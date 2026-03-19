Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży, comiesięczny zastrzyk gotówki

ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży, comiesięczny zastrzyk gotówki

19 marca 2026, 13:30
Maja Retman
Maja Retman
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Shutterstock
Shutterstock

Tę decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu seniorów traktuje jako nieodwołaną Kwota emerytury została ustalona, dokument wydany, sprawa zakończona. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Emerytura nie zawsze jest świadczeniem ostatecznym. Może zostać przeliczona ponownie i to ze skutkiem odczuwalnym w domowym budżecie. Warunek jest jeden. Muszą się pojawić nowe składki, dokumenty lub okoliczności, które pozwolą ZUS policzyć wszystko jeszcze raz. Dla części seniorów oznacza to wzrost świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla innych, nawet o kilkaset.

Praca po przejściu na emeryturę może zwiększyć świadczenie

Najbardziej oczywista sytuacja dotyczy osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały. Każda umowa o pracę czy inna forma zatrudnienia, od której odprowadzane są składki emerytalne, zwiększa kapitał zapisany na koncie w ZUS. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze przelicza świadczenie automatycznie. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Mechanizm jest prosty. ZUS dolicza nowe składki do wcześniej zgromadzonego kapitału, uwzględnia ich waloryzację, czyli dostosowanie do aktualnej wartości pieniądza, a następnie dzieli całość przez wskaźnik średniego dalszego trwania życia. W efekcie powstaje nowa, wyższa kwota miesięcznego świadczenia. Im dłużej emeryt pracował po przejściu na emeryturę i im wyższe były jego składki, tym większy może być wzrost.

Stare dokumenty mogą oznaczać nowe pieniądze

Nie tylko bieżąca aktywność zawodowa ma znaczenie. Ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe również wtedy, gdy emeryt odnajdzie dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie lub wyższe zarobki. Wiele osób przez lata nie miało pełnej dokumentacji, szczególnie jeśli pracowały w zakładach, które zostały zlikwidowane lub przekształcone.

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe mogą mieć dziś realną wartość finansową. Po ich przedstawieniu ZUS ma obowiązek uwzględnić nowe dane i ponownie obliczyć wysokość świadczenia. W praktyce oznacza to często wzrost emerytury o kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Przeliczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ponowne ustalenie wysokości świadczenia dotyczy także osób, które najpierw pobierały wcześniejszą emeryturę, a dopiero później osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W takiej sytuacji ZUS może obliczyć emeryturę ponownie, uwzględniając wszystkie składki zgromadzone zarówno przed przyznaniem wcześniejszego świadczenia, jak i po jego rozpoczęciu.

Jeżeli nowe wyliczenie okaże się korzystniejsze, świadczenie zostaje podwyższone. Jeżeli natomiast byłoby niższe, ZUS pozostawia dotychczasową, wyższą kwotę.

„Czerwcowe emerytury”. Trwa proces przeliczania świadczeń

Szczególną grupą są osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez lata otrzymywały one niższe świadczenia z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji składek stosowanego w tym miesiącu. Problem ten został uznany za niesprawiedliwy, a przepisy zostały zmienione, aby umożliwić ponowne przeliczenie świadczeń.

Proces ten rozpoczął się w 2025 roku i trwa nadal w 2026 roku. ZUS stopniowo przelicza emerytury osób objętych zmianami. W wielu przypadkach oznacza to nie tylko wzrost miesięcznego świadczenia, lecz także wypłatę wyrównania za wcześniejsze okresy.

Ile można zyskać po przeliczeniu emerytury

Wysokość podwyżki zależy od indywidualnej sytuacji emeryta, w tym od liczby dodatkowych składek, ich wartości oraz długości okresów zatrudnienia uwzględnionych przy ponownym przeliczeniu. Najczęściej wzrost świadczenia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. W przypadku osób, które przez wiele lat pracowały po przejściu na emeryturę lub dostarczyły brakujące dokumenty, kwota ta może być jeszcze wyższa.

Dodatkowo możliwe jest otrzymanie jednorazowego wyrównania za wcześniejsze miesiące, jeśli przeliczenie obejmuje okres wsteczny.

W wielu przypadkach potrzebny jest wniosek do ZUS

Nie każde przeliczenie następuje automatycznie. W wielu sytuacjach to emeryt musi sam wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Można to zrobić w placówce ZUS, wysyłając dokumenty pocztą albo korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nowe okresy składkowe lub wysokość zarobków, jeśli takie istnieją. Po ich analizie ZUS wydaje decyzję i ustala nową wysokość emerytury.

Emerytura nie zawsze jest ostateczna

Decyzja o przyznaniu emerytury nie musi oznaczać zamknięcia sprawy raz na zawsze. System emerytalny przewiduje możliwość ponownego przeliczenia świadczenia w wielu sytuacjach. Dla części seniorów oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej. Dlatego warto sprawdzić swoją historię zatrudnienia, zgromadzone dokumenty i stan konta w ZUS. Czasem wystarczy jeden wniosek, by świadczenie, które przez lata pozostawało na tym samym poziomie, zaczęło rosnąć.

Powiązane
Pieniądze po zmarłych cicho leżą na kontach ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy. Jest na to prosty sposób
Pieniądze po zmarłych cicho leżą na kontach ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy. Jest na to prosty sposób
Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Dlaczego i jak często Polacy wymieniają samochody? Wyniki badania
19 mar 2026

Blisko dwie trzecie badanych kierowców w Polsce zmieniało samochód co najmniej dwa razy w życiu, a głównymi powodami takiej decyzji były wysokie koszty eksploatacji oraz zmieniające się potrzeby gospodarstw domowych - wynika z badania „Auto w rytmie życia”.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?
19 mar 2026

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw, jeśli ich wysokie ceny będą się utrzymywać, podatki paliwowe mogą zostać obniżone, ale w perspektywie miesięcy a nie dni - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
Korzystna interpretacja KIS: prowadzenie projektów IT ze stawką 8,5%
19 mar 2026

Menedżerowie i kierownicy projektów informatycznych rozliczający się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mają powód do zadowolenia. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji , że usługi zarządzania projektami IT sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 proc. a nie wyższą stawką 15%.
Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Czy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnych leków? [Zasady 2026]
19 mar 2026

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

Zaostrzone kontrole na granicy Niemiec. Tysiące osób zawróconych od maja
19 mar 2026

Z niemieckich granic zawrócono już 30 tys. osób – od czasu, gdy władzę objął kanclerz Friedrich Merz. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nie kryje swojego stanowiska: w obliczu wyzwań migracyjnych, rygorystyczne kontrole graniczne są dziś koniecznością.
Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci
19 mar 2026

Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.
