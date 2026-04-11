Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest raz w roku, w dniu 1 marca. Na wskaźnik waloryzacji, który decyduje o kwocie podwyżki świadczeń - ma wpływ kilka czynników (w tym przede wszystkim ubiegłoroczna inflacja). Dotychczas, nie była zagwarantowana minimalna kwota podwyższenia świadczeń w ramach takiej corocznej waloryzacji (tj. kwota minimalnego podwyższenia). Stan ten - ma jednak ulec zmianie, w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Prezydenta Karola Nawrockiego. Czy nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - zgodnie z założeniem przyjętym przez Prezydenta - miały zastosowanie już w ramach tegorocznej waloryzacji, która odbyła się 1 marca 2026 r.?

W jaki sposób, zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, dokonywana jest waloryzacja emerytur i rent oraz na jakich zasadach ustalana jest wysokość corocznego wskaźnika waloryzacji? [waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 2026]

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując - w sposób ciągły - wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa FUS) - odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2025 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Na tym samym poziomie (tj. 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym) – zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – została również ustalona przez Radę Ministrów wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2026 r.

Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Do jego wyliczenia – potrzebne są zatem dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji – te dane, w ostatnim czasie poznaliśmy oraz dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jaka była wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2025 r. i ile do 28 lutego 2026 r. wynosiły najniższe emerytury i renty?

W 2025 r. ww. dane GUS, potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wynikały odpowiednio z:

komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.01.2025 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. – w zakresie faktycznego wykonania w zakresie inflacji, zgodnie z którym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 11.02.2025 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. – w zakresie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z którym – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., w stosunku do 2023 r., wyniósł 9,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 3,6%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.07.2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 9,5%) – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., wyniósł 5,5% (tj. 3,6%+1,9%). Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy FUS – został on ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.02.2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Ww. komunikat ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (którym aktualnie jest – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) musi bowiem być, co roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że beneficjenci ww. świadczeń nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS. W następstwie dokonanej waloryzacji – każdy emeryt i rencista otrzymuje z ZUS decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. W 2025 r. – łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, MRPiPS oszacowało na ok. 22,8 mld zł.

Najniższe gwarantowane emerytury i renty - w wyniku przeprowadzonej waloryzacji - od 1 marca 2025 r., wzrosły natomiast do następujących kwot:

najniższa emerytura – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 marca 2024 r. 1 ),

– (podwyżka o w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 marca 2024 r. ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 409,18 zł (podwyżka o 73,46 zł 2 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 2 254,69 zł (podwyżka o 117,54 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1 691,02 zł (podwyżka o 88,16 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta rodzinna – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 )oraz

– (podwyżka o )oraz najniższa renta socjalna – 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł 1 ).

Jaka była wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2026 r. i do jakich kwot od 1 marca 2026 r., wzrosły najniższe emerytury i renty? (ile obecnie wynoszą najniższe emerytury i renty)

Do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – jak zostało już wspomniane powyżej – potrzebne są dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Pierwszy z powyższych komunikatów, to – komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r., zgodnie z którym – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%).

Drugi z ww. komunikatów – w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – został przez Prezesa GUS ogłoszony w dniu 9 lutego br. Zgodnie z nim – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., w stosunku do 2024 r., wyniósł 5,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 4,2%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 5,5%) – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., wyniósł 5,3% (tj. 4,2%+1,1%).

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – został potwierdzony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. i opiewa on na 105,3%.

Po waloryzacji, która nastąpiła 1 marca 2026 r. – uwzględniając wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. na poziomie 105,3% – najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe, opiewają na:

najniższa emerytura – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł 3 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 3 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 483,87 zł (podwyżka o 74,69 zł 4 ),

– (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 2 374,19 zł (podwyżka o 119,5 zł ),

i – (podwyżka o ), najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1 780,64 zł (podwyżka o 89,62 zł ),

– (podwyżka o ), najniższa renta rodzinna – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 3 ) i

– (podwyżka o ) i najniższa renta socjalna – 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł 3 ).

„Sprawiedliwa waloryzacja emerytur” (z zagwarantowaną kwotą minimalnej podwyżki świadczenia) - jedną z obietnic wyborczych Prezydenta Karola Nawrockiego

W swoim programie wyborczym, Prezydent Karol Nawrocki - w sekcji „Niskie, proste i prorodzinne podatki – podatkowy kontrakt” zawarł obietnicę, że 6 sierpnia 2025 r., czyli - w dniu objęcia przez niego urzędu prezydenta (w pierwszym dniu prezydentury) - złoży do Sejmu projekt ustawy przewidujący, że - w ramach waloryzacji emerytur świadczenia zawsze będą o wzrastać o minimum 150 zł, a wskaźnik waloryzacji będzie zawsze wyższy od wskaźnika inflacji (obietnica ta, została złożona w następującym brzmieniu: „Sprawiedliwa waloryzacja emerytur: Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.”). Zapewnienie Karola Nawrockiego odnośnie nowych zasad waloryzacji emerytur, zostało również powtórzone w sekcji „Dobrobyt – więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków” jego programu wyborczego i określone „godną waloryzację emerytur”.

Prezydent Karol Nawrocki dotrzymuje słowa - składa swój podpis pod projektem ustawy „Godna emerytura”, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tys. złotych (w ramach najbliższej waloryzacji emerytur i rent)

Co prawda nie 6 sierpnia 2025 r., ale w dniu 3 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki, podczas swojej wizyty w Sochaczewie, złożył podpis pod kolejną ze swoich inicjatyw ustawodawczych - projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określanym przez Kancelarię Prezydenta - projektem ustawy „Godna emerytura”).

Ważne Ww. projekt zakłada dodanie do ustawy FUS zupełnie nowego rozdziału (2a), z którego wynikać ma kwota minimalnego podwyższenia emerytury lub renty, dokonywanego w ramach waloryzacji. Kwota ta - została określona w projekcie na poziomie 150 zł. Co więcej - kwota ta, ma podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca (i być ogłaszana przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem waloryzacji w danym roku). Oznacza to, że - jeżeli w wyniku waloryzacji - kwota podwyższenia emerytury lub renty, ustalona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, opiewać będzie na kwotę niższą od kwoty minimalnego podwyższenia - wówczas, kwota ta, podlegać będzie uzupełnieniu do ww. kwoty minimalnego podwyższenia (czyli - w pierwszym roku obowiązywania ustawy, do 150 zł, a w następnych latach - do odpowiednio wyższej, zwaloryzowanej kwoty). Mechanizm waloryzacji kwoty minimalnego podwyższenia ma zagwarantować emerytom i rencistom prawo do godnej podwyżki świadczeń również w kolejnych latach, po wejściu w życie ustawy - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, wydanym po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy w powyższym przedmiocie.

Podczas swojej wizyty w Sochaczewie, gdzie Prezydent złożył swój podpis pod ww. projektem - Karol Nawrocki przypomniał, że w październiku 2023 r., wśród „100 konkretów na pierwsze 100 dni” sprawowania władzy przez obecny rząd - była zagwarantowana m.in. dwukrotna waloryzacja emerytur (konkretnie w pkt 7, który brzmiał - „Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%.”). Obietnica ta, nie została jednak zrealizowana, w związku z czym - Prezydent przekazał, że zwraca się w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i - ustawę wprowadzającą taką drugą waloryzację, chętnie by podpisał. Na wypadek, gdyby jednak nie przeszła ona przez Sejm (tak jak miało to miejsce dotychczas) - składa własny projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt „Godna emerytura”), który - „ma sprawić, żeby Prezydent Polski był głosem polskich emerytów i emerytek”.

- „Proponuję podchodzenie do waloryzacji, i w sposób procentowy, i kwotowy. To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych. Polska w XXI wieku zasługuje na to, żeby najniższa emerytura wynosiła chociaż 2 tysiące złotych i ten projekt na taką drogę nas wprowadza” – powiedział Prezydent.

Prezydent podkreślił potrzebę zagwarantowania seniorom możliwości stałej waloryzacji emerytury na poziomie co najmniej 150 zł. - „Chciałbym, żebyście mieli przeświadczenie, że Prezydent jest wdzięczny wszystkim tym, którzy pracowali na polski sukces gospodarczy. Jeśli rząd nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to wierzę, że mój projekt jeszcze w tej kadencji zyska przychylność większości posłów, bo seniorom się te rozwiązania należą.” - podkreślił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki przypomniał, że obecnie młodymi emerytami zostają mężczyźni urodzeni w roku 1960 i kobiety urodzone w roku 1965. - „Ci ludzie nie mieli takich możliwości rozwoju, jak moje pokolenie. Ci ludzie w czasach transformacji ustrojowej walczyli o to, żeby polska gospodarka się rozwijała. Ciężko pracowali w latach 90 po to, żeby dziś Prezydent mógł powiedzieć, że jesteśmy 20 gospodarką na świecie. Takich ludzi państwo polskie nie może zostawić samych sobie. Nie mogę się zgodzić na waloryzację na poziomie 3, 13 czy 20 złotych.” – dodał.

Przykład Jeżeli powyższy projekt - hipotetycznie - przełożylibyśmy na realia waloryzacji emerytur i rent, która miała miejsce w ubiegłym roku (tj. w marcu 2025) roku, oznaczałoby to, że - kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej wzrosłaby wówczas nie do 1 878,91 zł, a do 1 930,96 zł (czyli podwyżka - w stosunku do obecnie obowiązującej kwoty świadczenia - opiewałaby na 52,05 zł). Im wyższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna lub renta rodzinna - tym podwyżka (w związku z zastrzeżeniem minimalnej kwoty waloryzacji na poziomie 150 zł) byłaby jednak niższa: w przypadku świadczenia na poziomie 2 700 zł brutto miesięcznie - podwyżka wynosiłaby już tylko 1,50 zł, a w przypadku świadczenia na poziomie 2 800 zł brutto miesięcznie i wyższym - nie miałaby już w ogóle miejsca. Stosunek kwoty emerytury do wysokości podwyżki, jaką można byłoby otrzymać, jeżeli ustawa Karola Nawrockiego obowiązywałaby już w czasie waloryzacji świadczeń w marcu 2025 r., obrazuje poniższa tabela:

Wysokość emerytury od 1 marca 2024 r. Wysokość emerytury od 1 marca 2025 r. (z uwzględnieniem waloryzacji 5,5%) Hipotetyczna wysokość emerytury z od 1 marca 2025 r. (z uwzględnieniem podwyżki o min. 150 zł) Różnica 1 780,96 zł 1 878,91 zł 1 930,96 zł 52,05 zł 1 800 zł 1 899 zł 1 950 zł 51 zł 1 900 zł 2 004,50 zł 2 050 zł 45,50 zł 2 000 zł 2 110 zł 2 150 zł 40 zł 2 100 zł 2 215,50 zł 2 250 zł 34,50 zł 2 200 zł 2 321 zł 2 350 zł 29 zł 2 300 zł 2 426,50 zł 2 450 zł 23,50 zł 2 400 zł 2 532 zł 2 550 zł 18 zł 2 500 zł 2 637,50 zł 2 650 zł 12,50 zł 2 600 zł 2 743 zł 2 750 zł 7 zł 2 700 zł 2 848,50 zł 2 850 zł 1,50 zł 2 800 zł 2 954 zł 2 950 zł - 2 900 zł 3 059,50 zł 3 050 zł -

Przykład Jeżeli natomiast - projekt ustawy „Godna emerytura” autorstwa Karola Nawrockiego - hipotetycznie odnieść by do tegorocznej waloryzacji emerytur i rent, która miała miejsce 1 marca 2026 r. - oznaczałoby to, że kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej i renty rodzinnej wzrosłaby nie do 1 978,49 zł, a do 2 028,91 zł (czyli podwyżka - w stosunku do kwoty świadczenia obowiązującej do 28 lutego 2026 r. - opiewałaby nie na 99,58 zł, a na zagwarantowane przez prezydenta 150 zł).

Warto, żeby emeryci i renciści (zwłaszcza ci otrzymujący najniższe świadczenia emerytalno-rentowe) - jako beneficjenci świadczeń, których dotyczy nowa inicjatywa ustawodawca Prezydenta Karola Nawrockiego - mieli jej świadomość, ponieważ może to wpłynąć na wysokość otrzymywanych przez nich emerytur i rent. Beneficjenci świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wyższym niż minimalny - mogą jednak poczuć się ową „godną waloryzacją emerytur” rozczarowani, ze względu na znikomą różnicę (lub całkowity brak różnicy) w wysokości ich świadczenia, jeżeli nowe przepisy dotyczące minimalnego podwyższenia emerytur i rent, ostatecznie weszłyby w życie.

Poniżej, tabela przedstawiająca porównanie - na jakie kwoty, od 1 marca 2026 r., opiewają emerytury (zgodnie z ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent w 2026) i ile wyniosłyby one, gdyby w ramach tegorocznej waloryzacji, obowiązywały już zasady, wynikające z projektu Prezydenta Karola Nawrockiego:

Wysokość emerytury od 1 marca 2025 r. Wysokość emerytury od 1 marca 2026 r. (z uwzględnieniem ostatecznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,3%) Hipotetyczna wysokość emerytury z od 1 marca 2026 r. (z uwzględnieniem podwyżki o min. 150 zł) Różnica 1 878,91 zł 1 978,49 zł 2 028,91 zł 54,55 zł 1 900 zł 2 000,70 zł 2 050 zł 49,30 zł 2 000 zł 2 106 zł 2 150 zł 44 zł 2 100 zł 2 211,30 zł 2 250 zł 38,70 zł 2 200 zł 2 316,60 zł 2 350 zł 33,40 zł 2 300 zł 2 421,90 zł 2 450 zł 28,10 zł 2 400 zł 2 527,20 zł 2 550 zł 22,80 zł 2 500 zł 2 632,50 zł 2 650 zł 17,50 zł 2 600 zł 2 737,80 zł 2 750 zł 12,20 zł 2 700 zł 2 843,10 zł 2 850 zł 6,90 zł 2 800 zł 2 948,40 zł 2 950 zł 1,60 zł 2 900 zł 3 053,70 zł 3 050 zł - 3 000 zł 3 159 zł 3 150 zł -

Projekt ustawy „Godna emerytura”, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - jak brzmią zapisy, które mają zapewnić podwyżkę emerytur i rent?

Przedstawiony przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956) w swoim art. 1 przewiduje dodanie rozdziału 2a do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu:

„Rozdział 2a Kwota minimalnego podwyższenia świadczeń Art. 94a. 1. W przypadku gdy kwota podwyższenia emerytury lub renty ustalona w wyniku waloryzacji, o której mowa w art. 88, jest niższa od kwoty minimalnego podwyższenia, kwotę podwyższenia świadczenia uzupełnia się do kwoty minimalnego podwyższenia. 2. Kwota minimalnego podwyższenia wynosi 150 zł i podlega corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. 3. Waloryzacja, o której mowa w ust. 2, polega na pomnożeniu kwoty minimalnego podwyższenia obowiązującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji określony w art. 89. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota minimalnego podwyższenia nie może ulec obniżeniu. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85. 5. W przypadku gdy kwota podwyższenia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy ustalona w wyniku waloryzacji, o której mowa w art. 88, jest niższa od 75% kwoty minimalnego podwyższenia, kwotę podwyższenia renty uzupełnia się do 75% kwoty minimalnego podwyższenia. 6. W przypadku gdy kwota podwyższenia emerytury częściowej ustalona w wyniku waloryzacji, o której mowa w art. 88, jest niższa od 50% kwoty minimalnego podwyższenia, kwotę podwyższenia emerytury częściowej uzupełnia się do 50% kwoty minimalnego podwyższenia. 7. Kwota uzupełnienia podwyższenia świadczenia do kwoty minimalnego podwyższenia, o której mowa w ust. 1, 5 i 6, jest ustalana corocznie w marcu na okres 12 miesięcy i nie jest wliczana do wysokości świadczenia, od której dokonuje się waloryzacji, o której mowa w art. 88. Ustaloną kwotę uzupełnienia podwyższenia świadczenia zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 8. Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, a suma podwyższenia świadczeń ustalona w wyniku waloryzacji, o której mowa w art. 88, jest niższa od kwoty minimalnego podwyższenia, podwyższenie świadczeń do kwoty minimalnego podwyższenia ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń. 9. Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę minimalnego podwyższenia.”

Nie tylko coroczna waloryzacja kwoty minimalnego podwyższenia emerytur i rent, ale również - co trzeci rok, ewaluacja wskaźnika przez Radę Ministrów (w odniesieniu do aktualnych kosztów życia)

Celem zagwarantowania emerytom i rencistom prawa do godnej podwyżki świadczeń, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który został podpisany przez Prezydenta w dniu 3 listopada 2025 r. - Karol Nawrocki przewidział również obowiązek dla rządu, dokonywania nie rzadziej niż raz na 3 lata (a po raz pierwszy - nie później niż do dnia 31 maja 2028 r.) cyklicznego przeglądu funkcjonowania rozwiązań dotyczących kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń, w tym wysokości kwoty minimalnego podwyższenia. W wyniku powyższego przeglądu - Rada Ministrów, zobowiązana będzie do przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania tych rozwiązań, na podstawie której - będą podejmowane decyzje co do dostosowania kwoty minimalnej waloryzacji świadczeń do aktualnego wzrostu kosztów życia.

Gwarantowana kwota minimalnego podwyższenia nie tylko emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące gwarantowanej kwoty minimalnego podwyższenia (o co najmniej 150 zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy, a w następnych latach - o odpowiednio zwaloryzowaną kwotę), miałyby znajdować odpowiednie zastosowanie również do:

emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej oraz emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej i wojskowej renty rodzinnej, emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej i renty rodzinnej, przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, okresowej emerytury kapitałowej, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz okresowej emerytury rolniczej.

Prezydent Karol Nawrocki przewidział jednak również wyłączenia i odstępstwa od ogólnej zasady podwyżki świadczeń - gwarantowana kwota minimalnego podwyższenia nie obejmie wszystkich emerytur i rent

W projekcie przyjęto zasadę, że gwarancją otrzymania minimalnej kwoty podwyższenia świadczenia (która w pierwszym roku obowiązywania ustawy została ustalona na poziomie 150 zł) - nie są objęte świadczenia niższe od kwoty najniższej gwarantowanej emerytury i renty, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85 ustawy FUS.

Projekt wprowadza również zasadę, że w przypadku gdy kwota podwyższenia:

renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy , ustalona w wyniku waloryzacji, byłaby niższa od 75% kwoty minimalnego podwyższenia - kwotę podwyższenia renty uzupełnia się do 75% kwoty minimalnego podwyższenia ,

i , ustalona w wyniku waloryzacji, byłaby - kwotę podwyższenia renty , emerytury częściowej, ustalona w wyniku waloryzacji, byłaby niższa od 50% kwoty minimalnego podwyższenia - kwotę podwyższenia emerytury częściowej uzupełnia się do 50% kwoty minimalnego podwyższenia.

W projekcie uregulowano także sposób ustalania wysokości kwoty minimalnego podwyższenia, jeżeli emerytura z FUS przysługuje łącznie z okresową emeryturą kapitałową, a suma podwyższenia świadczeń w wyniku waloryzacji byłaby niższa od kwoty minimalnego podwyższenia. W takim przypadku - podwyższenie świadczeń do kwoty minimalnego podwyższenia ustalane będzie proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń.

Przykład Są to odstępstwa od ogólnej zasady, że minimalna kwota podwyższenia emerytury lub renty w wyniku corocznej waloryzacji, nie może być niższa od kwoty minimalnego podwyższenia, która na rok 2026 została ustalona w projekcie na poziomie 150 zł.

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych z poparciem Głównej Inspekcji Pracy

W ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956), który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - zdanie na jego temat zajęła już Główna Inspekcja Pracy. W piśmie z dnia 21 listopada 2025 r., nie zgłosiła ona do niego żadnych uwag.

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - zastrzeżenia ZUS

Na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956) - w piśmie z dnia 1 grudnia 2025 r. - opinię wyraził również ZUS. Zakład nie zgłosił zastrzeżeń do projektowanej przez Prezydenta Karola Nawrockiego regulacji przewidującej kwotę minimalnego podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych. Zastrzegł jednak, że - „zaproponowane w projekcie zmiany wymagają odpowiedniego vacatio legis, tak aby umożliwić zmiany w systemie informatycznym ZUS służące ustaleniu kwot do wypłaty, jak również wspomagających proces obsługi klientów i wypłaty świadczeń.” W ocenie ZUS - takim minimalnym okresem, potrzebnym na „przygotowanie” się przez Zakład do nowych zasad waloryzacji świadczeń jest 9-12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Jednocześnie, ZUS zaznaczył, że - „skutki finansowe projektowanych regulacji nie są uwzględnione w projekcie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz wydatków budżetu państwa w części 73 ZUS na rok 2026.”

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych z poparciem FZZ, ale zastrzeżeniami co do źródła finansowania

Na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956) - w dniu 28 listopada 2025 r., głos zabrało również Forum Związków Zawodowych (FZZ), które „z ostrożnością” poparło projektowaną regulację, jako, iż jej intencją jest wsparcie najuboższych, podkreślając jednak, że - krytycznie odnosi się do braku wizji systemowej i stabilnego finansowania. W opinii organizacji - polski system emerytalny (jako całość) „zaczyna przypominać niespójną bryłę, składającą się z różnych doklejanych ad hoc elementów”, a projekt Prezydenta Karola Nawrockiego, który ma wprowadzić nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - „choć niewątpliwie ma charakter socjalny i wspomagający najuboższych, nie zmienia filozofii zarządzania systemem, a jedynie dokłada kolejną „łatę” do konstrukcji, która wymaga fundamentalnej zmiany.” Dlatego też - FZZ wyraziło nadzieję, że dalsze prace nad projektem „wywołają pożądaną dyskusję o głębokich reformach całego systemu emerytalnego w Polsce.”

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych budzi wątpliwości OPZZ, które - ma odmienny pomysł na wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

W opinii na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956), wyrażonej w dniu 18 grudnia 2025 r. - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) stanęło na stanowisku, że - „reformy mające na celu zwiększenie kwot waloryzacji świadczeń, powinny mieć charakter systemowy i dotyczyć wszystkich świadczeniobiorców, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty”, wprowadzenie zasady minimalnej kwoty waloryzacji - prowadzić może natomiast do spłaszczenia struktury świadczeń, co „stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą obecnie funkcjonującego powszechnego systemu emerytalnego, czyli obliczaniem wysokości składek w oparciu o zasadę zdefiniowanej składki.” W związku z powyższym - OPZZ zaapelowało do Prezydenta Karola Nawrockiego o rozpoczęcie debaty na temat systemowego rozwiązania problemu niskich wskaźników waloryzacji, postulując „wprowadzenie wyższego wskaźnika waloryzacji dla wszystkich świadczeniobiorców emerytalno-rentowych, według zasady, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w danym roku - powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług za poprzedni rok, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzednim.” Za przyjęciem wyższego wskaźnika waloryzacji - w opinii Stowarzyszenia - przemawia szereg argumentów ekonomicznych, w tym - spadająca relacja przeciętnego świadczenia emerytalnego do przeciętnego wynagrodzenia, co wskazuje, że - „pokolenie, które już zakończyło karierę zawodową, tylko w pewnym stopniu, jest beneficjentem wzrostu gospodarczego.”

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - w opinii NSZZ „Solidarność” - nie zagwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu w długim terminie

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”) - w opinii z dnia 17 grudnia 2025 r. - pozytywnie ocenił inicjatywę Prezydenta Karola Nawrockiego podjętą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przewidującym wprowadzenie do ustawy FUS oraz do innych ustaw emerytalno-rentowych przepisów o kwocie minimalnego podwyższenia świadczeń. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, jednocześnie, zwróciło jednak uwagę na mankamenty takiego rozwiązania. Jego zdaniem - „mechanizm kwoty minimalnego kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń zaproponowany w projekcie prezydenckim ma społeczny i ekonomiczny sens wyłącznie w warunkach niskiego wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, czyli niskiej inflacji oraz niskiego tempa wzrostu wynagrodzeń, czyli wówczas, gdy utrata siły nabywczej emerytur i rent w skali roku jest również relatywnie niska.” W warunkach wysokiej inflacji - w opinii „Solidarności” - najniższe emerytury i renty wymagają dodatkowego wsparcia, „bowiem wówczas w szybkim tempie spada siła nabywcza. Jeżeli intencją projektodawcy jest wprowadzenie systemowego, uniwersalnego mechanizmu wsparcia osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, który miałby zastosowanie w czasach lepszej i gorszej koniunktury gospodarczej, to tego warunku nie spełnia propozycja kwotowego określenia w ustawie o emeryturach i rentach z FUS minimalnego podwyższenia świadczeń.” W związku z powyższym - zdaniem Związku - pomimo wyjścia naprzeciw oczekiwaniom najuboższych świadczeniobiorców - „zaproponowany w projekcie sposób określenia minimalnego podwyższenia świadczeń (...), wymaga doprecyzowania.”

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - w opinii sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji może prowadzić do „spłaszczenia świadczeń” i nie być uzasadniony społecznie

W dniu 23 grudnia 2025 r. do projektu Prezydenta Karola Nawrockiego, który miałby wprowadzić kwotowo-procentową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, została sporządzona opinia sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Według BEOS - „zaproponowane w projekcie rozwiązania budzą poważne wątpliwości prawne ze względu na konstrukcję prawną przyjętego rozwiązania.” Wprowadzenie mechanizmu „kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń” - w opinii ekspertów BEOS - nie uwzględnia ryzyka wystąpienia wysokiej inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń, od których zależy wskaźnik waloryzacji określony w art. 89 ustawy FUS. W konsekwencji - „istnieje prawdopodobieństwo, że za względu na tę konstrukcję, zaproponowany mechanizm ma charakter wygasający, a nie stały i systemowy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu”.

Ponadto - BEOS uważa, że „wprowadzenie na stałe do mechanizmu waloryzacji świadczeń zasady kwotowo-procentowej, spowoduje spłaszczenie świadczeń, które ze względu na ich wysokość będą waloryzowane kwotowo.” Przyjęcie zasady wspierania osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalno-rentowe bowiem - „nie zawsze znajduje uzasadnienie społeczne, ponieważ przyczyny niskiego poziomu świadczeń są zróżnicowane, podobnie jak sytuacja materialna osób je pobierających.”

Z pełną treścią opinii BEOS na temat projektu, można zapoznać się poniżej:

Opinia sejmowego BEOS na temat przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli projekt ustawy, który ma zagwarantować każdemu seniorowi świadczenie na poziomie co najmniej 2 tysięcy złotych - co, na temat proponowanej przez Prezydenta podwyżki emerytur i rent, sądzą Polacy? (wynik konsultacji społecznych)

W dniu 5 grudnia 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/36763/2025, a następnie druk sejmowy nr 1956). W konsultacjach tych wzięło udział łącznie 29 ankietowanych. 62% z nich uznało, że rozwiązania proponowane przez Prezydenta w zakresie waloryzacji emerytur i rent są zdecydowanie potrzebne, 21% jest im natomiast zdecydowanie przeciwna.

Wśród komentarzy do całości projektu ustawy, znalazły się zarówno pochlebne opinie na temat projektu i zawartych w nich rozwiązań:

„Jest to moim zdaniem przywrócenie godności ludziom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Osoby pobierające te świadczenia w przytłaczającym procencie są pozbawione możliwości dopracowania do swoich świadczeń ponieważ są stare lub chore. Dodatkowo często pozbawione możliwości leczenia na podstawowym poziomie, będą mogły czasem skorzystać z pomocy prywatnej służby zdrowia.”

„Bardzo dobra ustawa która daje emerytom ale nie tylko możliwość godnego życia na emeryturze przy tak wysokich cenach a niskich emeryturach.”

„Popieram wprowadzenie stałego mechanizmu podwyższania wysokości świadczeń. Uważam, że projekt należy skonsultować z Ministrem Finansów, organami emerytalnymi, organami rentowymi i innymi organami, które zajmują się świadczeniami socjalnymi - system emerytalny, system rentowy i pozostałe systemy ubezpieczeń społecznych są systemami skomplikowanymi i zmiany wymagają specjalistycznej wiedzy oraz pogłębionej analizy.”

jak i opinie negatywne:

„Projekt przedstawia się jako troskę o najniższe świadczenia, ale w rzeczywistości jest kosztownym rozwiązaniem o charakterze czysto politycznym. Obecny system waloryzacji już zapewnia ochronę realnej wartości świadczeń, a tworzenie dodatkowego, sztywnego mechanizmu nie wynika z potrzeby prawnej, lecz z potrzeby wizerunkowej. Finansowanie oparto na założeniu "dochody wzrosną dzięki inflacji", co jest argumentem pozornym i nieodpowiedzialnym. Brak rzetelnych wyliczeń, brak analiz wieloletnich, brak wskazania trwałych źródeł finansowania i wyłączenie części ustawy o finansach publicznych pokazują, że projekt jest populistyczny, obciąża budżet i pogłębia chaos w systemie emerytalnym. To rozwiązanie niespójne, drogie i ryzykowne.”

„Nie popieram zaproponowanej przez Prezydenta Nawrockiego zmiany w Ustawie z 1998 o emeryturach i rentach (druk nr 1956). Państwo polskie, z własnej inicjatywy, zawarło w 1998 roku umowę społeczną z obywatelami stanowiącą, że przyszłe emerytury zależne będą wyłącznie od zrewaloryzowanych składek na koncie w ZUS i dalszego trwania życia ogłaszanego przez GUS. Wyjątek ustanowiono tylko dla osób, które mimo że nie miały na koncie dostatecznego kapitału, ale przepracowały pewne minimum lat (kobiety 20, mężczyźni 25). Jest to tak zwana minimalna emerytura, co jest jakiejś mierze ukłonem wobec tych osób. Tymczasem już J. Kaczyński, na potrzeby kampanii wyborczych swojej partii zaczął na masową skalę przyznawać różne dodatki spłaszczające emerytury. Najbardziej dobitnym przykładem jest tzw. 14-ta "emerytura", będąca oczywistym zaprzeczeniem ducha ustawy z 1998 roku, czyli karą za dłuższą pracę i wyższe składki. Kuriozum jest, że ten dodatek otrzymują osoby, które przepracowały jeden dzień w swoim życiu.”

„Projekt koncentruje się wyłącznie na świadczeniach minimalnych, pomijając problem niesprawiedliwości systemowych. Nie uwzględnia sytuacji emerytów poszkodowanych wcześniejszymi zmianami prawa (np. art. 25 ust. 1b), osób z niskim kapitałem początkowym czy lukami składkowymi. W efekcie podwyżka obejmuje jedynie wycinek osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Proponowane podwyżki nie rozwiązują problemu strukturalnie. Minimalne emerytury nadal będą znacząco odstawały od tzw. minimum godnego życia. Projekt nie odpowiada na zarzut nierówności między ubezpieczonymi. Osoby, które latami pracowały za niskie wynagrodzenie i odprowadzały składki, po zmianach będą mieć świadczenie zbliżone lub równe tym, którzy składek niemal nie odprowadzali. Brak oceny wpływu na budżet i jasnego wskazania źródeł finansowania.”

Z pełną treścią raportu z wynikiem konsultacji społecznych, dotyczącego przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się poniżej:

Raport statystyczny z wynikiem konsultacji społecznych - projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

„Godna emerytura” Prezydenta Karola Nawrockiego, czyli co najmniej 2 tysiące złotych dla każdego seniora w ramach waloryzacji emerytur i rent - kiedy nowe przepisy, gwarantujące podwyżkę emerytur i rent, miałyby wejść w życie? Czy znalazły zastosowanie już w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2026 r.?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określany przez Kancelarię Prezydenta - projektem ustawy „Godna emerytura”), w dniu 3 listopada 2025 r. został podpisany przez Prezydenta Karola Nawrockiego podczas jego wizyty w Sochaczewie, a już następnego dnia, tj. 4 listopada 2025 r. - wniesiony przez niego do Sejmu (gdzie został on od razu skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz do konsultacji społecznych). W dniu 5 grudnia 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne ww. projektu. Po nadaniu projektowi numeru druku sejmowego (nr 1956) - w dniu 9 lutego 2026 r. - został on skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na dzień dzisiejszy, cały czas jeszcze trwają prace ww. Komisji nad projektem.

Ważne Zgodnie z art. 21 ww. projektu - ustawa miała wejść w życie z dniem 1 marca 2026 r., a kwota minimalnego podwyższenia świadczeń, którą ma ona zagwarantować - po raz pierwszy, znajdować zastosowanie w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych dokonywanej w marcu 2026 r. (zgodnie z art. 20 ust. 1 projektu). Na dzień dzisiejszy, ustawa nie została jednak jeszcze przyjęta i nie weszła w życie, a zatem - nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, przewidziane w projekcie Prezydenta Karola Nawrockiego, nie znajdowały zastosowania w ramach waloryzacji emerytur i rent, która odbyła się 1 marca 2026 r. Biorąc pod uwagę obecny etap prac nad projektem - czeka go jeszcze długa droga przez niemalże cały proces legislacyjny (tj. zarówno przez etap sejmowy, jak i senacki), zanim finalnie trafi on na jego biurko, celem ostatecznego złożenia pod nim swojego podpisu. O ile przepisy zostaną ostatecznie przyjęte - mogą one mogły mieć zastosowanie dopiero w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie miała miejsce w marcu 2027 r. (projekt będzie musiał zatem zostać - w tym zakresie - zaktualizowany).

Na czym miała polegać druga (rządowa) waloryzacja emerytur i rent, o której wspomniał Prezydent Karol Nawrocki i z jakiego powodu nie została przeprowadzona we wrześniu 2025 r.?

Podczas swojej wizyty w Sochaczewie, Prezydent Karol Nawrocki wspomniał o niezrealizowanej obietnicy wyborczej obecnego rządu dotyczącej zagwarantowania dwukrotnej waloryzacji emerytur i rent w ciągu roku. Na jakich zasadach owa druga waloryzacja miałaby się zatem odbywać i dlaczego nie została przeprowadzona w 2025 r.?

Pod koniec 2024 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dodatkowa waloryzacja) (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA6), który - celem zabezpieczenia w większym stopniu sytuacji finansowej osób starszych i zapewnienia im stabilności finansowej w trakcie roku - zakłada drugą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do poprzedniego okresu (drugiego półrocza poprzedniego roku) przekroczy 105%. Owa dodatkowa waloryzacja (tzw. interwencyjna/okresowa) miałaby być działaniem mającym na celu ochronę świadczeniobiorców (przede wszystkim emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia) przed skutkami wysokiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w trakcie roku.

Miałaby ona być przeprowadzana od 1 września - tak jak zostało już wspomniane - w sytuacji, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do poprzedniego okresu (drugiego półrocza poprzedniego roku) przekroczyłby 105%. Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji rocznej, która odbywa się 1 marca każdego roku - dodatkowa waloryzacja miałaby przy tym polegać na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej dnia 31 sierpnia danego roku (w którym przeprowadzana jest ta waloryzacja), przez wskaźnik dodatkowej waloryzacji. Waloryzacja wrześniowa miałaby obejmować emerytury i renty przyznane przed terminem tej waloryzacji, a w jej wyniku - kwota świadczenia nie mogłaby ulec obniżeniu.

Wskaźnikiem dodatkowej waloryzacji miałby być wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku (pod warunkiem jego przekroczenia ponad 105%) zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku.

Należy jednak pokreślić, że druga (tzw. wrześniowa) waloryzacja nie miałaby stanowić dodatkowej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, a być tylko przyspieszoną wypłatą części podwyżki, która wynika ze wskaźnika waloryzacji z marca następnego roku, opartego na rocznym wskaźniku inflacji z roku poprzedniego, ze względu na wyższą niż 5% inflację w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku. Czyli - wyższe świadczenia we wrześniu, miałyby być wypłacane niejako na poczet przyszłorocznej, standardowej (marcowej) waloryzacji świadczeń.

Projekt ten, nie został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu, gdyż Premier zapowiedział, że uczyniłby to wówczas (tj. nadał projektowi dalszy bieg w ramach procesu legislacyjnego), jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. przekroczyłby 105%. Tak się jednak nie stało, ponieważ zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2025 r. - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. wyniósł - 104,5% (wzrost cen o 4,5%)5, a zatem nie przekroczył założonego 105%. Można więc przypuszczać, że - tym bardziej - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. nie przekroczył 105% w stosunku do drugiego półrocza 2024 r. (gdyż o ten dokładnie stosunek - w odniesieniu do drugiego, a nie pierwszego półrocza 2024 r. - chodzi w projekcie). Tym samym - prace nad rządowym projektem zakładającym dodatkową waloryzację emerytur „utknęły” w martwym punkcie, a druga waloryzacja emerytur i rent w 2025 r. nie została przeprowadzona. Pozostaje zatem pytanie, czy druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu, zostanie przeprowadzona w roku 2026?

Należy jednak podkreślić, że nawet jeżeli doszłoby do przekroczenia progu 105 (zgodnie z projektowanym art. 89a ust. i 5 ustawy FUS) - nie ma 100 proc. gwarancji, że rząd - pomimo zapowiedzi - ostatecznie zdecydowałby się na jej przeprowadzenie. Z wypowiedzi ekspertów zaprezentowanych podczas Forum Ekonomicznego w Sopocie wynika, że nawet niewielki wzrost wydatków emerytalnych (o zaledwie 0,5 punku procentowego) - mógłby bowiem negatywnie wpłynąć na poziom deficytu publicznego. Pocieszający dla emerytów i rencistów może być jednak fakt, iż przewidziana w projekcie rządowym dodatkowa waloryzacja - jest zupełnie niezależna od obietnicy podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, złożonej przez Prezydenta Karola Nawrockiego, która jest teraz realizowana w złożonym przez niego, do Sejmu, projekcie. Niebawem powinniśmy dowiedzieć się, czy ostatecznie doczeka się ona swojego wejścia w życie, czy też - podzieli losy projektu rządowego.

1 Od 1 marca 2024 r. obowiązywała bowiem kwota 1 780,96 zł podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa ZUS z dnia 14.02.2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2024 r., poz. 133)

2 Od 1 marca 2024 r. obowiązywała bowiem kwota 1 335,72 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2024 r., poz. 133)

3 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 878,91 zł na podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

4 Od 1 marca 2025 r. obowiązuje bowiem kwota 1 409,18 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

5 Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.07.2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r.

fot. Przemysław Keler/KPRP