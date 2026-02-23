REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy

Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy

23 lutego 2026, 07:01
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
emerytury, renta, świadczenie, ZUS, limity dorabiania
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy
Nie każdy jest świadomy tego, że praca zarobkowa na emeryturze (lub podczas pobierania renty), może pozbawić emeryta (lub odpowiednio – rencistę) świadczenia emerytalno-rentowego. Mowa o tzw. limitach dorabiania do emerytury (lub renty), których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia, a w określonych okolicznościach nawet całkowite zawieszenie jego wypłacania. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent – od 1 marca 2026 r., limity te ulegają zmianie. Należy jednak podkreślić, że od powyższych zasad, ustawodawca przewidział pewne wyjątki i – co do zasady – dorabiać bez ograniczeń, może każdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, chyba, że kontynuuje on zatrudnienie u swojego dotychczasowego pracodawcy.

Czy praca zarobkowa w czasie przebywania na emeryturze lub rencie może skutkować zmniejszeniem, a niekiedy nawet całkowitym zawieszeniem wypłacania świadczenia emerytalno-rentowego przez ZUS?

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu, w przypadku osiągania przez emeryta lub odpowiednio – rencistę przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj.:

  • zatrudnienia,
  • służby,
  • innej pracy zarobkowej lub
  • prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym również wykonywanej za granicą (w tym przypadku – za przychód uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne),

oraz z tytułu:

  • czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub zastępczych form tej służby lub
  • działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością.

Do przychodu, który – w przypadku przekroczenia określonych limitów – może spowodować zmniejszenie lub odpowiednio zawieszenia prawa do emerytury lub renty – zalicza się ponadto kwoty pobranych zasiłków:

  • chorobowego,
  • macierzyńskiego,
  • opiekuńczego oraz
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

jak również kwoty wypłaconego:

  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • świadczenia wyrównawczego,
  • zasiłku wyrównawczego oraz
  • dodatku wyrównawczego.

Do przychodów, które – w przypadku przekroczenia określonych limitów – mogą spowodować zmniejszenie kwoty świadczenia lub odpowiednio zawieszenia prawa do emerytury lub renty – nie wlicza się natomiast honorariów otrzymywanych przez emerytów lub odpowiednio – rencistów, z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Od powyższej zasady, ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Prawo do emerytury lub odpowiednio – renty, nie ulegnie zawieszeniu, a świadczenia te nie ulegną zmniejszeniu (bez względu na wysokość osiąganych przychodów), w przypadku:

  1. emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), chyba, że osoba taka, kontynuuje zatrudnienie u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury – wówczas prawo do pobierania przez nią emerytury, ulegnie zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu do czasu, aż powyższy stosunek pracy zostanie rozwiązany i złoży ona wniosek o podjęcie wypłaty emerytury,
  2. posiadania prawa do emerytury częściowej,
  3. posiadania prawa do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie albo
  4. posiadania prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć miała związek ze służbą wojskową.

Co do zasady – emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą więc dorabiać bez ograniczeń. Więcej szczegółów na temat tego, kiedy emerytura nie ulegnie zmniejszeniu ani nie zostanie zawieszona przez ZUS pomimo jednoczesnego wykonywania pracy zarobkowej, można uzyskać pod adresem: LINK.

Nowy limit dorabiania, którego przekroczenie powoduje zawieszenie prawa do emerytury lub renty [zmiana progu od 1 marca 2026 r.]

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej (jeżeli jest do niej uprawniona tylko jedna osoba), ulega zawieszeniu (z wyłączeniem ww. wyjątków od powyższej zasady), w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Ww. kwota przychodu, której osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, ogłaszana jest w każdym kwartale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa ZUS, w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, a ponadto – dla całego mijającego roku kalendarzowego – w terminie do 14 roboczego dnia listopada.

Ważne

Do 28 lutego 2026 r. – zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rentlimit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulega zawieszeniu, wynosi 11 403,30 zł (które stanowi równowartość 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r.). Od 1 marca 2026 r. natomiast – zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulegać będzie zawieszeniu, wynosi 11 957,20 zł (które stanowi równowartość 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r.).

Z powyższego wynika, że limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulegać będzie zawieszeniu, od 1 marca 2026 r. jest wyższy niż limit, który obowiązywał od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Świadczenie emerytalno-rentowe, od 1 marca 2026 r., zostanie zatem zawieszone mniejszej liczbie emerytów i rencistów niż dotychczas.

Nowy limit dorabiania, którego przekroczenie powoduje zmniejszenie kwoty przysługującej emerytury lub renty [zmiana progu od 1 marca 2026 r.]

Kwota wypłacanej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej (jeżeli jest do niej uprawniona tylko jedna osoba), ulega natomiast zmniejszeniu (z wyłączeniem ww. wyjątków od powyższej zasady), w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty.

Ww. kwota przychodu – podobnie jak limit przychodu, powyżej którego prawo do świadczenia emerytalno-rentowego ulega zawieszeniu – ogłaszana jest w każdym kwartale w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa ZUS, w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, a ponadto – dla całego mijającego roku kalendarzowego – w terminie do 14 roboczego dnia listopada.

Ważne

Do 28 lutego 2026 r. – zgodnie z ww. komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulega zmniejszeniu, wynosi 6 140,20 zł (które stanowi równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r.). Od 1 marca 2026 r. natomiast – zgodnie z ww. komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulegać będzie zmniejszeniu, wynosi 6 438,50 zł (które stanowi równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r.).

Z powyższego wynika, że limit przychodu, powyżej którego świadczenie emerytalno-rentowe ulegać będzie zmniejszeniu, od 1 marca 2026 r. jest wyższy niż limit, który obowiązywał od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Świadczenie emerytalno-rentowe, od 1 marca 2026 r., zostanie zatem zmniejszone mniejszej liczbie emerytów i rencistów niż dotychczas.

Jeżeli zatem, wysokość przychodu osiąganego przez emeryta lub rencistę nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane jest w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy osiągany przychód przekracza natomiast ww. limit 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie emerytalno-rentowe zmniejszane jest o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy osiąganym przychodem, a tzw. niższą kwotą graniczną przychodu, którą stanowi ww. limit przychodów (tj. ogłoszona przez GUS kwota stanowiąca równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Jeżeli jednak, wyliczona w ten sposób kwota jest wyższa niż tzw. kwota maksymalnego zmniejszania – to świadczenie emerytalno-rentowe obniżane jest o odpowiednią kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwoty te, ustalane są każdorazowo przy waloryzacjach emerytur i rent i od 1 marca 2026 r. wynosić będą:

  • 989,41 zł – dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i odpowiednio
  • 841,05 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest tylko jedna osoba.

Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r., opiewały one natomiast na:

  • 939,61 zł – dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i odpowiednio
  • 798,72 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest tylko jedna osoba.

Obowiązek świadczeniobiorców powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu w czasie pobierania emerytury lub renty

O podjęciu pracy zarobkowej – emeryt, jak i rencista, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS. W tym celu – powinien skorzystać z formularza EROP, którego wzór można pobrać poniżej:

Formularza EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Zgodnie z instrukcją zawartą w ww. formularzu – powinny go wypełnić osoby uprawnione do:

  • wcześniejszej emerytury,
  • emerytury pomostowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,

które podejmują pracę zarobkową, podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pracę w służbach mundurowych (np. w Policji) albo pracę lub działalność za granicą i w związku z tym muszą złożyć oświadczenie o osiąganiu przychodu. Za pomocą tego formularza – zobowiązane osoby, mogą również poinformować ZUS o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokości niż ta, o której poinformowały w ramach poprzednio złożonego oświadczenia.

Powyższe zawiadomienie, potwierdza zakład pracy, informując ZUS o wysokości ustalonego wynagrodzenia. Obowiązek ten, nie dotyczy jednak:

  • emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny i – co do zasady – mogą zarabiać bez ograniczeń,
  • osób, które mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie albo w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również
  • osób, które mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć miała związek z tą służbą.

Jeżeli z powyższego oświadczenia, będzie wynikało, że zamiarem emeryta lub odpowiednio – rencisty, jest osiąganie przychodu, który:

  • powoduje zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych (w związku z przekroczeniem obowiązującego limitu przychodów) – ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia, a jeżeli, że
  • powoduje zawieszenie świadczeń (w związku z przekroczeniem obowiązującego limitu przychodów) – decyzję o zawieszeniu wypłaty świadczenia.

Ponadto, co roku – do końca lutego – emeryt, jak i rencista (z wyłączeniem ww. wyjątków), ma obowiązek dostarczyć do ZUS zaświadczenie o łącznej wysokości przychodu za ubiegły rok kalendarzowy. Na jego podstawie, ZUS ustala, czy w minionym roku, świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane było w prawidłowej wysokości. Jeżeli okaże się, że emerytura lub renta została wypłacona w kwotach wyższych, niż należne, w związku z uzyskiwaniem przez emeryta lub rencistę przychodu przekraczającego obowiązujące limity – ZUS zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W tym przypadku – istotne znaczenie będzie miało to, czy emeryt lub rencista powiadomił ZUS o swoich przychodach i ich wysokości:

  • jeżeli tak – ZUS zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko za ostatni rok,
  • a jeżeli nie – aż za 3 lata wstecz.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia w przypadku do renty wdowiej

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanej w 15% (w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.), a następnie – w 25% (w okresie od 1 stycznia 2027 r.) w ramach tzw. renty wdowiej, która została wprowadzona ustawą z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (o którą można wnioskować od 1 stycznia 2025 r., a która wypłacana jest od 1 lipca 2025 r.) – wynoszą 15% kwot maksymalnego zmniejszenia, o których była mowa powyżej, czyli od 1 marca 2026 r. odpowiednio:

  • 148,41 zł (tj. 15% z 989,41 zł) – w przypadku wypłacanej w ramach renty wdowiej 15% emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i
  • 111,32 zł (tj. 15% z 742,10 zł) – w przypadku wypłacanej w ramach renty wdowiej 15% renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Należy przy tym mieć na względzie, że kwoty maksymalnego zmniejszenia ulegają odpowiedniemu zwiększeniu wraz z coroczną waloryzacją emerytur i rent. Od 1 stycznia 2027 r. natomiast – będzie to 25% kwot maksymalnego zmniejszenia, obowiązującej od 1 marca 2026 r., czyli:

  • 242,35 zł (tj. 25% z 989,41 zł) – w przypadku wypłacanej w ramach renty wdowiej 25% emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i
  • 185,53 zł (tj. 25% z 742,10 zł) – w przypadku wypłacanej w ramach renty wdowiej 25% renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. z 1992 r., nr 58, poz. 290 z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
Źródło: INFOR
