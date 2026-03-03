Nawet 15 tys. zł złotych na dziecko bez kryterium dochodowego - nowy program już ruszył, ale trzeba się spieszyć

Rodzice mogą otrzymać 15 tysięcy złotych na dziecko w ciągu 3-ech lat. Nowe dofinansowanie ruszyło w ostatnim tygodniu lutego. Ale uwaga - już trzeba się spieszyć, bo środki są limitowane, a budżet ograniczony. Co więcej, nie obowiązuje kryterium dochodowe, więc nie trzeba zbierać zaświadczeń o zarobkach. Są jasne warunki do spełnienia.

Pieniądze na wyrównywanie szans dzieci - 15 tys. zł stypendium do wzięcia

W gąszczu przepisów i skomplikowanych programów socjalnych łatwo przegapić inicjatywy, które są proste i nastawione na konkretny cel. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozszerzeniu pilotażowego projektu Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR). Nowa odsłona, znana jako "IKR Junior", została właśnie udostępniona dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Resort podkreśla, że celem tego działania jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji i rozwoju. Wiele rodzin, mimo pobierania standardowych świadczeń, wciąż boryka się z brakiem środków na dodatkowe zajęcia czy pomoce naukowe dla swoich pociech. Ten program ma być finansowym zastrzykiem, który pozwoli sfinansować marzenia lub potrzeby edukacyjne dziecka, bez konieczności martwienia się o domowy budżet. Kwota wsparcia to maksymalnie 15 000 zł, rozłożone w okresie 3-ech lat szkolnych.

Kto może skorzystać? Dwa warunki

Choć w tytule i wstępie wspomnieliśmy o dzieciach, musimy teraz doprecyzować grupę docelową, bo diabeł tkwi w szczegółach regulaminu. Program IKR Junior nie jest przeznaczony dla maluchów w żłobkach czy przedszkolach. Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz ponadpodstawowych (z wyłączeniempolicealnych) oraz przebywających w pieczy zastępczej. Od lutego program rozszerzono na uczniów z niepełnosprawnościami.

Nie ma znaczenia, z jakiego regionu Polski pochodzicie - projekt ma charakter ogólnopolski. To, co wyróżnia ten program na tle innych świadczeń socjalnych, to całkowity brak kryterium dochodowego. Nie musisz przedstawiać zaświadczeń o zarobkach ani martwić się, że przekroczyłeś próg o kilka złotych.

Na co można wydać te środki?

Kwota stypendium z Indywidualnego Konta Rozwojowego to pieniądze znaczone - muszą zostać przeznaczone na cel, jakim jest rozwój. Nie wydamy ich na bieżące zakupy spożywcze, ale lista akceptowanych wydatków jest bardzo szeroka i atrakcyjna dla rodziców dbających o edukację.

Dzięki tym środkom można opłacić dodatkowe zajęcia edukacyjne, korepetycje, kursy rozwijające zainteresowania czy warsztaty naukowe, treningi sportowe oraz wyjazdy edukacyjne. Sfinansować można także udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej. Ideą jest danie wędki, a nie ryby - środki mają pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, zdobyć nowe umiejętności lub podciągnąć się w nauce, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami często wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

Czas ucieka, nabór trwa

Jeśli spełniasz warunki, nie powinieneś zwlekać z decyzją. Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości na zlecenie ministerstwa, a jego budżet nie jest z gumy. Środki są ograniczone.

W momencie wyczerpania puli miejsc, nabór zostanie zamknięty. Szacuje się, że środków wystarczy na wsparcie ok. 4 000 dzieci. Warto więc jak najszybciej odwiedzić stronę operatora programu (nabór ruszył od 24 lutego) i dopełnić formalności. W świecie finansów publicznych rzadko zdarzają się okazje, gdzie nie jest sprawdzana grubość portfela rodziców. To realna szansa na sfinansowanie potrzeb, które do tej pory musiały czekać.

Ważne Nabór jest prowadzony na: https://www.frse.org.pl/fers-ikr

Źródło: gov.pl