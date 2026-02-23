REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Trzynasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów? Świadczenie również dla młodych, a wypłaty już w kwietniu

Trzynasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów? Świadczenie również dla młodych, a wypłaty już w kwietniu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 07:02
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
trzynasta emerytura, trzynastka, emerytury, senior, świadczenie, ZUS
Trzynasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów? Świadczenie również dla młodych, a wypłaty już w kwietniu
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane trzynastą emeryturą lub po prostu trzynastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. W przypadku czternastej emerytury (zwanej również czternastką) – istnieje „furtka” ustawowa do przyznania jej w kwocie wyższej niż zagwarantowana ustawowo najniższa emerytura. Czy dotyczy to również trzynastej emerytury i uprawnieni beneficjenci mają szansę na otrzymanie świadczenia w 2026 r. w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł?

Trzynasta emerytura w 2026 r. [czyli tzw. trzynastka 2026] – kto otrzyma świadczenie i czy są do niego uprawnieni wyłącznie seniorzy?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, bo tak potoczna „trzynastka” określana jest w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – przysługuje osobom, które na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie (czyli w tym przypadku – na dzień 31 marca 2026 r.) będą miały ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych, tj. m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  • emerytury lub renty w systemie powszechnym,
  • emerytury lub renty rolników,
  • emerytury lub renty służb mundurowych,
  • emerytury pomostowej,
  • świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
  • renty socjalnej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Można otrzymać tylko jedną trzynastkę. W związku z powyższym – przypadku renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób – dodatkowe roczne świadczenie pieniężne podlega podziałowi, po równo, pomiędzy wszystkich uprawnionych.

Z powyższego zestawienia wynika, że trzynasta emerytura przysługuje nie tylko seniorom, ale również osobom uprawnionym np. do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z najnowszymi, opublikowanymi przez GUS danymi statystycznymi dot. emerytur i rent – w 2024 r. renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacono 705,86 tys. uprawnionym.1 Wśród nich są osoby w różnym wieku, począwszy od osób 18-letnich, które również mogą ubiegać się o przyznanie ww. renty i to nawet jeżeli nie spełniają warunku dotyczącego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, ale pod warunkiem, że:

  • zostały zgłoszone do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo
  • w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz
  • do dnia powstania niezdolności do pracy miały, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Trzynasta emerytura w 2026 r. [czyli tzw. trzynastka 2026] – kto nie otrzyma świadczenia, pomimo, że posiada status emeryta lub rencisty?

Na trzynastą emeryturę nie mają natomiast co liczyć osoby, które – na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie (czyli w tym przypadku – na dzień 31 marca 2026 r.) – miały zawieszone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego (od przysługiwania którego uzależnione jest prawo do trzynastki), np. z tego powodu, że przekroczyły ustawowy próg dorabiania do emerytury lub renty.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej (jeżeli jest do niej uprawniona tylko jedna osoba), ulega zawieszeniu (z wyłączeniem niżej wymienionych wyjątków od powyższej zasady), w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

REKLAMA

Ww. kwota przychodu, której osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, ogłaszana jest w każdym kwartale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa ZUS, w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, a ponadto – dla całego mijającego roku kalendarzowego – w terminie do 14 roboczego dnia listopada.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktualnie, tj. od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. – zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rentlimit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulega zawieszeniu, wynosi 11 403,30 zł (które stanowi równowartość 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r.).

Od 1 marca 2026 r. natomiast – zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulegać będzie zawieszeniu, wynosi 11 957,20 zł (które stanowi równowartość 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r.).

Od powyższej zasady, ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Prawo do emerytury lub odpowiednio – renty, nie ulegnie zawieszeniu (bez względu na wysokość osiąganych przychodów), w przypadku:

  1. emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), chyba, że osoba taka, kontynuuje zatrudnienie u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury – wówczas prawo do pobierania przez nią emerytury, ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu do czasu, aż powyższy stosunek pracy zostanie rozwiązany i złoży ona wniosek o podjęcie wypłaty emerytury,
  2. posiadania prawa do emerytury częściowej,
  3. posiadania prawa do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie albo
  4. posiadania prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć miała związek ze służbą wojskową.

Co do zasady – emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą więc dorabiać bez ograniczeń i niezależnie od osiąganych przychodów – jeżeli na dzień 31 marca 2026 r., będą mieli ustalone prawo do emerytury – otrzymają również trzynastkę.

Trzynasta emerytura w 2026 r. [czyli tzw. trzynastka 2026] – w jakiej wysokości przysługuje świadczenie i czy może zostać przyznane w kwocie wyższej niż równowartość zagwarantowanej ustawowo najniższej emerytury?

Ważne

Trzynasta emerytura w 2026 r. przysługiwać będzie w kwocie odpowiadającej równowartości najniższej emerytury, czyli 1 978,49 zł brutto.

Warto przy tym podkreślić, że kwota trzynastej emerytury nie ulega obniżeniu w przypadku, gdy wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego, które przysługuje na dzień 31 marca 2026 r., nie przekracza kwotę 2 900 zł (tak jak ma to miejsce w przypadku czternastej emerytury). Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym w jednakowej wysokości – niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Czy jest możliwe, że trzynasta emerytura w 2026 r. przysługiwała w kwocie wyższej niż równowartość zagwarantowanej ustawowo najniższej emerytury?

Niestety nie – takie uprawnienie (do ustalenia dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego) w kwocie wyższej niż kwota najniższej emerytury – Rada Ministrów posiada wyłącznie wobec tzw. czternastki (tj. czternastej emerytury), która przysługuje na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W art. 3 ust. 6 ww. ustawy – ustawodawca przewidział bowiem, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych – Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia (tj. czternastej emerytury). Na chwilę obecną nie wiadomo jednak nic na temat tego, żeby rząd prowadził jakieś prace legislacyjne w zakresie rozporządzenia, które miałoby podwyższyć kwotę tegorocznej czternastki. Co do zasady – podwyżka taka jest jednak możliwa, ale – wyłącznie wobec czternastki, a nie trzynastki (w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która określa zasady wypłaty trzynastej emerytury – brak jest analogicznego uprawnienia dla Rady Ministrów do podwyższenia kwoty dodatkowego świadczenia).

W kontekście kwoty trzynastej emerytury, warto również nadmienić, że świadczenie to jest wolne od wszelkich potrąceń (np. od zajęć komorniczych) i egzekucji. Nie wlicza się go także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od trzynastej emerytury odliczany jest wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Trzynasta emerytura w 2026 r. [czyli tzw. trzynastka 2026] – kiedy świadczenie zostanie wypłacone (m.in. przez ZUS)?

Trzynasta emerytura wypłacana jest wraz ze świadczeniami podstawowymi (emeryturą, rentą itd.) w terminie wypłaty tych świadczeń przypadającym:

  • w kwietniu,
  • a w przypadku osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny – w maju.

Trzynasta emerytura w 2026 r. będzie zatem wypłacana uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwietniu (lub odpowiednio – w maju) 2026 r., w terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, czyli – trafi do emerytów i rencistów wraz z kwietniową emeryturą lub rentą (lub odpowiednio – majowym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym).

Z uwagi na fakt, iż Niedziela Wielkanocna wypada w tym roku 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia – w kwietniu 2026 r., harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych (z którymi uprawnionym emerytom i rencistom zostaną wypłacone trzynastki), przedstawia się następująco:

  • 1 kwietnia (środa),
  • 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty ustalony jest na 5 dzień miesiąca, ponieważ 5 kwietnia 2026 r. wypada Niedziela Wielkanocna,
  • 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty ustalony jest na 6 dzień miesiąca, ponieważ 6 kwietnia 2026 r. wypada Poniedziałek Wielkanocny,
  • 10 kwietnia (piątek),
  • 15 kwietnia (środa),
  • 20 kwietnia (poniedziałek) i
  • 24 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty ustalony jest na 25 dzień miesiąca, ponieważ 25 kwietnia 2026 r. wypada w sobotę.

Osobom pobierającym świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, trzynastka zostanie natomiast wypłacona wraz ze świadczeniem za maj 2026 r., w którym harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, przedstawia się następująco:

  • 30 kwietnia (czwartek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty ustalony jest na 1 dzień miesiąca, ponieważ 1 maja 2026 r. wypada Święto Państwowe, będące dniem ustawowo wolnym od pracy,
  • 5 maja (wtorek),
  • 6 maja (środa),
  • 8 maja (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty ustalony jest na 10 dzień miesiąca, ponieważ 10 maja 2026 r. wypada w niedzielę,
  • 15 maja (piątek),
  • 20 maja (środa) i
  • 25 maja (poniedziałek).

Trzynasta emerytura w 2026 r. [czyli tzw. trzynastka 2026] – czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie?

Trzynasta emerytura w 2026 r. będzie wypłacana z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie natomiast wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Od decyzji organu wypłacającego trzynastą emeryturę (jeżeli ZUS odmówił jej przyznania lub wypłacić świadczenie w nieprawidłowej wysokości) – zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – przysługuje odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję (pisemnie lub ustnie do protokołu).

1 GUS, Emerytury i renty w 2024 r., Warszawa 2025

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 891)
  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 183)
Powiązane
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
366,68 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie
366,68 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dorabianie do wcześniejszej emerytury i renty: od najbliższej niedzieli wyższe limity
23 lut 2026

Od 1 marca 2026 r., czyli już w najbliższą niedzielę, wzrosną progi przychodów, których przekroczenie grozi zmniejszeniem lub zawieszeniem emerytury i renty. Niższy limit rośnie o blisko 300 zł, wyższy o ponad 550 zł. To dobra wiadomość dla dorabiających seniorów, ale warto pamiętać: nowe kwoty dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów i rencistów, a nie tych, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. I właśnie tu kryje się pułapka przepisy różnicują obie grupy w sposób, który łatwo przeoczyć.
Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki
23 lut 2026

Rosną rachunki za prąd i czynsz, drożeją leki oraz podstawowe produkty spożywcze, a świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek. Dla wielu emerytów i rencistów z miesiąca coraz trudniej wiązać koniec z końcem. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera informacja, że część seniorów może odzyskać pieniądze z urzędu skarbowego. Fiskus przygotowuje się do zwrotów nadpłaconego podatku, a przelewy mają trafić do milionów osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym. To za dużo w 2026 r. Zasiłek rodzinny w dół. I to znacznie
22 lut 2026

Wielu Polaków ironicznie się uśmiecha nawet nie na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), tylko na to, że nie było podwyżki od 2019 r. Wszyscy wiemy jak wielka jest skumulowana inflacja za okres 2019 r. - 2025 r. Nawet przy 215,84 zł koszt wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych dla budżetu to rocznie prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pielęgnacyjny pobiera przeszło 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.
Wynagrodzenie nauczyciela 2026. Rozporządzenie o podwyżkach [TABELA]
22 lut 2026

Wynagrodzenie nauczyciela w 2026 roku wzrośnie tylko o 3%? Jakie wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego przewiduje nowe rozporządzenie? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Tabela.

REKLAMA

Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
300 zł dodatku do emerytury za oddawanie krwi? Rząd reaguje na nową propozycję. Czy 300 plus dla krwiodawców wejdzie w życie w 2026 roku?
23 lut 2026

W lutym 2026 roku przez Sejm przetoczyła się fala dyskusji nad nowym świadczeniem dla seniorów. Pomysł jest prosty: 300 zł miesięcznie dodatku do emerytury dla osób, które przez lata oddawały krew. Ministerstwo Zdrowia oraz resort finansów przedstawiły już swoje stanowisko w tej sprawie. Czy "300 plus dla krwiodawców" ma szansę wejść w życie?
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.

REKLAMA

Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.
Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA