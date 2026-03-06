REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

06 marca 2026, 13:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowy dodatek do emerytury
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowy dodatek do emerytury
Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.

Co to za świadczenie ponad 2000 zł miesięcznie?

Chodzi o nowy bon senioralny. To świadczenie, które umożliwi finansowanie usług o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmą pomoc w codziennych czynnościach, tj. przygotowanie posiłków, utrzymanie higieny czy zapewnienie kontaktów społecznych. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane poprzez dostęp do określonej liczby godzin usług opiekuńczych.

Komu będzie przysługiwał bon senioralny 2026?

Program skierowany jest do osób, które:

  • ukończyły 75 lat, mają potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić ich rodziny,
  • mają aktywne zawodowo dzieci, wnuki, które nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę.
  • dochód seniora nie przekracza określonych limitów, które będą stopniowo zwiększane w kolejnych latach.

Ile wyniesie bon senioralny 2026?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia. Zakres usług obejmuje:

  • Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych.
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych.
  • Podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.
  • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin wsparcia przyznawana będzie na podstawie oceny przeprowadzonej przez gminę, uwzględniającej poziom niezaspokojonych potrzeb seniora.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będzie można składać w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające kryterium dochodowe oraz stan zdrowia seniora. 

Gmina ma realizować usługi samodzielnie lub zlecić ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, tj. organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Bon senioralny - jakie kryteria dochodowe?

Program przewiduje progi dochodowe zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin:

  • Dla seniora - dochód miesięczny nie może przekraczać 5000 zł brutto.
  • Dla członka rodziny - dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotności dla gospodarstw wieloosobowych. Wartości te będą aktualizowane z roku na rok.

Ile godzin wsparcia dla seniora?

To gminy będą odpowiedzialne za realizację programu, w tym ocenę potrzeb seniorów i przyznawanie odpowiedniej liczby godzin wsparcia. Usługi będą świadczone przez osoby spełniające określone wymagania, tj. odpowiednie wykształcenie, brak pokrewieństwa z seniorem oraz ukończenie specjalistycznego szkolenia.

Bon senioralny to ważne narzędzie wspierające politykę senioralną w Polsce. Dzięki niemu osoby starsze zyskają lepszy dostęp do usług opiekuńczych, a ich rodziny – większą elastyczność w organizacji codziennych obowiązków i życia zawodowego.

Od kiedy będzie można ubiegać się o bon senioralny?

Aktualnie ustawa o Bonie senioralnym nie jest jeszcze w Sejmie. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych i uzgodnień legislacyjnych. Czeka na rozpatrzenie przez stały Komitet Rady Ministrów, czyli jeden z ostatnich etapów przed przyjęciem projektu przez rząd i skierowaniem go do parlamentu. Dopiero po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu, potem do Senatu i do podpisu prezydenta.

Początkowo planowano, że bon senioralny zacznie działać od 1 stycznia 2026. Jednak prace nad ustawą się opóźniły m. in. przez dużą liczbę uwag w konsultacjach i konieczność uzgodnień z Komisją Europejską.

W aktualnych informacjach pojawiają się już bardziej konkretne ramy czasowe. Wrzesień 2026 to najczęściej wskazywany moment startu programu. Pierwszy nabór wniosków miałby wystartować od 1 do 30 września 2026. Podsumowując, realnie wsparcie mogłoby ruszyć jesienią 2026, jeżeli ustawa zostanie przyjęta w najbliższych miesiącach.

Źródło: INFOR
