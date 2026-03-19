Pacjenci "cudownie wracają do zdrowia w ZUS". Tak się rozpatruje wnioski o przyznanie renty z powodu niezdolności do pracy

Pacjenci "cudownie wracają do zdrowia w ZUS". Tak się rozpatruje wnioski o przyznanie renty z powodu niezdolności do pracy

19 marca 2026, 06:56
Maja Retman
Maja Retman
Cudowne ozdrowienie pacjenta. Tak ZUS rozpatruje wnioski o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
Shutterstock
Shutterstock

Wyjątkowej determinacji wymaga uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej? Blisko co trzeci wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy kończy się odmową. Eksperci mówią o restrykcyjnych kryteriach, długich procedurach i „cudownym ozdrowieniu pacjenta”. Dane pokazują stabilną liczbę wniosków, ale emocji wokół orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie brakuje.

Renta z ZUS tylko dla najbardziej zdeterminowanych? Uzyskanie prawa do renty chorobowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to – zdaniem części ekspertów – proces wymagający nie tylko spełnienia formalnych warunków, lecz także dużej odporności psychicznej.

– Determinacji, desperacji i odporności psychicznej potrzeba do tego, żeby uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej – uważa Anna Maria Dukat, ekspertka Business Centre Club do spraw niepełnosprawności i polityki senioralnej. – Niestety, orzecznictwo zdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS budzi ogrom wątpliwości. Często jest określane cudownym ozdrowieniem pacjenta. Dlatego wiele osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej – stwierdza ekspertka z BCC.

Jej słowa to komentarz do danych pokazujących, że znaczna część wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy jest odrzucana.

Wniosków ubywa czy przybywa?

Zestawień za rok 2025 jeszcze ZUS nie udostępnił, ale z danych w 2024 roku wynika, że zarejestrowano 86,8 tys. wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. To o 0,8 proc. mniej niż w 2023 roku, kiedy było ich 87,5 tys. Jeśli jednak porównać te dane z 2022 rokiem, widać wzrost o 2,4 proc. W 2022 roku takich przypadków było 84,8 tys. Dla porównania, w 2021 roku odnotowano 87,7 tys. zgłoszeń, a w 2020 roku – 83,9 tys.

Dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, wskazuje, że liczba wniosków w ostatnich latach utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zdaniem eksperta oznacza to brak nagłych zmian w stanie zdrowia społeczeństwa oraz w warunkach świadczenia pracy. W analizowanym okresie nie wystąpił czynnik, który w sposób wyraźny wpłynąłby na wzrost lub spadek liczby składanych wniosków. Taka sytuacja – jak zaznacza – jest neutralna dla rynku pracy i nie powoduje zjawisk takich jak exodus pracowników, widoczny w 2017 roku po obniżeniu wieku emerytalnego.

Nie tylko wypadek przy pracy

Jak podkreśla Anna Maria Dukat, renta z tytułu niezdolności do pracy nie dotyczy wyłącznie osób, które straciły zdrowie w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

– Wnioski o przyznanie prawa do renty nie dotyczą wyłącznie osób tracących zdrowie w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej – zauważa ekspertka BCC. – To są także wnioskodawcy z wrodzonymi problemami zdrowotnymi. O świadczenie starają się też osoby z ograniczoną możliwością wykonywania pracy zawodowej w wyniku własnych problemów psychicznych lub spowodowanego przez siebie wypadku, na przykład komunikacyjnego pod wpływem alkoholu lub używek – dodaje Dukat.

Ekspertka zwraca również uwagę, że orzecznictwo rentowe nie jest domeną wyłącznie ZUS. O niezdolności do pracy orzekają także KRUS – w przypadku rolników i ich rodzin – oraz Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odniesieniu do służb mundurowych. Jednak tylko ZUS zatrudnia lekarzy orzeczników na pełnoetatową umowę o pracę.

Śląsk na czele, Opolszczyzna na końcu

Z danych za 2024 rok wynika, że najwięcej wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy zarejestrowano w województwie śląskim – 11,6 tys. Kolejne miejsca zajęły województwa: mazowieckie – 10,2 tys., wielkopolskie – 9,4 tys., małopolskie – 6,9 tys. oraz kujawsko-pomorskie – 6,4 tys.

Najmniej wniosków odnotowano w województwie opolskim – 1,3 tys., podlaskim – 2,2 tys. oraz świętokrzyskim – 2,5 tys.

– Trudno wskazać jeden powód, dlaczego akurat w tych województwach jest najwięcej i najmniej wniosków. Pracownicy i przedsiębiorstwa zmieniają swoje miejsca pobytu. Wiele firm szybko powstaje i zamyka swoją działalność. Na Śląsku życie gospodarcze kręci się wokół górnictwa, ale i gęstość zaludnienia nie jest mała. W woj. mazowieckim rozwój gospodarczy kwitnie przy stolicy i jest sporo mieszkańców. Z kolei w zachodniej części kraju przemysł jeszcze dobrze działa. Tam mieszka ludność pracująca – komentuje Anna Maria Dukat.

Co trzeci wniosek z odmową

W 2024 roku liczba decyzji przyznających rentę z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 46,2 tys., natomiast odmów było 27,3 tys. Oznacza to proporcję 62,9 proc. decyzji pozytywnych i 37,1 proc. negatywnych.

W 2023 roku było to odpowiednio 44,2 tys. przyznanych świadczeń i 27,4 tys. odmów (61,7 proc. – 38,3 proc.), a w 2022 roku – 43 tys. i 27,1 tys. (61,3 proc. – 38,7 proc.).

Jak przekonuje dr Marcin Wojewódka, liczba decyzji odmownych jest relatywnie wysoka, jednak poziom z ubiegłego roku nie odbiega znacząco od praktyki lat poprzednich. Według prezesa Instytutu Emerytalnego może to świadczyć o dość szczelnym systemie przyznawania rent, a niektórzy mogliby uznać, że kryteria są stosunkowo restrykcyjne. Jednocześnie ekspert podkreśla, że nie znamy statystyk dotyczących prób wyłudzeń świadczeń, choć – jak zaznacza – w każdym stadzie znajdą się czarne owce.

Długie procedury i różnica w liczbach

Z udostępnionych danych wynika również, że w 2024 roku zarejestrowano o 13,3 tys. więcej wniosków o przyznanie renty, niż wydano decyzji w tej sprawie.

Dr Wojewódka podkreśla, że proces przyznawania tego świadczenia nie należy do najłatwiejszych. To nie jest wizyta celem zbadania wzroku dla uzyskania szkieł korekcyjnych, dlatego musi trwać. W opinii eksperta różnica między liczbą wniosków a decyzji może wskazywać na przeciąganie postępowań lub opóźnienia, wynikające z ograniczonej liczby orzeczników albo długotrwałej analizy dokumentacji medycznej.

Spór o to, czy system jest przede wszystkim szczelny, czy nadmiernie restrykcyjny, pozostaje otwarty. Jedno jest pewne – dla wielu wnioskodawców droga do renty to nie tylko formalność, ale wielomiesięczna walka o zabezpieczenie podstaw egzystencji.

Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.
MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
Właściciele mieszkań będą musieli płacić ekstra za schody i balkony? Te nowe przepisy już obowiązują
19 mar 2026

Miały zniknąć wątpliwości, ale pojawiły się kolejne spory. Nowe przepisy miały raz na zawsze uporządkować sposób liczenia powierzchni mieszkań, tymczasem zamiast jasnych zasad są niejasności i obawy zgłaszane zarówno przez prawników, jak i deweloperów. Chodzi o nowelizację ustawy deweloperskiej, która niedawno weszła w życie. Jej celem było zwiększenie przejrzystości i lepsza ochrona kupujących, jednak efekt może okazać się odwrotny. Część ekspertów ostrzega, że nowe regulacje mogą otworzyć drogę do wliczania do powierzchni użytkowej elementów, które dotąd były z niej jednoznacznie wyłączone
Rewolucja motoryzacyjna? Nie w Polsce - elektryki wciąż rzadkością
18 mar 2026

Zakup auta elektrycznego to nadal wybór niszowy - deklaruje go 4 proc. badanych spośród 42 proc. planujących zakup samochodu w ciągu 12 miesięcy - wynika z badania „Portfele Polaków pod lupą”. Samochody elektryczne cieszą się większym zainteresowaniem wśród osób starszych.

ZUS ostrzega przed płatną „pomocą" przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.
Projekt UDER91 wprowadza centralną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości
18 mar 2026

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości. To część pakietu deregulacyjnego. Co to w praktyce oznacza?
Niezawodny sposób na ślimaki i kleszcze w ogrodzie. Bije rekordy popularności
18 mar 2026

Niezawodny i naturalny sposób na ślimaki i kleszcze w ogrodzie to nie żaden środek do posypywania, a żywe istoty - kury i kaczki. Od ostatniego sezonu bije rekordy popularności. Znane influencerki ogrodowe zakładają kurniki i kaczniki w swoich ogrodach, a ich śladem idzie coraz więcej Polek i Polaków.
Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej - jak ją uzyskać, co zawiera i gdzie jest honorowana
18 mar 2026

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to cyfrowy dokument dostępny w telefonie, który potwierdza niepełnosprawność i uprawnienia do ulg - tak samo jak tradycyjna, plastikowa karta. Można z niej korzystać nawet bez Internetu, a dodać ją mogą też rodzice i opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jak ją aktywować krok po kroku i na co uważać.

MRPiPS: Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
18 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Zarobki 2026: czy będą mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
18 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
