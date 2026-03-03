Nawet 15 tys. zł złotych na dziecko bez kryterium dochodowego - nowy program już ruszył, ale trzeba się spieszyć
REKLAMA
REKLAMA
Rodzice mogą otrzymać 15 tysięcy złotych na dziecko w ciągu 3-ech lat. Nowe dofinansowanie ruszyło w ostatnim tygodniu lutego. Ale uwaga - już trzeba się spieszyć, bo środki są limitowane, a budżet ograniczony. Co więcej, nie obowiązuje kryterium dochodowe, więc nie trzeba zbierać zaświadczeń o zarobkach. Są jasne warunki do spełnienia.
- Pieniądze na wyrównywanie szans dzieci - 15 tys. zł stypendium do wzięcia
- Kto może skorzystać? Dwa warunki
- Na co można wydać te środki?
- Czas ucieka, nabór trwa
Pieniądze na wyrównywanie szans dzieci - 15 tys. zł stypendium do wzięcia
W gąszczu przepisów i skomplikowanych programów socjalnych łatwo przegapić inicjatywy, które są proste i nastawione na konkretny cel. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozszerzeniu pilotażowego projektu Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR). Nowa odsłona, znana jako "IKR Junior", została właśnie udostępniona dla dzieci z niepełnosprawnościami.
REKLAMA
REKLAMA
Resort podkreśla, że celem tego działania jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji i rozwoju. Wiele rodzin, mimo pobierania standardowych świadczeń, wciąż boryka się z brakiem środków na dodatkowe zajęcia czy pomoce naukowe dla swoich pociech. Ten program ma być finansowym zastrzykiem, który pozwoli sfinansować marzenia lub potrzeby edukacyjne dziecka, bez konieczności martwienia się o domowy budżet. Kwota wsparcia to maksymalnie 15 000 zł, rozłożone w okresie 3-ech lat szkolnych.
Kto może skorzystać? Dwa warunki
Choć w tytule i wstępie wspomnieliśmy o dzieciach, musimy teraz doprecyzować grupę docelową, bo diabeł tkwi w szczegółach regulaminu. Program IKR Junior nie jest przeznaczony dla maluchów w żłobkach czy przedszkolach. Oferta skierowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz ponadpodstawowych (z wyłączeniempolicealnych) oraz przebywających w pieczy zastępczej. Od lutego program rozszerzono na uczniów z niepełnosprawnościami.
Nie ma znaczenia, z jakiego regionu Polski pochodzicie - projekt ma charakter ogólnopolski. To, co wyróżnia ten program na tle innych świadczeń socjalnych, to całkowity brak kryterium dochodowego. Nie musisz przedstawiać zaświadczeń o zarobkach ani martwić się, że przekroczyłeś próg o kilka złotych.
REKLAMA
Na co można wydać te środki?
Kwota stypendium z Indywidualnego Konta Rozwojowego to pieniądze znaczone - muszą zostać przeznaczone na cel, jakim jest rozwój. Nie wydamy ich na bieżące zakupy spożywcze, ale lista akceptowanych wydatków jest bardzo szeroka i atrakcyjna dla rodziców dbających o edukację.
Dzięki tym środkom można opłacić dodatkowe zajęcia edukacyjne, korepetycje, kursy rozwijające zainteresowania czy warsztaty naukowe, treningi sportowe oraz wyjazdy edukacyjne. Sfinansować można także udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej. Ideą jest danie wędki, a nie ryby - środki mają pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, zdobyć nowe umiejętności lub podciągnąć się w nauce, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami często wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami.
Czas ucieka, nabór trwa
Jeśli spełniasz warunki, nie powinieneś zwlekać z decyzją. Program realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości na zlecenie ministerstwa, a jego budżet nie jest z gumy. Środki są ograniczone.
W momencie wyczerpania puli miejsc, nabór zostanie zamknięty. Szacuje się, że środków wystarczy na wsparcie ok. 4 000 dzieci. Warto więc jak najszybciej odwiedzić stronę operatora programu (nabór ruszył od 24 lutego) i dopełnić formalności. W świecie finansów publicznych rzadko zdarzają się okazje, gdzie nie jest sprawdzana grubość portfela rodziców. To realna szansa na sfinansowanie potrzeb, które do tej pory musiały czekać.
Nabór jest prowadzony na: https://www.frse.org.pl/fers-ikr
Źródło: gov.pl
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA