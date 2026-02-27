REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP

1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 20:12
Adam Kuchta
Adam Kuchta
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka, zamiast 13. i 14. emerytury? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka, zamiast 13. i 14. emerytury? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP
Infor

REKLAMA

REKLAMA

1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka w ramach bezwarunkowego dochodu podstawowego. Taki pomysł w interpelacji zgłosił poseł Michał Kowalski. Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest jednoznaczna: to ok. 40 mld zł miesięcznie i możliwa rezygnacja z części obecnych świadczeń, w tym 13. i 14. emerytury. Resort wskazuje, że roczny koszt sięgnąłby 480 mld zł – czyli ok. 75 proc. dochodów budżetu państwa.

1300 plus, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to koncepcja, która od lat wzbudza zainteresowanie zarówno ekonomistów, jak i opinii publicznej. Polega on na wypłacie każdemu obywatelowi stałej kwoty pieniężnej, niezależnie od jego sytuacji materialnej czy zawodowej. Zwolennicy podkreślają, że takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa socjalnego i uprościć system świadczeń, przeciwnicy natomiast wskazują na ogromne koszty jego finansowania. W Polsce temat ten również jest przedmiotem debaty politycznej, czego przykładem jest odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

REKLAMA

REKLAMA

1300 plus miesięcznie dla każdego polskiego obywatela - sugerowaną wypłatą jest kwota 1300 złotych

Poseł Michał Kowalski skierował do do ministra finansów interpelację w sprawie wdrożenia w Polsce koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). W piśmie do MF wskazał, że Bezwarunkowy dochód podstawowy jest świadczeniem, które powinno przysługiwać bez warunków związanych np. ze składkami, podejmowaną pracą. Jest to świadczenie powszechne, czyli ma przysługiwać wszystkim obywatelom albo mieszkańcom danego terytorium, a nie wybranej grupie. Jest to świadczenie indywidualne, skierowane do jednostek, a nie do rodzin czy gospodarstw domowych i powinno być niezależne o tego, w jaki sposób gospodarstwo domowe jest zbudowane, nie powinno różnić się wysokością. Ma to być świadczenie pieniężne, a nie przekazywane w formie dóbr, usług czy ograniczonych bonów do wykorzystania na konkretne usługi i towary. Powinno to być świadczenie regularne, najczęściej mówi się o wypłacaniu go co miesiąc.”

„Wypłacane jest przez państwo lub mniejszą jednostkę (np. stan w Stanach Zjednoczonych) lub związek ponadnarodowy (ta cecha nie jest istotna w wypadku pilotażu). Dochód podstawowy powinien być podstawowy, tzn. nie powinien być za niski, a odpowiednio wysoki, aby zapewnić realizację podstawowych potrzeb. W Polsce temat jest poruszany od kilku lat. Ekonomiści uważają, że jest to optymalne rozwiązanie, zresztą z powodzeniem stosowane w wielu rozwiniętych krajach Europy. Sugerowaną sumą jest kwota 1 300 złotych - podkreślił poseł Kowalski i poprosił o informacje na ten temat:

  • Czy obecny rząd planuje wprowadzenie tego rozwiązania?
  • Jeśli tak, to na jakim etapie są prace związane z jego wdrożeniem?
  • Jeśli tak, to jaki jest planowany termin uruchomienia programu?
  • Jeśli tak, to kto otrzyma pieniądze w ramach programu bezwarunkowy dochód podstawowy?
  • Jeśli tak, to jaka instytucja będzie operatorem programu i będzie bezpośrednio przelewać pieniądze na konta obywateli?

1300 złotych dla każdego Polaka kosztowałoby budżet miesięcznie około 40 mld zł – rocznie to blisko 480 mld zł

Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia rozwiązania, jakim jest bezwarunkowy dochód podstawowy. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski wiązałoby się z miesięcznym kosztem ok. 40 mld zł – rocznie blisko 480 mld zł. Taka kwota stanowiłaby ok. 75 proc. zaplanowanych dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok), a także ponad 12 proc. prognozowanego PKB” – poinformował wiceminister finansów Juranda Dropa w odpowiedzi na niniejszą interpelację.

REKLAMA

Zobacz również:

1300 plus co miesiąc to konieczność rezygnacji z innych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura

Podkreślił w odpowiedzi, że „ewentualne wprowadzenie takiego świadczenia wiązałoby się prawdopodobnie z rezygnacją z innych, obecnie obowiązujących, świadczeń społecznych.” Wymienił tutaj m.in. świadczenia rodzinne, dodatkowe świadczenia emerytalne (tzw. 13-sta i 14-sta emerytura) czy zasiłki z pomocy społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że łączny koszt wszystkich pieniężnych świadczeń społecznych o charakterze pozaubezpieczeniowym (w tym, m.in. świadczenia wychowawczego 800+) to obecnie niespełna 200 mld zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż prognozowany koszt wprowadzenia BDP” – dodała wiceminister finansów Juranda Dropa.

Jest jeszcze za wcześnie na 1300 plus w Polsce? BDP nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”

„Warto jednocześnie zauważyć, że badania ekonomiczne nad bezwarunkowym dochodem podstawowym pokazują zarówno jego potencjalne korzyści, jak i wady. Dotychczasowe eksperymenty dowodzą, że BDP może pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny uczestników1, a jego negatywny wpływ na aktywność zawodową nie jest istotny2. Jednocześnie programy tego typu budzą obawy związane z wysokimi kosztami (nieefektywność) oraz potencjalnymi skutkami makroekonomicznymi, takimi jak inflacja czy zmiany na rynku pracy, które trudno oszacować bez pełnoskalowych badań. Większość dostępnych analiz opiera się na krótkoterminowych eksperymentach na niewielkich grupach, co ogranicza możliwość generalizacji wyników na całe społeczeństwo. Nierozstrzygnięte pozostają również kwestie finansowania BDP, jego długoterminowej stabilności oraz wpływu na istniejące polityki społeczne, w tym na dostępność usług publicznych. W związku z tym, pozytywny efekt wprowadzenia BDP na poziom dobrobytu obywateli jest przez ekonomistów często podawany w wątpliwość3.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na fakt, że bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”. Obecnie wszelkie programy spełniające założenia BDP są jedynie eksperymentami na małą skalę i nie obowiązują powszechnie w państwach Unii Europejskiej” - napisała Dropa.

1 Wilson, N., & McDaid, S. (2021). The mental health effects of a Universal Basic Income: A synthesis of the evidence from previous pilots. Social science & medicine, 287, 114374.
2 de Paz-Báñez, M. A., Asensio-Coto, M. J., Sánchez-López, C., & Aceytuno, M. T. (2020). Is there empirical evidence on how the implementation of a universal basic income (UBI) affects labour supply? A systematic review. Sustainability, 12(22), 9459.
3 Daruich, D., & Fernández, R. (2024). Universal basic income: A dynamic assessment. American Economic Review, 114(1), 38-88.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 10988 w sprawie wdrożenia w Polsce koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Zgłaszający: Michał Kowalski

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest 1300 plus (bezwarunkowy dochód podstawowy – BDP)?

BDP to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie każdemu obywatelowi, niezależnie od jego dochodów, sytuacji zawodowej czy rodzinnej. Ma ono zapewnić podstawowe środki do życia i uprościć system świadczeń społecznych.

2. Ile miałoby wynosić świadczenie 1300 plus?

W przedstawionej koncepcji sugerowana kwota świadczenia wynosi 1300 zł miesięcznie dla każdego obywatela.

3. Czy rząd planuje wprowadzenie 1300 plus?

Według Ministerstwa Finansów obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce.

4. Ile kosztowałoby wprowadzenie 1300 plus?

Szacowany koszt wyniósłby około:

  • 40 mld zł miesięcznie
  • 480 mld zł rocznie
    Stanowiłoby to ok. 75% dochodów budżetu państwa oraz ponad 12% prognozowanego PKB.

5. Kto otrzymywałby świadczenie?

Zgodnie z założeniami BDP świadczenie byłoby:

  • powszechne – dla wszystkich obywateli,
  • indywidualne – wypłacane każdej osobie, a nie gospodarstwu domowemu,
  • bezwarunkowe – niezależne od pracy, dochodów czy składek.

6. Czy wprowadzenie BDP oznaczałoby likwidację innych świadczeń?

Według Ministerstwa Finansów istnieje duże prawdopodobieństwo, że wprowadzenie BDP wiązałoby się z rezygnacją z części obecnych świadczeń społecznych, np.:

  • świadczeń rodzinnych,
    1. i 14. emerytury,
  • części zasiłków z pomocy społecznej.

7. Czy podobne rozwiązania działają w innych krajach Europy?

Obecnie programy bezwarunkowego dochodu podstawowego są testowane głównie w formie pilotaży i eksperymentów na niewielką skalę. Nie funkcjonują jako powszechne systemy w krajach Unii Europejskiej.

8. Jakie mogą być korzyści wprowadzenia BDP?

Badania wskazują m.in. na:

  • poprawę dobrostanu psychicznego uczestników programów pilotażowych,
  • niewielki lub nieistotny wpływ na spadek aktywności zawodowej.

9. Jakie są potencjalne zagrożenia związane z BDP?

Eksperci zwracają uwagę na:

  • bardzo wysokie koszty finansowania programu,
  • możliwy wpływ na inflację,
  • trudne do przewidzenia zmiany na rynku pracy,
  • niepewność co do długoterminowej stabilności systemu.

10. Czy prowadzone są badania nad skutecznością BDP?

Tak, jednak większość analiz opiera się na krótkoterminowych pilotażach obejmujących niewielkie grupy uczestników, co utrudnia ocenę skutków w skali całego kraju.

Powiązane
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obowiązkowa ocena funkcjonalna ucznia jednak nie od 1 kwietnia. Jest odpowiedź MEN
27 lut 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do kontrowersji związanych z nową oceną funkcjonalną ucznia (OFU). Wiadomo już, że nie zostanie ona wprowadzona do szkół od 1 kwietnia 2026 roku.
Przed reformą PIP pracodawcy muszą zweryfikować formy współpracy. Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem?
27 lut 2026

Co różni zlecenie, B2B i umowę o pracę? Kiedy B2B jest de facto etatem? Oto kilka wskazówek dla pracodawców przed reformą PIP. Firmy muszą zweryfikować formy współpracy.
25 000 zł to minimum w tym programie na taki samochód, jeśli masz "właściwe" tablice
27 lut 2026

Rząd uruchomił zaskakujący program i może ci oddać nawet połowę wydanych pieniędzy, a w szczególnych przypadkach całość. 25 tys. zł to najmniejsza kwota dofinansowania. Nabór właśnie ruszył, ale czas jest tylko do końca marca. Musisz jednak mieć dobre tablice rejestracyjne.
Oficjalne terminy wypłat świadczeń z ZUS w marcu 2026 r. [KALENDARZ]
27 lut 2026

Znamy oficjalne terminy wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w marcu 2026 r., mamy oficjalny kalendarz wypłaty świadczeń. Niektórzy emeryci i renciści mogli być zdziwieni.

REKLAMA

Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Rolnicy wciąż kręcą się w spirali długów. W skrajnych przypadkach spłata zajmuje im nawet 1200 dni [dane z KRD]
27 lut 2026

Z końcem ub.r. średnie zadłużenie rolnika-przedsiębiorcy wpisanego do KRD wyniosło 67 tys. zł. To nieco więcej niż rok temu Zadłużony rolnik-przedsiębiorca średnio zalega ze spłatą zobowiązań blisko 2 lata [DANE Z KRD]. Co dalej i dlaczego rolnicy wciąż kręcą się w spirali długów?
Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. zwiększają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Można dorobić o 298,30 zł więcej, a ZUS nie obniży świadczenia. To dobra wiadomość.

REKLAMA

Polscy pracownicy często pracują sensownie tylko 3 dni w tygodniu, a pozostałe 2 tracą na walkę z biurokracją. Czy w Polsce da się skrócić czas pracy?
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Polscy pracownicy często pracują sensownie tylko 3 dni w tygodniu, a pozostałe 2 tracą na walkę z biurokracją. Czy w Polsce da się skrócić czas pracy?
Czterodniowy tydzień pracy już, teraz i bez problemów - realna praca i tak zajmuje tylko trzy dni tygodnia, wystarczy więc usunąć jedną barierę. Jaką
27 lut 2026

Czterodniowy tydzień pracy jako powszechnie obowiązujący wymiar czasu pracy w Polsce znajdzie się w Kodeksie pracy szybciej niż to sobie wyobraża teraz większość pracowników i pracodawców. Jeśli nie jako rozwiązanie krajowe, to wprowadzone dyrektywą Unii Europejskiej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA