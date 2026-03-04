REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej

Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 13:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To może być najważniejsza zmiana w polskim systemie emerytalnym od dekad. Rząd oficjalnie rozpoczął prace nad projektem, który pozwoli tysiącom Polaków rzucić pracę znacznie wcześniej, niż zakładali. Jeśli masz za sobą długie lata składek, Twój wiek przestanie mieć znaczenie. Sprawdź, czy załapiesz się na nowe przepisy i ile lat pracy musisz udokumentować, aby cieszyć się wolnością.

Nie wiek, a staż. Nowe zasady przechodzenia na emeryturę

Obecnie system jest sztywny: 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Jednak projekt emerytur stażowych, nad którym trwają właśnie intensywne prace w rządzie, wywraca tę logikę do góry nogami. Kluczem do wolności ma być staż pracy. Jeśli zacząłeś pracować zaraz po szkole, będziesz mógł pożegnać się z etatem nawet przed sześćdziesiątką. To sprawiedliwe rozwiązanie dla osób, które wcześnie weszły na rynek pracy i przez dziesięciolecia sumiennie odprowadzały składki do ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Ile lat pracy wystarczy, aby dostać przelew z ZUS?

Związkowcy z "Solidarności" walczą o konkretne liczby, choć w toku negocjacji z rządem progi te mogą ulec lekkiej modyfikacji. Na stole leżą obecnie dwa warianty:

  • Wariant optymistyczny: 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
  • Wariant kompromisowy: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Co ważne, do stażu liczą się okresy składkowe, czyli czas, w którym od Twojej pensji realnie wpływały pieniądze do systemu ubezpieczeń społecznych.

Pułapka minimalnej kwoty. Nie każdy skorzysta?

Choć wizja wcześniejszego odpoczynku jest kusząca, przepisy zawierają istotny bezpiecznik. Państwo chce uniknąć sytuacji, w której osoby na "stażówkach" będą przymierać głodem. Zgodnie z aktualnymi założeniami, aby przejść na wcześniejszą emeryturę, musisz mieć zgromadzony kapitał pozwalający na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej 120-150 proc.emerytury minimalnej. Jeśli Twoje składki są zbyt niskie, system może zmusić Cię do pozostania na rynku pracy aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

REKLAMA

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Sprawa nabrała tempa w marcu 2026 roku. Projekt stanowiska rządu trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oznacza to, że etap "luźnych pomysłów" mamy za sobą - teraz trwają twarde wyliczenia budżetowe. Eksperci przewidują, że jeśli rozmowy międzyresortowe zakończą się sukcesem, pierwsze osoby będą mogły skorzystać z nowych przywilejów jeszcze w tym cyklu wyborczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej - podsumowanie

Emerytury stażowe to planowana reforma umożliwiająca zakończenie aktywności zawodowej na podstawie stażu pracy (35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn), a nie wieku, co pozwoli na wcześniejsze odejście na świadczenie. Warunkiem koniecznym jest zgromadzenie kapitału zapewniającego co najmniej emeryturę minimalną, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Planowane emerytury stażowe umożliwią zakończenie aktywności zawodowej po wypracowaniu 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) stażu, potencjalnie nawet 7 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału zapewniającego świadczenie równe co najmniej emeryturze minimalnej, a przepisy mogą wejść w życie najwcześniej w 2027 roku.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Powiązane
ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia
ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia
Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury
Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury
Emerytura nauczycielska w 2026 roku. Ile ZUS wypłaci po 30 i 40 latach pracy?
Emerytura nauczycielska w 2026 roku. Ile ZUS wypłaci po 30 i 40 latach pracy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
04 mar 2026

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Został on opracowany zgodnie z podstawą programową nauczania religii z 2025 r.
BGK startuje z programem gwarancji kredytowych dla firm z sektora obronności i technologii
04 mar 2026

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje od maja uruchomić program bezpłatnych gwarancji kredytowych dla mikro, małych i średnich firm z sektora obronności i technologii podwójnego zastosowania – poinformowała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.
PZL Świdnik i AW149: nowe zlecenia po kontrakcie Leonardo z brytyjskim MON?
04 mar 2026

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zamówiło 23 śmigłowce AW149 za miliard funtów. Polskie zakłady w Świdniku, jedyna fabryka Leonarda spoza Włoch z pełnym montażem tego modelu, mają argumenty, by uczestniczyć w produkcji eksportowych egzemplarzy.
Gdy słowo znaczy więcej niż procedura. 97% pracowników dostrzega pozytywną rolę doceniania [BADANIE]
04 mar 2026

Choć pozytywne skutki doceniania są oczywiste, aż połowa pracujących nie widzi, by ich zaangażowanie było zauważane, wynika z ankiet Gi Group Holding. Także regularny feedback nadal nie jest oczywistą praktyką – połowa pracowników otrzymuje go tylko raz lub dwa razy w roku. Luka między siłą uznania a realiami codziennej pracy pozostaje wyraźna.

REKLAMA

Koniec z pracą do 65. roku życia? ZUS szykuje rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej
04 mar 2026

To może być najważniejsza zmiana w polskim systemie emerytalnym od dekad. Rząd oficjalnie rozpoczął prace nad projektem, który pozwoli tysiącom Polaków rzucić pracę znacznie wcześniej, niż zakładali. Jeśli masz za sobą długie lata składek, Twój wiek przestanie mieć znaczenie. Sprawdź, czy załapiesz się na nowe przepisy i ile lat pracy musisz udokumentować, aby cieszyć się wolnością.
1,5% podatku w 2026 roku można przekazać tylko jednej organizacji
04 mar 2026

Kiedy słyszymy o 1,5% podatku, niemal automatycznie myślimy o PIT i organizacjach pożytku publicznego. Ministerstwo Finansów przypomina o tej możliwości w 2026 r., ale jest pewien haczyk: na liście uprawnionych organizacji widnieje tylko jeden podmiot. O co w tym chodzi i jak to możliwe?
Kupujesz lub sprzedajesz online? Prawo się zmienia - sprawdź, czy nadążasz
04 mar 2026

Ośmiu na dziesięciu polskich internautów robi zakupy w sieci, a e-commerce należy do najszybciej rosnących sektorów krajowej gospodarki. Tymczasem lawina nowych unijnych regulacji, od DSA przez AI Act po przepisy konsumenckie, zmienia reguły gry dla wszystkich: sprzedawców, platform i kupujących. Kto nie śledzi zmian, może wkrótce zapłacić za to wysoką cenę.
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.

REKLAMA

Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce
04 mar 2026

W poniedziałek w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji Barbary Nowackiej z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz ambasadorem Ukrainy w RP Wasylem Bodnarem. Podczas rozmów omówiono sytuację dzieci ukraińskich w polskich szkołach – poinformował resort.
Fizycy przeciw planom MEN. Wysłali list do szefowej resortu edukacji
04 mar 2026

Polskie Towarzystwo Fizyczne skierowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, krytykując planowane zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Według członków Towarzystwa redukcja liczby godzin przedmiotów rozszerzonych może osłabić przygotowanie uczniów do studiów technicznych i przyrodniczych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA