa sankcyjnego przestaje być domeną prawników i compliance officerów — staje się elementem niezbędnej staranności każdego, kto działa w internecie.
Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku
23 lut 2026

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma dostać szerokie uprawnienia do ochrony praw klientów w sieci. Pod lupę pójdzie cały e-commerce, a szczególnie usługi finansowe. Czytamy w „PB".

REKLAMA

Podkarpackie szpitale toną w długach. Oto, co doprowadziło do kryzysu
23 lut 2026

Zadłużenie trzech szpitali powiatowych – w Lesku, Sanoku i Dębicy – to łącznie ok. 400 mln zł, czyli ponad jedna trzecia całej sumy przewidzianej przez Ministerstwo Zdrowia na procesy reorganizacyjne. Jak czytamy w „Rz"
Z igrzysk na siłownię. Czego olimpijczycy uczą nas na temat zdrowia?
23 lut 2026

W dniu 22 lutego 2026 r. oficjalnie zakończyły się ZIO - Zimowe Igrzyska Olimpijskiej. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na 21. pozycji, z 4 medalami (3 srebrne i 1 brązowy)! Po tygodniach oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie wielu z nas wraca do codzienności z myślą: „czas ruszyć się z kanapy”. Inspiracja wyczynem zawodowców to dobry impuls pod warunkiem, że za entuzjazmem pójdzie rozsądek. Bo sport amatorski, uprawiany intensywnie i bez przygotowania, potrafi ujawnić poważne, wcześniej nierozpoznane problemy zdrowotne.
Polacy oszczędzają coraz więcej. Najnowsze dane robią wrażenie
23 lut 2026

Stopa oszczędności, która obrazuje jaka część dochodów gospodarstw domowych nie została wydana na bieżące potrzeby, ponownie wzrosła - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Podał, że w III kwartale 2025 r. wyniosła 10,2 proc., co jest wynikiem najwyższym od 2020 r.
Kto nie zdąży do sierpnia, nie zainwestuje? Gminy walczą z czasem
23 lut 2026

Termin na przyjęcie planów ogólnych zostanie przedłużony do 31 sierpnia br. Po tym terminie gmina nie będzie miała podstaw prawnych do wydawania warunków zabudowy - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Już nie tylko 800 plus. Co miesiąc można dostać 1500 złotych na dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym dodatkowym świadczeniu. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
23 lut 2026

O 800 plus wie każdy. Znacznie mniej znane jest inne rozwiązaniu, które może przynieść rodzinie nawet 1500 zł miesięcznie. Powszechnie funkcjonuje pod nieoficjalną nazwą „babciowego”. To element większej całości – rządowego programu Aktywny Rodzic. Jego celem nie jest klasyczna pomoc socjalna, lecz aktywizacja zawodowa rodziców najmłodszych dzieci i odpowiedź na problemy demograficzne oraz niedobory na rynku pracy. Program ma zachęcić do szybszego powrotu do zatrudnienia po narodzinach dziecka. W praktyce chodzi przede wszystkim o kobiety, które statystycznie częściej i na dłużej wypadają z rynku pracy.
Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć”?
23 lut 2026

W przedostatnim tygodniu stycznia 2026 r. zajęcia lekcyjne z powodu trudnej sytuacji pogodowej (która przekładała się również na trudne warunki komunikacyjne) – zostały zawieszone w ok. 600 szkołach w kilku województwach w kraju. Jak się teraz okazuje – niektórzy postrzegali to jednak jako działanie „nadmiarowe” ze strony dyrektorów szkół, którzy wydali takie zarządzenia. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z uwagi na warunki atmosferyczne i na czym miałyby polegać ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół w powyższym zakresie, będące przedmiotem żądania petycji, której rozpatrzeniem zajmie się w najbliższym czasie Komisja sejmowa?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA