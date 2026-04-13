Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 13 kwietnia ruszył się wielki przewrót w L4. Zwolnienia lekarskie na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego

13 kwietnia ruszył się wielki przewrót w L4. Zwolnienia lekarskie na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego

13 kwietnia 2026, 08:39
Maja Retman
Maja Retman
L4 na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego
L4 na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego
Zwolnienie lekarskie przestaje być niejasną strefą interpretacji. ZUS wprowadza nowe zasady liczenia L4. To nie koniec zmian. Od 13 kwietnia Zakład rozszerza kontrole i doprecyzowuje, co na chorobowym wolno, a czego już nie. Najpierw zmieni się sposób liczenia pierwszego dnia zwolnienia, potem zakres kontroli, a od 2027 roku – sam model korzystania z L4 przez pracujące w kilku miejscach.

Pierwszy dzień L4 już nie „znika” z systemu

Co się zmienia w sposobie liczenia L4? Do tej pory w wielu przypadkach pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego w praktyce nie był wliczany do okresu zasiłkowego. Działo się tak wtedy, kiedy pracownik pojawił się w pracy choćby na część dnia.

Jak wyglądał typowy scenariusz? Pracownik, który źle się poczuł w trakcie pracy, szedł do lekarza i otrzymywał zwolnienie obejmujące również ten dzień. Zdarzało się także, że ktoś przepracował całą dniówkę, a dopiero później skonsultował się z lekarzem i dostał L4 od tego samego dnia.

W takich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznawał, że w tym dniu formalnie nie wystąpiła niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowany dzień, zasiłek chorobowy był naliczany dopiero od dnia następnego.

ZUS zmienił jednak swoje stanowisko – wyjaśniał Inforlex.pl. Zgodnie z nową interpretacją pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego będzie wliczany do okresu zasiłkowego niezależnie od tego, czy pracownik przepracował część dnia, czy całość i czy otrzymał za ten dzień wynagrodzenie.

To nie koniec zmian

Zmiany w systemie zwolnień lekarskich wprowadzane są etapami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wcześniej otrzymał nowe uprawnienia do kontrolowania zwolnień, w tym tych wystawianych na opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Jak informuje serwis pulshr.pl, kolejne przepisy zaczną obowiązywać 13 kwietnia. Jedną z najważniejszych zmian jest doprecyzowanie pojęcia „pracy zarobkowej” wykonywanej podczas zwolnienia lekarskiego. Dotychczas interpretacje bywały bardzo restrykcyjne, a nawet pojedyncza aktywność zawodowa mogła zostać uznana za naruszenie zasad L4.

Nowe regulacje wprowadzają wyraźne rozróżnienie między faktycznym wykonywaniem pracy a działaniami incydentalnymi. W praktyce oznacza to, że sporadyczne czynności, takie jak odebranie telefonu służbowego czy krótkie odpisanie na wiadomość mailową, nie będą traktowane jako wykonywanie pracy zarobkowej. Tym samym nie będą powodowały utraty prawa do zasiłku chorobowego.

Co wolno robić na L4, a co może je unieważnić

Nowe przepisy doprecyzowują także drugie ważne pojęcie. Chodzi o „aktywność niezgodną z celem zwolnienia”. Od kwietnia będzie ono obejmować wszystkie działania, które mogą utrudniać powrót do zdrowia lub wydłużać proces rekonwalescencji. Jako przykład wskazuje się między innymi wyjazdy wypoczynkowe czy inne aktywności, które stoją w sprzeczności z leczeniem lub zaleceniami lekarza.

Wedle nowych zasad, zwykłe czynności związane z codziennym życiem nie będą uznawane za nadużycie zwolnienia lekarskiego. Chodzi na przykład o wyjście do sklepu czy do apteki. Takie sytuacje nie będą skutkować utratą prawa do świadczeń chorobowych.

ZUS przykręca kontrolną śrubę

Nowelizacja przepisów wzmacnia również możliwości kontrolne ZUS - informuje rynekzdrowia.pl. Kontrolerzy będą mogli potwierdzać tożsamość osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim poprzez jej wylegitymowanie. Przewidziano także możliwość wejścia do miejsca, w którym prowadzona jest kontrola, oraz pozyskiwania informacji nie tylko od osoby przebywającej na zwolnieniu, ale również od jej pracodawcy czy lekarza prowadzącego leczenie.

Zmiany dotyczą także systemu orzecznictwa. Krąg osób uprawnionych do wydawania orzeczeń dla ZUS zostanie rozszerzony. Oprócz lekarzy będą mogli to robić także pielęgniarki i pielęgniarze, fizjoterapeuci, lekarze w trakcie specjalizacji oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Dodatkowo przepisy przewidują możliwość zawierania przez ZUS umów cywilnoprawnych z lekarzami orzecznikami.

Największa zmiana dopiero w 2027 roku

Najbardziej przełomowa reforma systemu zwolnień lekarskich ma jednak wejść w życie dopiero z początkiem stycznia 2027 roku. Od tego momentu lekarz będzie wystawiał zwolnienie lekarskie wyłącznie w ramach jednego tytułu do ubezpieczenia. W praktyce oznacza to poważną zmianę dla osób pracujących w kilku miejscach jednocześnie.

Jeżeli ktoś jest zatrudniony u dwóch pracodawców, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego tylko w jednym miejscu pracy. Dotychczas L4 obejmowało wszystkie aktywne stosunki pracy, natomiast po zmianie zwolnienie będzie przypisane do konkretnego źródła ubezpieczenia.

Ulga podatkowa gigant. 106 tysięcy złotych mogą odliczyć małżonkowie, single odliczą 53 tys. zł. Trzeba spełnić ten jeden warunek
Źródło: INFOR
Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skarbówka: ulga podatkowa możliwa, ale tylko przy spełnieniu warunku formalnego
13 kwi 2026

Skarbówka odmówiła kobiecie prawa do ulgi prorodzinnej, chociaż przez ćwierć wieku opiekuje się ona niepełnosprawnym intelektualnie bratem, finansuje jego potrzeby i dysponuje notarialnym pełnomocnictwem. Dyrektor KIS wyjaśnił: sam fakt sprawowania opieki i pełnomocnictwo nie wystarczają. W tej sprawie decydujące znaczenie miał brak statusu wymaganego przez przepisy podatkowe, którego nie zastępuje umowa notarialna.
Wybory na Węgrzech. Wyniki po podliczeniu 45,71 proc.
12 kwi 2026

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 135 mandatów dla Tiszy, 57 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 45,7 proc. głosów.
6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem przełożonych?
12 kwi 2026

Pracownicy bardzo często odchodzą z pracy z powodu zachowania pracodawcy. Co powiedzieliby swoim przełożonym, aby naprawić tę sytuację? Oto 6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem liderów?
Czy sprzedaż diesla będzie ograniczona? Chodzi o ceny paliwa
12 kwi 2026

Czy sprzedaż diesla będzie ograniczona? Chodzi o ceny paliwa. Właściciel stacji paliw mówi, że takiego kryzysu nie pamięta. Jest najgorzej od 35 lat.

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
12 kwi 2026

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?
Wyższa emerytura dla każdego seniora: trzeba tylko wybrać jeden z dwóch możliwych wariantów
13 kwi 2026

Wiele osób czeka na osiągnięcie wieku emerytalnego by natychmiast złożyć wniosek o emeryturę i wynagrodzenie za pracę zamienić na świadczenie z ZUS.zy takie rozwiązanie jest najlepszym z możliwych, jaką ma alternatywę.
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
13 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.

Nie bierzcie takiego L4 od lekarza! Nie dostaniecie pieniędzy, a pracodawca pozna powód chorobowego
13 kwi 2026

To już prawdziwa lawina L4 z kodem „C”. Co się kryje pod tym oznaczeniem? To niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 liczba tego typu L4 wyniosła 10 tysięcy. Niemal połowa z nich dotyczy osób między 35. a 49. rokiem życia. Specjaliści bija na alarm. To właśnie ta grupa wiekowa stanowi rdzeń rynku pracy.
Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.
