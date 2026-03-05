Od marca rekordowe dodatki z ZUS dla emerytów, niezależnie od stażu pracy. Te roczniki dostaną kilka tysięcy złotych. Tak dużych pieniędzy dotąd nie wypłacali

Coraz więcej Polaków dożywa setnych urodzin. Najnowsze dane pokazują wyraźny trend. Jeszcze niedawno tak sędziwi seniorzy należeli do absolutnej rzadkości. Teraz statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że długowieczność przestaje być wyjątkiem. Co więcej, ci którzy przekroczyli granicę stu lat, mogą liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe wypłacane niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Od marca ta „ekstrapensja” idzie w górę.

Z roku na rok stulatków przybywa

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obecnie honorowe świadczenie wypłacane tym, którzy ukończyli sto lat, otrzymuje w Polsce ponad cztery tysiące seniorów. Jeszcze kilka lat temu grupa ta była zdecydowanie mniejsza, jednak liczba uprawnionych stale rośnie.

Skalę zmian najlepiej obrazują dane z ostatnich lat. W 2018 roku honorowa emerytura trafiała do około 1,9 tysiąca sędziwych seniorów. Obecnie świadczenie pobiera już blisko 3,8 tysiąca stulatków.

Nowe zasady przyznawania świadczenia honorowego

Od 2025 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące przyznawania honorowej emerytury. Wcześniej jej wysokość zależała od tak zwanej kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora, która co roku zmieniała się wraz z marcową waloryzacją.

Regulacje wprowadzone w październiku 2024 roku nadały świadczeniu ustawową podstawę prawną. Nadal podlega ono corocznej waloryzacji, co oznacza ochronę jego realnej wartości przed skutkami inflacji. Jej wysokość zmienia się wraz z coroczną waloryzacją.

Ile wynosi honorowa emerytura w 2026 roku

Do końca lutego świadczenie wynosiło 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Marzec przynosi podwyżkę związaną z waloryzacją, której wskaźnik ustalono na poziomie 5,3 procent.

W praktyce oznacza to wzrost miesięcznej wypłaty do 6 938,92 zł brutto. To o 349,25 zł więcej niż wcześniej, a więc kwota zbliżona już do siedmiu tysięcy złotych miesięcznie.

Świadczenie przyznawane jest automatycznie czy też trzeba się upomnieć?

Osoby pobierające już emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą składać żadnych dokumentów. Po ukończeniu stu lat honorowe świadczenie przyznawane jest automatycznie, z urzędu.

Inaczej wygląda sytuacja tych stulatków, którzy wcześniej nie otrzymywali świadczeń z ZUS. Najczęściej dotyczy to kobiet, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz wychowania dzieci. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy żyją coraz dłużej

Prognozy demograficzne wskazują, że liczba stulatków będzie nadal rosła. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła niemal 75 lat w przypadku mężczyzn oraz ponad 82 lata wśród kobiet — to najwyższy wynik w historii pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. Jeszcze wyraźniej widać zmianę w dłuższej perspektywie: od 1990 roku średnia długość życia mężczyzn wzrosła o 8,7 roku, a kobiet o 7 lat. Wszystko wskazuje na to, że osiągnięcie wieku stu lat będzie w przyszłości coraz częstsze.

Naukowcy wskazują pięć zasad długiego życia

Zagadnienie długowieczności analizowali również naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, którzy przebadali dokumentację medyczną ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Badacze wskazali pięć kluczowych czynników sprzyjających wydłużeniu życia.

Według ich ustaleń największe znaczenie ma eliminowanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta oraz nadwaga. To właśnie styl życia, a nie wyłącznie genetyka, w dużej mierze decyduje o szansach na długowieczność.