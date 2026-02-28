REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy z tych roczników dostaną prawie 7 tys. zł miesięcznie w 2026. Jest tylko jeden warunek

Seniorzy z tych roczników dostaną prawie 7 tys. zł miesięcznie w 2026. Jest tylko jeden warunek

28 lutego 2026, 15:21
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Dokładnie 6938,92 zł miesięcznie przysługuje niektórym seniorom, nawet jeśli nie przepracowali ani jednego dnia. To świadczenie przysługuje dożywotnio. W 2026 roku mają je otrzymać osoby z określonych roczników, pod warunkiem spełnienia jednego wymogu.

7000 zł dla wszystkich seniorów spełniających warunek w 2026

Wśród wielu dodatków dla emerytów istnieje jedno szczególne świadczenie, które nie wymaga ani stażu pracy, ani składania długiej dokumentacji. Wypłacane jest co miesiąc, bezterminowo, a jego wysokość potrafi zaskoczyć. Aktualnie kwota to wciąż 6589,67 zł brutto, ale od 1 marca po waloryzacji (wskaźnik 5,3%) wyniesie 6938,92 zł brutto.

Co ważne, nie trzeba nawet być ubezpieczonym w ZUS czy KRUS, by móc je otrzymać. Wystarczy jeden dokument i przekroczenie konkretnej granicy wieku - ukończenia 100 lat

Podstawą prawną aktualnego świadczenia jest ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. 2024 poz. 1674).

Prawie 7000 zł miesięcznie dla emerytów z tych roczników

Świadczenie honorowe w 2026 roku przysługuje osobom z rocznika 1926, czyli tym, które w 2026 roku kończą 100 lat.

Od czego zależy wysokość wypłat?

Kwota świadczenia jest ustalana na podstawie obowiązującej stawki w dniu nabycia prawa. Oznacza to, że osoby, które spełnią warunek wiekowy po 1 marca 2026 roku, otrzymają wyższą stawkę, czyli 6938,92 zł brutto miesięcznie. Dla tych, którzy przekroczą granicę wieku wcześniej, obowiązuje kwota sprzed waloryzacji – 6589,67 zł brutto.

Kto wypłaca to świadczenie honorowe?

Wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenie przysługuje dożywotnio. Oznacza to, że raz przyznane, trafia na konto co miesiąc – aż do końca życia. Osoby, które nigdy nie były ubezpieczone, muszą złożyć prostą deklarację oraz dokument potwierdzający wiek.

Ile osób w Polsce otrzymuje to świadczenie?

Aktualnie świadczenie honorowe tzw. premię za wiek otrzymuje 3300 osób, które ukończyły 100 lat - tak wynika zdanych ZUS

Czy trzeba złożyć wniosek o świadczenie 7 tys. zł?

W większości przypadków nie trzeba robić nic – ZUS i KRUS przyznają je automatycznie. Wyjątkiem są osoby, które nie były ubezpieczone w żadnym z systemów. One muszą złożyć wniosek i dostarczyć dokument potwierdzający przekroczenie 100 lat.

To jeden z nielicznych dodatków, który przysługuje niezależnie od pracy, stażu czy składek. Wystarczy spełnić jeden warunek – wiekowy.

Dla kogo prawie 7 tys. zł co miesiąc?

To świadczenie to forma uhonorowania najbardziej doświadczonych członków społeczeństwa. Przyznawane do końca życia, bez względu na przeszłość zawodową, i wypłacane automatycznie – staje się miłym i zasłużonym dodatkiem. A co najważniejsze – jego wysokość przekracza nawet większość emerytur w Polsce.

Trzeba wiedzieć, że świadczenie honorowe jest opodatkowane (zaliczka na podatek dochodowy), obciążone składką zdrowotną, jest wypłacane dożywotnio, nie można go dziedziczyć.

Źródło: INFOR
