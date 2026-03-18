REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Co miesiąc, od marca, prawie 2000 złotych z ZUS. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Co miesiąc, od marca, prawie 2000 złotych z ZUS. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 marca 2026, 07:53
Maja Retman
REKLAMA

REKLAMA

Nie podpisywały umów, nie odkładały składek, nie liczyły nadgodzin. Ich grafik zaczynał się o świcie i kończył późno w nocy, ale w dokumentach widniało jedno słowo: „niepracująca”. Przez lata tysiące kobiet, które wybrały rodzinę zamiast zawodowej aktywności, musiały pogodzić się z myślą, że na starość nie dostaną nawet minimalnej emerytury. Ten scenariusz zmienił się dopiero kilka lat temu, gdy państwo przyznało, że wychowanie kilkorga dzieci to także praca i to taka, z prawem do finansowego zabezpieczenia w postaci tak zwanej matczynej emerytury. Wypłacane przez ZUS świadczenie właśnie zostało zwaloryzowane

Etat w domu, bez urlopu i bez składek

Przez dekady utarło się przekonanie, że skoro ktoś zostaje w domu z dziećmi, to „nie pracuje”. W rzeczywistości był to etat bez umowy i bez prawa do wolnego. Opieka nad niemowlęciem, odprowadzanie do szkoły, wizyty u lekarza, gotowanie, sprzątanie, pranie, pomoc w lekcjach – lista obowiązków nie miała końca. Do tego stała dyspozycyjność przez całą dobę.

REKLAMA

REKLAMA

Problem zaczynał się wiele lat później. Czas poświęcony rodzinie nie przekładał się na staż pracy ani na kapitał emerytalny. Brak składek oznaczał brak świadczenia. Dla wielu kobiet decyzja o pozostaniu w domu wiązała się więc z realnym ryzykiem ubóstwa po sześćdziesiątce.

To właśnie ten argument stał się podstawą do wprowadzenia nowego rozwiązania. Uznano, że rezygnacja z aktywności zawodowej po to, żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie powinna zostać bez wsparcia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podkreślano, że praca wykonywana w domu, choć niewidoczna w statystykach rynku pracy, jest równie wymagająca jak ta na etacie.

Zobacz również:

Emerytura dla matek czworga dzieci. Ile wynosi po waloryzacji?

Program funkcjonujący potocznie jako „mama plus” ruszył w marcu 2019 roku. Od tego momentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął przyznawać specjalne świadczenie rodzicielskie tym, którzy z powodu zajmowania się dużą rodziną nie wypracowali prawa do emerytury albo ich świadczenie było bardzo niskie.

REKLAMA

Wysokość wsparcia odpowiada kwocie najniższej emerytury. Do końca lutego wynosiło 1878,91 zł brutto miesięcznie. Podobnie jak inne świadczenia emerytalne, także to podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość zmienia się wraz z decyzjami o podwyżkach. Z początkiem marca wzrosło do 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie są to jednak pieniądze przyznawane automatycznie każdemu, kto wychował czworo dzieci. Program opiera się na jasno określonych zasadach. Spełnienie wszystkich warunków jest konieczne, by otrzymać comiesięczny przelew.

Zobacz również:

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie

O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają dochodu zapewniającego im niezbędne środki do życia. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie może zostać przyznane również ojcu, na przykład wtedy, gdy matka zmarła albo porzuciła rodzinę.

Warunkiem jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Istotne jest również to, że świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów. Chodzi między innymi o akty urodzenia dzieci oraz dowody, że były one faktycznie wychowywane przez wnioskodawcę.

Dla wielu kobiet to pierwsze w życiu regularne pieniądze wypłacane przez państwo za lata pracy wykonywanej bez wynagrodzenia. Dla innych – symboliczny sygnał, że wychowanie dużej rodziny przestało być traktowane wyłącznie jako prywatna decyzja, a zaczęło być postrzegane jako realny wkład w społeczeństwo.

Powiązane
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła w życie od marca. Obowiązują nowe zasady
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła w życie od marca. Obowiązują nowe zasady
Od marca co miesiąc można dostać blisko 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to bez względu na dochody. O tym dodatku nie wie wielu Polaków
Od marca co miesiąc można dostać blisko 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to bez względu na dochody. O tym dodatku nie wie wielu Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania
18 mar 2026

Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.
Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne
18 mar 2026

W wielu szkołach funkcjonują szczegółowe regulaminy dotyczące sprawdzania wiedzy uczniów. Określają one nie tylko to, czego mogą oczekiwać uczniowie, ale też jakie obowiązki mają nauczyciele i rodzice. Główny cel tych zasad jest prosty: ograniczyć chaos, zmniejszyć przeciążenie uczniów i uporządkować ocenianie.
Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów
18 mar 2026

Coraz wyższe rachunki za prąd, ogrzewanie, za czynsz, a do tego drogie leki. Najstarsze pokolenie Polaków z coraz większym trudem dźwiga rosnące koszty życia. Kołem ratunkowym dla skromnych, domowych budżetów miał być bon senioralny. Teraz okazuje się, że szumnie zapowiadane 2150 zł comiesięcznego wsparcia w codziennej opiece dla tych, którzy skończyli 75 lat, idzie w kosz, zanim jeszcze weszło w życie.
Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów
17 mar 2026

Rynek sankcji kredytu darmowego stoi dziś u progu przełomu. To, co obecnie widać w statystykach, może być jedynie wstępem do znacznie większej fali sporów, która ujawni się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście dojdzie do rozstrzygnięcia - pisze Krzysztof Szymański.

REKLAMA

Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.

Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
17 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
Nadchodzi weekend ze zmianą czasu. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?
18 mar 2026

Już wkrótce ponownie będziemy przestawiać zegarki z czasu zimowego na letni. Kiedy dokładnie nastąpi ta zmiana w 2026 roku? Wiele osób zastanawia się, czy dojdzie do niej już w najbliższy weekend oraz czy może to być ostatni raz, gdy w Polsce dokonujemy takiej korekty. Sprawdzamy, jak będzie wyglądała zmiana czasu w 2026 roku i czy pojawiają się realne plany całkowitej rezygnacji z tego rozwiązania.
Kontrola sądowa nad decyzjami prokuratora - rząd przyjął zmiany w procedurze karnej
17 mar 2026

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wzmacnia kontrolę sądową nad decyzjami prokuratora. Zażalenie na odmowę dopuszczenia pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym rozpatrzy niezawisły sąd, a nie - jak dotychczas - prokurator nadrzędny. Nowe przepisy obejmą także nierozpatrzone sprawy w toku.

REKLAMA

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
Kolejne miasto powie "stop" nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy w większości popierają zakaz
17 mar 2026

Ponad 80 proc. uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych w Ełku opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w mieście – poinformował ełcki urząd miasta. Decyzję, czy tak się stanie, radni mają podjąć w kwietniu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA