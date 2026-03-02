Jest tysiąc złotych na dziecko bez kryterium dochodowego - nowy program, ale kto pierwszy ten lepszy

Rodzice mogą otrzymać 1 tysiąc złotych na dziecko. Nowe dofinansowanie ruszyło w ostatnim tygodniu lutego. Ale uwaga - już trzeba się spieszyć, bo środki są limitowane, a budżet ograniczony. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Co więcej, nie obowiązuje kryterium dochodowe, więc nie trzeba zbierać zaświadczeń o zarobkach. Są dwa warunki do spełnienia - tłumaczymy, dla kogo ten 1000 zł.

Pieniądze na wyrównywanie szans dzieci - tysiąc zł do wzięcia od zaraz

W gąszczu przepisów i skomplikowanych programów socjalnych łatwo przegapić inicjatywy, które są proste i nastawione na konkretny cel. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozszerzeniu pilotażowego projektu Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR). Nowa odsłona, znana jako "IKR Junior", została właśnie udostępniona dla dzieci z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

REKLAMA

Resort podkreśla, że celem tego działania jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji i rozwoju. Wiele rodzin, mimo pobierania standardowych świadczeń, wciąż boryka się z brakiem środków na dodatkowe zajęcia czy pomoce naukowe dla swoich pociech. Ten program ma być finansowym zastrzykiem, który pozwoli sfinansować marzenia lub potrzeby edukacyjne dziecka, bez konieczności martwienia się o domowy budżet. Kwota wsparcia to 1000 zł, przyznawane jednorazowo.

Kto może skorzystać? Dwa warunki

Choć w tytule i wstępie wspomnieliśmy o dzieciach, musimy teraz doprecyzować grupę docelową, bo diabeł tkwi w szczegółach regulaminu. Program IKR Junior nie jest przeznaczony dla maluchów w żłobkach czy przedszkolach. Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić łącznie dwa główne warunki. Po pierwsze, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Po drugie, musi być aktywnym uczniem. Nie ma znaczenia, z jakiego regionu Polski pochodzicie - projekt ma charakter ogólnopolski. To, co wyróżnia ten program na tle innych świadczeń socjalnych, to całkowity brak kryterium dochodowego. Nie musisz przedstawiać zaświadczeń o zarobkach ani martwić się, że przekroczyłeś próg o kilka złotych. Tutaj liczy się tylko dobro dziecka i jego status ucznia.

REKLAMA

Na co można wydać te środki?

1000 zł z Indywidualnego Konta Rozwojowego to pieniądze znaczone - muszą zostać przeznaczone na cel, jakim jest rozwój. Nie wydamy ich na bieżące zakupy spożywcze, ale lista akceptowanych wydatków jest bardzo szeroka i atrakcyjna dla rodziców dbających o edukację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki tym środkom można opłacić dodatkowe zajęcia edukacyjne, korepetycje, kursy rozwijające zainteresowania czy warsztaty. Pieniądze mogą też pokryć zakup specjalistycznego sprzętu, który ułatwia naukę, czy po prostu niezbędnych akcesoriów dydaktycznych. Ideą jest danie wędki, a nie ryby - środki mają pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, zdobyć nowe umiejętności lub podciągnąć się w nauce, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami często wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

Kto pierwszy, ten lepszy - czas ucieka wraz z 1000 zł do wzięcia

Jeśli spełniasz warunki, nie powinieneś zwlekać z decyzją. Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości na zlecenie ministerstwa, a jego budżet nie jest z gumy. Środki są ograniczone.

Zasada jest brutalna, ale prosta: decyduje kolejność zgłoszeń. W momencie wyczerpania puli miejsc, nabór zostanie zamknięty. Warto więc jak najszybciej odwiedzić stronę operatora programu (nabór ruszył od 24 lutego) i dopełnić formalności. W świecie finansów publicznych rzadko zdarzają się okazje, gdzie jedynym ograniczeniem jest czas reakcji, a nie grubość portfela rodziców. To realna szansa na sfinansowanie potrzeb, które do tej pory musiały czekać.

Ważne Nabór jest prowadzony na: https://www.frse.org.pl/fers-ikr

Źródło: gov.pl