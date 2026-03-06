Portfel seniora w 2026 roku. Jakie dodatki do emerytury można odebrać z ZUS? Sprawdź listę dopłat

Sama emerytura to często za mało, aby pokryć rosnące koszty życia. Mało kto jednak wie, że polski system ubezpieczeń przewiduje szereg bonusów finansowych, które mogą zasilić domowy budżet o kwoty od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Od marca 2026 roku stawki wielu świadczeń z ZUS poszły w górę. Jakich? Oto szczegóły.

Rekordowa premia dla stulatków. Świadczenie honorowe 2026

To najbardziej prestiżowy dodatek w całym systemie. Każdy, kto ukończy 100 lat, otrzymuje tzw. emeryturę honorową. Ile można zyskać? Kwota ta jest równa wartości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca 2026 roku szacuje się ją na poziomie przekraczającym 6938,92 gr. Ważna uwaga: Co ciekawe, dodatek ten jest wypłacany dożywotnio w tej samej wysokości i przysługuje nawet tym osobom, które wcześniej nie wypracowały sobie żadnej tradycyjnej emerytury.

To najczęściej wypłacane wsparcie, które po marcowej waloryzacji wzrosło do poziomu 366,68 zł miesięcznie.

Automatycznie dla 75-latków : Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS sam doliczy te pieniądze do Twojego przelewu. Nie musisz wypełniać żadnych papierów.

: Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS sam doliczy te pieniądze do Twojego przelewu. Nie musisz wypełniać żadnych papierów. Wniosek dla młodszych: Osoby młodsze, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do samodzielnej egzystencji, również mogą go otrzymać, ale muszą przejść badanie u lekarza orzecznika ZUS.

500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pułapki i limity dochodowe

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wciąż budzi najwięcej emocji. W 2026 roku zasady pozostają rygorystyczne: Aby otrzymać pełne 500 zł, Twoje łączne dochody z emerytury lub renty nie mogą przekraczać limitu (w 2026 roku to ok. 2187,67 zł brutto). Jeśli zarabiasz nieco więcej, stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatek zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia limitu. Zasada obowiązuje, gdy Twoje dochody mieszczą się w przedziale od 2187,67 zł do 2687,67 zł brutto. Wtedy kwota 500 zł jest pomniejszana o różnicę między Twoim dochodem a dolnym progiem. Próg maksymalny, powyżej którego świadczenie w ogóle nie przysługuje, wynosi od marca 2026 roku dokładnie 2687,67 zł brutto.

Ryczałt energetyczny i wsparcie dla mundurowych

Dla konkretnych grup zawodowych i społecznych przewidziano dedykowane formy wsparcia:

Ryczałt energetyczny: Wynosi 336,16 zł miesięcznie i ma na celu odciążenie seniorów w opłatach za media. Przysługuje m.in. kombatantom oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej.

i ma na celu odciążenie seniorów w opłatach za media. Przysługuje m.in. kombatantom oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Świadczenie ratownicze (OSP): Emerytowani strażacy ochotnicy, którzy brali czynny udział w akcjach przez min. 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), mogą liczyć na dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie ( 288 zł miesięcznie ).

). Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny: Skierowany do osób z udokumentowaną działalnością na rzecz niepodległości lub ofiar represji. Od 1 marca 2026 roku, w wyniku corocznej waloryzacji o wskaźnik 5,3 proc., kwoty dodatków dla kombatantów wynoszą: dodatek kombatancki: 366,68 zł miesięcznie; dodatek kompensacyjny: 55,00 zł miesięcznie

WAŻNE: Pamiętaj, że o większość tych pieniędzy (poza dodatkiem po 75. roku życia) musisz się upomnieć, składając odpowiedni formularz w placówce ZUS lub przez portal PUE ZUS.