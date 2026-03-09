Można powiedzieć, że dla części seniorów te Święta Wielkanocne będą NA BOGATO. Wszystko za sprawą wypłaty dodatkowego świadczenia z ZUS w niemałej wysokości - bo nawet w 1800 zł właśnie w okresie początku kwietnia 2026 r. Kto i kiedy dokładnie może liczyć na takie świadczenie?

rozwiń >

Można powiedzieć, że dla części seniorów te Święta Wielkanocne będą NA BOGATO. Wszystko za sprawą wypłaty dodatkowego świadczenia z ZUS w niemałej wysokości - bo nawet w 1800 zł właśnie w okresie początku kwietnia 2026 r. Kto i kiedy dokładnie może liczyć na takie świadczenie? Trzynasta emerytura całkiem niedługo trafi do sporego grona seniorów, bo mowa o około 6,4 mln emerytów i prawie 2 mln rencistów w ZUS oraz prawie milionie osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS. ZUS wskazuje: osobom uprawnionym do trzynastej emerytury będziemy przesyłać decyzję o jej przyznaniu.

Czy będą trzynastki i czternastki w 2026 r.?

Tak, według aktualnie dostępnych informacji rządowych i ustawowych w 2026 r. będą wypłacane trzynastki i czternastki. Emeryci będą mogli sporo zyskać na tych dodatkach do emerytury czy renty co pozwoli chociaż trochę złagodzić skutki ich sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach domowych.

Kiedy wypłata 13. emerytury 2026?

Już na wiosnę, bo prawdopodobnie w kwietniu 2026 r. będzie wypłacana 13. emerytura. Co istotne świadczenie trafi na konto seniorów wraz z podstawową emeryturą. Pieniądze przydadzą się np. na Święta Wielkanocne, bo w 2026 r. wypadają dość wcześnie, 6 kwietnia 2026 r. (Wielka Niedziela) oraz 7 kwietnia (Wielki Poniedziałek). Generalnie więc wypłata 13. emerytury w 2026 r. ma mieć miejsce w tym samym terminie, co poprzednio. Wygląda więc na to, że seniorzy dostaną trzynastkę z kwietniowym przelewem świadczenia. Pieniądze zostaną więc wysłane w standardowych terminach wysyłki emerytur:

1. dzień miesiąca - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc.

5. dzień miesiąc - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc. Realnie wypłata będzie miała miejsce 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty wypada w święto wypłatę przesuwa się.

6. dzień miesiąca - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc. Realnie wypłata będzie miała miejsce 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty wypada w święto wypłatę przesuwa się.

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 r.?

Trzynasta emerytura w 2026 r. przysługiwać będzie w kwocie odpowiadającej równowartości najniższej emerytury, czyli 1 978,49 zł brutto.

Czy trzeba składać wniosek o trzynastkę?

Nie, o trzynastkę nie trzeba składać wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie, z urzędu.

Kiedy 14 emerytura 2026?

Pewne jest, że najpierw będzie wypłacana 13. emerytura, a dopiero w drugiej połowie roku 14. emerytura trafi na konta emerytów. Jeżeli będzie tak, jak w latach ubiegłych, to czternastka będzie wypłacana w 2026 r. dopiero we wrześniu. Musimy jednak poczekać na rozporządzenie, które określi termin wypłaty czternastki.

Kto ma prawo do 14 emerytury w 2026?

Dodatkowe roczne świadczenie, 14 emerytura przysługuje osobom uprawnionym do:

świadczeń przewidzianych w zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

emerytury i renty,

pieniężnych świadczeń kombatanckich,

pieniężnych świadczeń w ramach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

pieniężnych świadczeń w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

rent, w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

renty socjalnej,

świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia w zakresie świadczeń pieniężnych i uprawnień przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

okresowej emerytury kapitałowej,

emerytury w ramach emerytur pomostowych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Mama4+.

Jeżeli ktoś ma zawieszone prawo do ww. świadczeń nie otrzyma czternastki. Ponadto jeżeli dana osoba ma prawo do kilku świadczeń – otrzyma tylko jedną czternastkę.

Czy czternastka jest wliczana do dochodu?

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia nie jest wliczana również do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie będzie też wliczana do niektórych dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatków mieszkaniowych, dodatków z pomocy społecznej czy dodatków do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Egzekucja z czternastki

Ustawa wskazuje, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.