Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Czy to koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej

Czy to koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej

07 marca 2026, 11:14
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
Czy to koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
To może być najważniejsza zmiana w polskim systemie emerytalnym od dekad. Rząd oficjalnie rozpoczął prace nad projektem, który pozwoli tysiącom Polaków rzucić pracę znacznie wcześniej, niż zakładali. Jeśli masz za sobą długie lata składek, Twój wiek przestanie mieć znaczenie. Sprawdź, czy załapiesz się na nowe przepisy i ile lat pracy musisz udokumentować, aby cieszyć się wolnością.

Nie wiek, a staż. Nowe zasady przechodzenia na emeryturę

Obecnie system jest sztywny: 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Jednak projekt emerytur stażowych, nad którym trwają właśnie intensywne prace w rządzie, wywraca tę logikę do góry nogami. Kluczem do wolności ma być staż pracy. Jeśli zacząłeś pracować zaraz po szkole, będziesz mógł pożegnać się z etatem nawet przed sześćdziesiątką. To sprawiedliwe rozwiązanie dla osób, które wcześnie weszły na rynek pracy i przez dziesięciolecia sumiennie odprowadzały składki do ZUS.

Ile lat pracy wystarczy, aby dostać przelew z ZUS?

Związkowcy z "Solidarności" walczą o konkretne liczby, choć w toku negocjacji z rządem progi te mogą ulec lekkiej modyfikacji. Na stole leżą obecnie dwa warianty:

  • Wariant optymistyczny: 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
  • Wariant kompromisowy: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Co ważne, do stażu liczą się okresy składkowe, czyli czas, w którym od Twojej pensji realnie wpływały pieniądze do systemu ubezpieczeń społecznych.

Pułapka minimalnej kwoty. Nie każdy skorzysta?

Choć wizja wcześniejszego odpoczynku jest kusząca, przepisy zawierają istotny bezpiecznik. Państwo chce uniknąć sytuacji, w której osoby na "stażówkach" będą przymierać głodem. Zgodnie z aktualnymi założeniami, aby przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz mieć zgromadzony kapitał pozwalający na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej 120-150 proc.emerytury minimalnej. Jeśli Twoje składki są zbyt niskie, system może zmusić Cię do pozostania na rynku pracy aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Sprawa nabrała tempa w marcu 2026 roku. Projekt stanowiska rządu trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oznacza to, że etap "luźnych pomysłów" mamy za sobą - teraz trwają twarde wyliczenia budżetowe. Eksperci przewidują, że jeśli rozmowy międzyresortowe zakończą się sukcesem, pierwsze osoby będą mogły skorzystać z nowych przywilejów jeszcze w tym cyklu wyborczym.

Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej - podsumowanie

Emerytury stażowe to planowana reforma umożliwiająca zakończenie aktywności zawodowej na podstawie stażu pracy (35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn), a nie wieku, co pozwoli na wcześniejsze odejście na świadczenie. Warunkiem koniecznym jest zgromadzenie kapitału zapewniającego co najmniej emeryturę minimalną, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Planowane emerytury stażowe umożliwią zakończenie aktywności zawodowej po wypracowaniu 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) stażu, potencjalnie nawet 7 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału zapewniającego świadczenie równe co najmniej emeryturze minimalnej, a przepisy mogą wejść w życie najwcześniej w 2027 roku.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
