Twoje pieniądze » Świadczenia » Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie są wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia

Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie są wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia

15 kwietnia 2026, 19:06
Maja Retman
Maja Retman
Są zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Są zmiany we wdowiej rencie. Od marca świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Renta wdowia w nowej odsłonie. Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych przyniosła wyższe wypłaty. Co ważne, rok 2026 pierwszym pełnym okresem obowiązywania zasad pozwalających przez dwanaście miesięcy łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. To jednak jedynie etap przejściowy — w kolejnych latach system ma zostać jeszcze wyraźnie zmieniony.

Choć określenie „renta wdowia” pojawiło się w przepisach stosunkowo niedawno, sama możliwość łączenia świadczeń funkcjonowała już wcześniej. W praktyce chodzi o prawo do jednoczesnego pobierania własnej emerytury lub renty oraz części renty rodzinnej przysługującej po zmarłym współmałżonku.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ponad 1 mln 17 tys. rent wdowich. Nowe regulacje uporządkowały jednak zasady wypłat i wprowadziły jednolity mechanizm ich łączenia.

Konieczny wybór jednego świadczenia

Osoby składające wniosek o rentę wdowią muszą zdecydować, które świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Drugie może być pobierane jedynie częściowo.

Do końca 2026 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie przysługuje w 100 procentach, natomiast drugie w wysokości 15 procent. Oznacza to, że może pobierać w całości własną emeryturę i jednocześnie otrzymywać 15 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo zdecydować się na pełną rentę rodzinną uzupełnioną o 15 procent własnego świadczenia. Przepisy przewidują już kolejną zmianę — od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent, co przełoży się na wyraźnie wyższe łączne wypłaty.

Wyższy limit po marcowej waloryzacji

Łączenie świadczeń w ramach renty wdowiej podlega również ustawowemu ograniczeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenia w zbiegu tylko wtedy, gdy ich suma nie przekroczy trzykrotności najniższej emerytury.

Do końca lutego limit ten wynosił 5636,73 zł brutto. Po marcowej waloryzacji, przeprowadzonej według wskaźnika 5,3 procent, maksymalna dopuszczalna kwota wzrosła do 5935,48 zł brutto.

To dopiero początek zmian

Obowiązujące dziś rozwiązania mają charakter przejściowy. Rząd zapowiada dalszą przebudowę systemu renty wdowiej w kolejnych latach, tak aby stopniowo zwiększać zakres wsparcia dla osób, które po śmierci współmałżonka utraciły część dochodów gospodarstwa domowego.

Najbliższe lata pokażą więc, czy renta wdowia stanie się jednym z kluczowych elementów systemu zabezpieczenia emerytalnego seniorów.

Limit wypłat wzrośnie

Renta wdowia objęta jest limitem. ZUS wypłaci świadczenia w zbiegu tylko wtedy, gdy ich łączna kwota nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury. Do końca lutego było to 5 tys. 636 zł i 73 gr brutto. Po marcowej waloryzacji, której wskaźnik wynosi 5,3 proc., wzrośnie i wyniesie 5935,48 zł brutto.

Jak zmienia się wypłata renty wdowiej po waloryzacji?

Dokładne wyliczenia opublikował dziennik „Fakt”.

  • przy dotychczasowej rencie wdowiej netto wynoszącej 1709,81 zł po waloryzacji wyniesie 1800,42 zł netto,
  • przy dotychczasowej stawce 2002 zł po waloryzacji wyniesie 2108,10 zł netto,
  • przy dotychczasowej stawce 2670 zł po waloryzacji wyniesie 2795,69 zł netto,
  • przy dotychczasowej stawce 3065 zł po waloryzacji wyniesie 3210,80 zł netto,
  • przy dotychczasowej stawce 3460 zł po waloryzacji wyniesie 3627,92 zł netto.

Dziennik wyliczył też przykładowy zysk netto w ciągu całego roku dla niektórych wysokości renty wdowiej:

  • przy dotychczasowej rencie wdowiej brutto wynoszącej 2000 zł brutto po waloryzacji w marcu zysk netto seniora wyniesie 964,60 zł,
  • przy dotychczasowej rencie wdowiej brutto wynoszącej 3000 zł brutto po waloryzacji w marcu zysk netto seniora wyniesie 1256,90 zł,
  • przy dotychczasowej rencie wdowiej brutto wynoszącej 4000 zł brutto po waloryzacji w marcu zysk netto seniora wyniesie 1679,20 zł.

Dla wdów i wdowców to za mało

Choć limit renty wdowiej wzrośnie W praktyce nie oznacza to niczego przełomowego. Ten wzrost wystarczy jedynie po to, by po waloryzacji emerytury część seniorów nie straciła prawa do świadczenia. Jednak najwięcej emocji wzbudza wiek. Dziś wdowa ma prawo do renty, jeśli owdowiała po 55. roku życia, wdowiec – po 60.. Kto stracił małżonka wcześniej, może jedynie bezsilnie rozłożyć ręce.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi. Seniorzy mówią wprost: to jawna dyskryminacja. Bo przecież strata bliskiej osoby boli tak samo – niezależnie od tego, czy ma się 45, 55 czy 65 lat.

Powiązane
Dodatek za pracę w nocy w marcu. Taka jest nowa stawka
Dodatek za pracę w nocy w marcu. Taka jest nowa stawka
Dodatek dla sieroty zupełnej. Ile wynosi po waloryzacji
Dodatek dla sieroty zupełnej. Ile wynosi po waloryzacji
Tym, którzy mają umowę o pracę należy się dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Tym, którzy mają umowę o pracę należy się dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Infor.pl
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
JPK CIT: Obowiązek dziś, ułatwienie jutro? Jak to zrobić prawidłowo?
15 kwi 2026

Wprowadzenie JPK_KR_PD (potocznie JPK CIT) budzi wśród firm a w szczególności w środowisku księgowych sporo emocji. Dla jednych to kolejny obowiązek raportowy. Dla innych to realna zmiana, która zdecydowanie ujednolici od strony technicznej rozliczanie podatków. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku - pisze Anna Bujarska – Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa grupy ADN.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Rewolucja w 800 plus. Rząd szykuje wielkie zmiany. Sprawdź, co się zmieni od 2027 roku
15 kwi 2026

Program 800 plus czekają największe zmiany od lat. Rząd zapowiada nowe zasady przyznawania świadczenia, które wejdą w życie 1 czerwca 2027 roku. Jeśli pobierasz pieniądze na dziecko, musisz o tym wiedzieć - kluczowe będą nowe terminy i zasady składania wniosków. Oto szczegóły.

Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
15 kwi 2026

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
15 kwi 2026

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.

Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
15 kwi 2026

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?
Zamiast 800 plus i dodatkowych emerytur jeden przelew na 208 800 zł. Eksperci proponują radykalną zmianę, ale jest jeden haczyk
15 kwi 2026

Dotychczasowe instrumenty wsparcia socjalnego w Polsce nie przyniosły przełomu w statystykach demograficznych, co zmusza analityków do poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań. Eksperci z Klubu Jagiellońskiego postulują radykalną zmianę: zamiast rozproszonych świadczeń wypłacanych przez lata, rodzice mieliby otrzymywać jednorazowy, potężny zastrzyk gotówki tuż po narodzinach dziecka.
