REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 13:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.

rozwiń >

Co to za świadczenie ponad 2000 zł miesięcznie?

Chodzi o nowy bon senioralny. To świadczenie, które umożliwi finansowanie usług o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmą pomoc w codziennych czynnościach, tj. przygotowanie posiłków, utrzymanie higieny czy zapewnienie kontaktów społecznych. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane poprzez dostęp do określonej liczby godzin usług opiekuńczych.

REKLAMA

REKLAMA

Komu będzie przysługiwał bon senioralny 2026?

Program skierowany jest do osób, które:

  • ukończyły 75 lat, mają potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić ich rodziny,
  • mają aktywne zawodowo dzieci, wnuki, które nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę.
  • dochód seniora nie przekracza określonych limitów, które będą stopniowo zwiększane w kolejnych latach.

Ile wyniesie bon senioralny 2026?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia. Zakres usług obejmuje:

  • Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych.
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych.
  • Podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.
  • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin wsparcia przyznawana będzie na podstawie oceny przeprowadzonej przez gminę, uwzględniającej poziom niezaspokojonych potrzeb seniora.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będzie można składać w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające kryterium dochodowe oraz stan zdrowia seniora. 

Gmina ma realizować usługi samodzielnie lub zlecić ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, tj. organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Bon senioralny - jakie kryteria dochodowe?

Program przewiduje progi dochodowe zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin:

  • Dla seniora - dochód miesięczny nie może przekraczać 5000 zł brutto.
  • Dla członka rodziny - dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotności dla gospodarstw wieloosobowych. Wartości te będą aktualizowane z roku na rok.

Ile godzin wsparcia dla seniora?

To gminy będą odpowiedzialne za realizację programu, w tym ocenę potrzeb seniorów i przyznawanie odpowiedniej liczby godzin wsparcia. Usługi będą świadczone przez osoby spełniające określone wymagania, tj. odpowiednie wykształcenie, brak pokrewieństwa z seniorem oraz ukończenie specjalistycznego szkolenia.

Bon senioralny to ważne narzędzie wspierające politykę senioralną w Polsce. Dzięki niemu osoby starsze zyskają lepszy dostęp do usług opiekuńczych, a ich rodziny – większą elastyczność w organizacji codziennych obowiązków i życia zawodowego.

Zobacz również:

Od kiedy będzie można ubiegać się o bon senioralny?

Aktualnie ustawa o Bonie senioralnym nie jest jeszcze w Sejmie. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych i uzgodnień legislacyjnych. Czeka na rozpatrzenie przez stały Komitet Rady Ministrów, czyli jeden z ostatnich etapów przed przyjęciem projektu przez rząd i skierowaniem go do parlamentu. Dopiero po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu, potem do Senatu i do podpisu prezydenta.

Początkowo planowano, że bon senioralny zacznie działać od 1 stycznia 2026. Jednak prace nad ustawą się opóźniły m. in. przez dużą liczbę uwag w konsultacjach i konieczność uzgodnień z Komisją Europejską.

W aktualnych informacjach pojawiają się już bardziej konkretne ramy czasowe. Wrzesień 2026 to najczęściej wskazywany moment startu programu. Pierwszy nabór wniosków miałby wystartować od 1 do 30 września 2026. Podsumowując, realnie wsparcie mogłoby ruszyć jesienią 2026, jeżeli ustawa zostanie przyjęta w najbliższych miesiącach.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Torby reklamowe w działaniach eventowych i codziennym użytkowaniu
09 mar 2026

Uczestnik eventu myśli prosto: „Czy to jest dla mnie przydatne?”. Dopiero w drugiej kolejności zwraca uwagę na logo, hasło czy identyfikację wizualną. Dlatego torby reklamowe od lat wygrywają z wieloma innymi gadżetami - dają natychmiastową wartość użytkową, a jednocześnie otwierają długi „kanał emisji” marki w codziennym życiu odbiorcy. Na targach, konferencjach czy wydarzeniach branżowych torby z logo stają się podstawowym „opakowaniem” całego doświadczenia: mieszczą katalogi, materiały drukowane, drobne upominki, a często także zakupy. Po wyjściu z hali targowej wiele z nich nie trafia jednak do szuflady. Przechodzi płynnie do codziennego obiegu - na zakupy, do pracy, na uczelnię czy na siłownię. I właśnie ten moment decyduje o zwrocie z inwestycji w torby reklamowe.
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
09 mar 2026

Wielu podatników wciąż o tym nie wie, że może odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie, odliczając w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wydatki poniesione na leki. Umożliwia to ulga rehabilitacyjna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również ich opiekunowie. Co ważne, obecne zasady rozliczania ulgi będą obowiązywać także w 2026 roku.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Porównanie [Tabela]
09 mar 2026

Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Oto porównanie wyglądu i wymagań dwóch najpopularniejszych krzewów kwitnących w Polsce [Tabela].

REKLAMA

Równość ekonomiczna (dochodowa) kobiet i mężczyzn. Polska bardziej postępowa niż Niemcy. 1/3 luki dochodowej wynika z systemu emerytalnego
09 mar 2026

Polska prawie modelowo radzi sobie z włączaniem kobiet do rynku pracy, ale - zdaniem ekspertów Allianz - stoi przed cyfrową ścianą: jeśli Polki nie zamkną 16-procentowej luki we wdrażaniu AI, nasz dzisiejszy optymistyczny kurs na równość może zostać brutalnie przerwany przez technologiczną rewolucję. Tymczasem podczas gdy potęgi takie jak Niemcy czy Szwajcaria grzęzną w strukturalnych lukach dochodowych przekraczających 20%, Polska przebojem wkracza do grupy liderów, mając realną szansę na redukcję rocznej różnicy dochodów kobiet i mężczyzn do poziomu poniżej 10% przed końcem stulecia. Znacznie pomogłaby w tym aktywizacja kobiet starszych (krótszy okres zarobkowy), co pomogłoby także gospodarce zapobiegając znikaniu z rynku doświadczonych i cennych pracownic. Potrzebne jest również dalej niż dotychczas idące wsparcie w opiece nad dziećmi, które umożliwiłoby bardziej powszechną pracę na część etatu lub możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kobiety.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.
Nowe fotoradary w 16 miastach wojewódzkich. To część dwuletniego programu pilotażowego
09 mar 2026

Czy samorządy odzyskają prawo do przeprowadzania pomiaru prędkości? Wszystko wskazuje na to, że tak, jednak zasady będą inne niż wcześniej. Na początek nowe fotoradary pojawią się w 16 miastach wojewódzkich.
300 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 108 prawomocnych
09 mar 2026

Jak orzekają sądy w tego typu sprawach? Kiedy wyrok można uznać za korzystny? Co może zrobić emeryt niezadowolony z rozstrzygnięcia? W artykule przedstawiono najważniejsze informacje oraz sygnatury przykładowych orzeczeń.

REKLAMA

Przelew natychmiastowy. Prezydent podpisał ustawę implementującą unijne przepisy
09 mar 2026

Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych. Regulacje obejmują także rozwiązania związane z przymusową restrukturyzacją banków.
Ci pracownicy popracują dłużej a odpoczną krócej - przepisy już wydano: dla kogo tymczasowe odstępstwa od norm czasu pracy?
09 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA