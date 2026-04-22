Zwolnienia lekarskie na całkiem nowych zasadach. ZUS zmienia sposób w jaki liczy zasiłek chorobowy. Mamy L4 po nowemu

Zwolnienia lekarskie na całkiem nowych zasadach. ZUS zmienia sposób w jaki liczy zasiłek chorobowy. Mamy L4 po nowemu

22 kwietnia 2026, 08:54
Maja Retman
Zwolnienie lekarskie przestaje być polem do interpretacji. ZUS wprowadza nowe zasady dotyczące L4, zmieniając sposób jego rozliczania i zaostrzając kontrole. Od 13 kwietnia Zakład doprecyzowuje, co na zwolnieniu chorobowym jest dozwolone, a co może już rodzić konsekwencje. Najpierw zmieni się metoda liczenia pierwszego dnia L4, później rozszerzony zostanie zakres kontroli, a od 2027 roku reformie ma ulec także system korzystania ze zwolnień przez osoby pracujące w kilku miejscach jednocześnie.

Co się zmienia w sposobie liczenia L4?

Do tej pory w wielu przypadkach pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego w praktyce nie był wliczany do okresu zasiłkowego. Działo się tak wtedy, kiedy pracownik pojawił się w pracy choćby na część dnia.

Jak wyglądał typowy scenariusz? Pracownik, który źle się poczuł w trakcie pracy, szedł do lekarza i otrzymywał zwolnienie obejmujące również ten dzień. Zdarzało się także, że ktoś przepracował całą dniówkę, a dopiero później skonsultował się z lekarzem i dostał L4 od tego samego dnia.

W takich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznawał, że w tym dniu formalnie nie wystąpiła niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowany dzień, zasiłek chorobowy był naliczany dopiero od dnia następnego.

ZUS zmienił jednak swoje stanowisko – wyjaśniał Inforlex.pl. Zgodnie z nową interpretacją pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego będzie wliczany do okresu zasiłkowego niezależnie od tego, czy pracownik przepracował część dnia, czy całość i czy otrzymał za ten dzień wynagrodzenie.

Zmiany w systemie zwolnień lekarskich wprowadzane są etapami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wcześniej otrzymał nowe uprawnienia do kontrolowania zwolnień, w tym tych wystawianych na opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Jak informuje serwis pulshr.pl, kolejne przepisy zaczną obowiązywać 13 kwietnia. Jedną z najważniejszych zmian jest doprecyzowanie pojęcia „pracy zarobkowej” wykonywanej podczas zwolnienia lekarskiego. Dotychczas interpretacje bywały bardzo restrykcyjne, a nawet pojedyncza aktywność zawodowa mogła zostać uznana za naruszenie zasad L4.

Nowe regulacje wprowadzają wyraźne rozróżnienie między faktycznym wykonywaniem pracy a działaniami incydentalnymi. W praktyce oznacza to, że sporadyczne czynności, takie jak odebranie telefonu służbowego czy krótkie odpisanie na wiadomość mailową, nie będą traktowane jako wykonywanie pracy zarobkowej. Tym samym nie będą powodowały utraty prawa do zasiłku chorobowego.

Co wolno, a czego nie wolno robić na L4

Nowe przepisy doprecyzowują także drugie ważne pojęcie. Chodzi o „aktywność niezgodną z celem zwolnienia”. Od kwietnia będzie ono obejmować wszystkie działania, które mogą utrudniać powrót do zdrowia lub wydłużać proces rekonwalescencji. Jako przykład wskazuje się między innymi wyjazdy wypoczynkowe czy inne aktywności, które stoją w sprzeczności z leczeniem lub zaleceniami lekarza.

Wedle nowych zasad, zwykłe czynności związane z codziennym życiem nie będą uznawane za nadużycie zwolnienia lekarskiego. Chodzi na przykład o wyjście do sklepu czy do apteki. Takie sytuacje nie będą skutkować utratą prawa do świadczeń chorobowych.

Będą zmasowane kontrole ZUS

Nowelizacja przepisów wzmacnia również możliwości kontrolne ZUS - informuje rynekzdrowia.pl. Kontrolerzy będą mogli potwierdzać tożsamość osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim poprzez jej wylegitymowanie. Przewidziano także możliwość wejścia do miejsca, w którym prowadzona jest kontrola, oraz pozyskiwania informacji nie tylko od osoby przebywającej na zwolnieniu, ale również od jej pracodawcy czy lekarza prowadzącego leczenie.

Zmiany dotyczą także systemu orzecznictwa. Krąg osób uprawnionych do wydawania orzeczeń dla ZUS zostanie rozszerzony. Oprócz lekarzy będą mogli to robić także pielęgniarki i pielęgniarze, fizjoterapeuci, lekarze w trakcie specjalizacji oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Dodatkowo przepisy przewidują możliwość zawierania przez ZUS umów cywilnoprawnych z lekarzami orzecznikami.

Największe zmiany przyjdą w 2027 roku

Najbardziej przełomowa reforma systemu zwolnień lekarskich ma jednak wejść w życie dopiero z początkiem stycznia 2027 roku. Od tego momentu lekarz będzie wystawiał zwolnienie lekarskie wyłącznie w ramach jednego tytułu do ubezpieczenia. W praktyce oznacza to poważną zmianę dla osób pracujących w kilku miejscach jednocześnie.

Jeżeli ktoś jest zatrudniony u dwóch pracodawców, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego tylko w jednym miejscu pracy. Dotychczas L4 obejmowało wszystkie aktywne stosunki pracy, natomiast po zmianie zwolnienie będzie przypisane do konkretnego źródła ubezpieczenia.

Powiązane
Ulga termomodernizacyjna w PIT 2026. Jakie wydatki można odliczyć, kto z ulgi może skorzystać
Ulga termomodernizacyjna w PIT 2026. Jakie wydatki można odliczyć, kto z ulgi może skorzystać
Będą nowe przepisy regulujące zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki
Będą nowe przepisy regulujące zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki
Dodatek za pracę w nocy w marcu. Taka jest nowa stawka
Dodatek za pracę w nocy w marcu. Taka jest nowa stawka
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
22 kwi 2026

Jedni żegnają się z pracą z własnej woli, inni dlatego, że tak zdecydował pracodawca. Niezależnie od okoliczności, na finiszu kariery etatowej czeka na nich finansowe „do widzenia”. Chodzi o odprawę emerytalną, którą gwarantują przepisy. Ile wynosi takie wsparcie na start nowego etapu życia? Czy pieniądze są wypłacane automatycznie, czy trzeba się o nie upomnieć?
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2026 r. – kto i do kiedy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?
21 kwi 2026

ZUS przypomina, że do 20 maja 2026 r. część płatników składek (przedsiębiorców) musi złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok. To rozliczenie roczne uwzględnia się w w dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA lub ZUS RCA) za kwiecień 2026 r. Gdy z rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a na koncie płatnik nie ma zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na profilu płatnika na platformie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r.

Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]
21 kwi 2026

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?

REKLAMA

Po 50 tys. złotych dla działkowców. Z ogrodów korzystają tysiące mieszkańców
21 kwi 2026

Rodzinne ogrody działkowe ponownie stały się przedmiotem pożądania. Ceny odstępnego osiągnęły w ostatnich latach niespodziewanie wysoki poziom, a znalezienie dostępnego ogrodu jest praktycznie niemożliwe. Miasta pomagają też w ich modernizacji.
Firmy ostrożniejsze z zatrudnianiem. Zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów
21 kwi 2026

Zwiększenie liczby etatów w najbliższym kwartale zapowiada 13,7 proc. przedsiębiorstw, co oznacza spadek rok do roku, a redukcję planuje 9,8 proc., czyli dwa razy więcej niż rok temu - wynika z raportu Gi Group Holding. Jednocześnie blisko połowa organizacji wskazuje na trudności w rekrutacji.
MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Niesamowite, ilu pracowników nie otrzymuje wypłaty w terminie. Co można z tym zrobić?
21 kwi 2026

To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?

REKLAMA

Nawet 50 000 zł dopłaty do remontu łazienki. Sprawdź, czy należysz do tej grupy
21 kwi 2026

Remont łazienki to jedna z najdroższych inwestycji w mieszkaniu, a koszty rosną drastycznie, gdy pomieszczenie wymaga specjalistycznego dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Dla wielu rodzin taki wydatek jest barierą nie do przejścia. Mało kto jednak wie, że w 2026 roku obowiązują przepisy pozwalające uzyskać potężne dofinansowanie, które może pokryć niemal całość kosztów robocizny i materiałów. Wsparcie to nie jest zwykłą zapomogą, lecz celową dopłatą na tzw. likwidację barier architektonicznych. Kto może otrzymać dopłatę na remont łazienki?
Opakowania muszą nadawać się do recyklingu. Nadchodzi czas świadomej konsumpcji
21 kwi 2026

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. To nam przypomina o wpływie opakowań na środowisko i rosnącym znaczeniu recyklingu. Eksperci podkreślają, że jednym z kluczowych wyzwań pozostaje dziś nie tylko to, co kupujemy, ale również to, w co produkty są pakowane.
