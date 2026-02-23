REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 300 zł dodatku do emerytury za oddawanie krwi? Rząd reaguje na nową propozycję. Czy 300 plus dla krwiodawców wejdzie w życie w 2026 roku?

300 zł dodatku do emerytury za oddawanie krwi? Rząd reaguje na nową propozycję. Czy 300 plus dla krwiodawców wejdzie w życie w 2026 roku?

23 lutego 2026, 08:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Komsan Loonprom
W lutym 2026 roku przez Sejm przetoczyła się fala dyskusji nad nowym świadczeniem dla seniorów. Pomysł jest prosty: 300 zł miesięcznie dodatku do emerytury dla osób, które przez lata oddawały krew. Ministerstwo Zdrowia oraz resort finansów przedstawiły już swoje stanowisko w tej sprawie. Czy "300 plus dla krwiodawców" ma szansę wejść w życie?

Nowy dodatek 300 zł dla krwiodawców - na czym polega projekt?

Inicjatywa, która zdominowała nagłówki w połowie lutego 2026 roku, zakłada przyznanie stałego, waloryzowanego dodatku pieniężnego dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Według założeń wnioskodawców, świadczenie miałoby trafiać do seniorów, którzy w trakcie swojej aktywności oddali określoną ilość życiodajnego płynu (proponuje się progi 20 litrów dla mężczyzn oraz 15 litrów dla kobiet). Argumentacja zwolenników projektu opiera się na sprawiedliwości społecznej. Skoro strażacy ochotnicy (OSP) oraz sołtysi otrzymują dodatki za swoją służbę, to osoby ratujące zdrowie i życie tysięcy pacjentów również powinny zostać uhonorowane finansowo na jesieni życia. Kwota 300 zł miesięcznie oznaczałaby dodatkowe 3600 zł rocznie do domowego budżetu emeryta.

Reakcja rządu na 300 plus dla krwiodawców. Czy za krew można płacić?

Ministerstwo Zdrowia, pytane o postępy nad projektem, studzi jednak optymizm. Główne obawy resortu dotyczą samej idei honorowego krwiodawstwa. Zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami, oddawanie krwi musi być aktem dobrowolnym i nieodpłatnym. Wprowadzenie stałego dodatku do emerytury mogłoby zostać uznane za formę zapłaty, co stoi w sprzeczności z ideą altruizmu. Dodatkowo, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje na sztywną konstrukcję systemu emerytalnego. Emerytura w Polsce zależy od odprowadzonych składek, a dodatki (jak pielęgnacyjny czy dla sierot zupełnych) są powiązane z konkretnym ryzykiem (niepełnosprawność, utrata żywiciela). Wprowadzenie "dodatku za krew" wymagałoby stworzenia zupełnie nowego mechanizmu finansowania poza systemem FUS.

Przywileje krwiodawcy w 2026 roku. Co przysługuje Ci dzisiaj? Z czego możesz skorzystać?

Choć na 300 zł dodatku do emerytury musimy jeszcze poczekać, luty 2026 roku przynosi szereg realnych korzyści dla aktywnych i zasłużonych dawców:

  • Zniżki na paliwo: Od lipca 2025 roku obowiązuje system rabatowy na wybranych stacjach (Orlen, MOL), gdzie po okazaniu legitymacji ZHDK można tankować taniej.
  • Komunikacja miejska: Zasłużeni krwiodawcy (zazwyczaj po oddaniu min. 10-18 litrów, zależnie od miasta) mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w wielu miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie.
  • Zniżki PKP: Krwiodawcy z odpowiednim tytułem mogą liczyć na zniżki na przejazdy kolejowe.
  • Ulga podatkowa w PIT za 2025: Właśnie teraz, rozliczając podatki, możesz odliczyć darowiznę krwi od dochodu. Stawka za 1 litr wynosi nadal 130 zł.
  • Leki za zniżkami: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają dostęp do bezpłatnych leków znajdujących się na specjalnych listach (do wysokości limitu ceny).
  • Szybka ścieżka do lekarza: Status ZHDK pozwala na korzystanie z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poza kolejnością (wizyta musi odbyć się w ciągu 7 dni roboczych).
  • Dni wolne: Każdy dawca ma prawo do 2 dni wolnego od pracy (dzień donacji i dzień następny), co w 2026 roku jest standardem pilnie strzeżonym przez PIP.
  • Zachowanie prawa do wynagrodzenia: Za dni wolne krwiodawca zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia.
  • Wliczenie do stażu pracy: Od 2026 roku dni wolne za oddanie krwi są wliczane do stażu pracy, co kończy dotychczasowe nierówności.
  • Wsparcie pracodawcy: Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas okresowego badania lekarskiego.
  • Ekwiwalent kaloryczny: Po oddaniu krwi otrzymuje się posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (czekolady).
  • Zwrot kosztów dojazdu: Przysługuje zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki służby krwi.
  • Tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi": Po oddaniu odpowiedniej ilości krwi (15 litrów dla kobiet, 18 litrów dla mężczyzn - pełnej krwi) uzyskuje się dodatkowe uprawnienia, takie jak bezpłatne sanatorium.
  • Wyniki badań: Darmowe, szybkie wyniki badań krwi.

Pamiętaj: Aby skorzystać z większości przywilejów, należy posiadać legitymację Honorowego Dawcy Krwi lub zaświadczenie wydane przez RCKiK.

Podsumowanie: Czy dodatek 300 zł za oddawanie krwi wejdzie w życie?

Na ten moment projekt dodatku 300 zł do emerytury za krew pozostaje w fazie propozycji poselskiej i petycji. Rząd nie wpisał go do oficjalnego kalendarza prac legislacyjnych, zasłaniając się wysokimi kosztami dla budżetu (szacowanymi na setki milionów złotych rocznie) oraz ochroną idei honorowości.

Źródło: INFOR
