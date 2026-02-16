Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi "kuroniówka" przez pierwsze 90 dni?

Rok 2026 przynosi istotne zmiany dla osób rejestrujących się w urzędach pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca dochodzi do corocznej waloryzacji świadczeń dla bezrobotnych. Ile dokładnie wpłynie na konto ubezpieczonego przez pierwsze 90 dni i kto może liczyć na świadczenie w wymiarze 120 proc. stawki podstawowej? Oto szczegóły.

rozwiń >

Mechanizm waloryzacji. Dlaczego 1 czerwca jest kluczową datą?

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest kwotą stałą. Jego wysokość podlega waloryzacji w dniu 1 czerwca każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Biorąc pod uwagę inflację oraz presję płacową, która odcisnęła piętno na danych za rok 2025, nowa stawka od 1 czerwca 2026 roku staje się jednym z najczęściej wyszukiwanych parametrów w serwisach prawno-kadrowych. Dla osób, które straciły pracę w pierwszej połowie roku, oznacza to, że ich świadczenie wypłacane w lipcu (za czerwiec) będzie już uwzględniało nową, wyższą kwotę. Warto przypomnieć, że waloryzacja następuje z urzędu, co oznacza, że bezrobotny nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać wyrównanie.

REKLAMA

REKLAMA

"Kuroniówka" przez pierwsze 90 dni. Ile na rękę w 2026 roku?

Specyfika zasiłku dla bezrobotnych w Polsce polega na jego degresywności - świadczenie jest wyższe w pierwszych trzech miesiącach, aby zmotywować beneficjenta do szybkiego powrotu na rynek pracy. W 2026 roku kwoty te prezentują się następująco:

Zasiłek podstawowy (100 proc.): Przysługuje osobom, które posiadają staż pracy od 5 do 20 lat. Przez pierwsze 90 dni (3 miesiące) otrzymują oni kwotę, która po waloryzacji czerwcowej w 2026 roku wynosi ok. 1750,00 zł brutto. Po tym okresie kwota ta spadnie do ok. 1375,00 zł brutto. Zasiłek obniżony (80 proc.): Dotyczy osób ze stażem pracy krótszym niż 5 lat. W ich przypadku "startowe" przez pierwsze 90 dni wynosi ok. 1400,00 zł brutto. To grupa najczęściej reprezentowana przez młodych pracowników, dla których zasiłek ma być jedynie krótkotrwałym buforem. Zasiłek podwyższony (120 proc.): To przywilej osób o najdłuższym stażu pracy (powyżej 20 lat). Dla nich pierwsze 90 dni z zasiłkiem to wpływ rzędu 2100,00 zł brutto. Jest to grupa ubezpieczonych, którzy zazwyczaj najtrudniej adaptują się do nowych warunków rynkowych, dlatego ustawodawca przewidział dla nich najwyższe wsparcie.

Warunek 365 dni - pułapka, której trzeba uniknąć

Aby w ogóle myśleć o powyższych kwotach w 2026 roku, należy spełnić tzw. warunek stażowy. Prawo do zasiłku przysługuje tylko wtedy, gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy, osoba ubiegająca się o świadczenie była zatrudniona łącznie przez co najmniej 365 dni. Co ważne, do tego okresu wlicza się nie tylko pracę na etacie, ale również okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego czy prowadzenia działalności gospodarczej (o ile składki były opłacane od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia). Jeśli w 2025 roku korzystałeś z urlopu bezpłatnego trwającego powyżej 30 dni, ten czas nie wliczy się do wymaganego roku pracy, co może zablokować wypłatę zasiłku w 2026 roku.

Sposób rozwiązania umowy a prawo do zasiłku „od zaraz”

W 2026 roku urząd pracy nie każdemu wypłaci pieniądze od razu po rejestracji. To jedna z najczęstszych przyczyn skarg beneficjentów:

REKLAMA

Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez pracodawcę: Zasiłek przysługuje po 7 dniach od rejestracji.

Porozumienie stron: Tutaj pojawia się "kara" czasowa. Zasiłek otrzymasz dopiero po 90 dniach od daty rejestracji, chyba że porozumienie nastąpiło z winy pracodawcy (np. likwidacja stanowiska).

Zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 kp): To najgorszy scenariusz. Prawo do świadczenia nabywa się dopiero po 180 dniach, co w praktyce często oznacza utratę zasiłku w ogóle, jeśli okres uprawnienia jest krótki.

Praca dodatkowa i zasiłek. Ile można dorobić w 2026 roku?

Czy pobierając zasiłek w 2026 roku, można legalnie dorobić? Odpowiedź brzmi: tak, ale z zachowaniem rygorystycznych limitów. Jeśli podejmiesz pracę na umowę zlecenie lub uzyskasz przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia (które od lipca 2026 roku ma wynosić ok. 4850 zł brutto), natychmiast tracisz status bezrobotnego i prawo do zasiłku. Jednak istnieje korzystniejsza opcja - dodatek aktywizacyjny. Jeśli sam znajdziesz zatrudnienie, mając jeszcze prawo do zasiłku, urząd pracy może wypłacać Ci przez połowę pozostałego okresu dodatek w wysokości do 50 proc. zasiłku podstawowego. To w 2026 roku najskuteczniejszy sposób na "zsumowanie" pensji z pomocą państwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

W 2026 roku wizyta w urzędzie pracy jest ostatecznością. Pełna rejestracja oraz złożenie wniosku o zasiłek odbywa się elektronicznie. System automatycznie weryfikuje Twoje okresy ubezpieczenia w ZUS, co skraca wydanie decyzji do minimum. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania kompletu świadectw pracy w formie skanów - błędy w datach na świadectwach to najczęstsza przyczyna odrzucania wniosków w 2026 roku.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych na rok 2026.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego