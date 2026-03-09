REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo

ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 18:14
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Można powiedzieć, że dla części seniorów te Święta Wielkanocne będą NA BOGATO. Wszystko za sprawą wypłaty dodatkowego świadczenia z ZUS w niemałej wysokości - bo nawet w 1800 zł właśnie w okresie początku kwietnia 2026 r. Kto i kiedy dokładnie może liczyć na takie świadczenie?

rozwiń >

Można powiedzieć, że dla części seniorów te Święta Wielkanocne będą NA BOGATO. Wszystko za sprawą wypłaty dodatkowego świadczenia z ZUS w niemałej wysokości - bo nawet w 1800 zł właśnie w okresie początku kwietnia 2026 r. Kto i kiedy dokładnie może liczyć na takie świadczenie? Trzynasta emerytura całkiem niedługo trafi do sporego grona seniorów, bo mowa o około 6,4 mln emerytów i prawie 2 mln rencistów w ZUS oraz prawie milionie osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS. ZUS wskazuje: osobom uprawnionym do trzynastej emerytury będziemy przesyłać decyzję o jej przyznaniu.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo

ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo

INFOR

Czy będą trzynastki i czternastki w 2026 r.?

Tak, według aktualnie dostępnych informacji rządowych i ustawowych w 2026 r. będą wypłacane trzynastki i czternastki. Emeryci będą mogli sporo zyskać na tych dodatkach do emerytury czy renty co pozwoli chociaż trochę złagodzić skutki ich sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach domowych.

Kiedy wypłata 13. emerytury 2026?

Już na wiosnę, bo prawdopodobnie w kwietniu 2026 r. będzie wypłacana 13. emerytura. Co istotne świadczenie trafi na konto seniorów wraz z podstawową emeryturą. Pieniądze przydadzą się np. na Święta Wielkanocne, bo w 2026 r. wypadają dość wcześnie, 6 kwietnia 2026 r. (Wielka Niedziela) oraz 7 kwietnia (Wielki Poniedziałek). Generalnie więc wypłata 13. emerytury w 2026 r. ma mieć miejsce w tym samym terminie, co poprzednio. Wygląda więc na to, że seniorzy dostaną trzynastkę z kwietniowym przelewem świadczenia. Pieniądze zostaną więc wysłane w standardowych terminach wysyłki emerytur:

  • 1. dzień miesiąca - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc.
  • 5. dzień miesiąc - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc. Realnie wypłata będzie miała miejsce 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty wypada w święto wypłatę przesuwa się.
  • 6. dzień miesiąca - to ta grupa seniorów otrzyma "wielkanocne" dodatkowe wypłaty z ZUS od 1600 zł do 1800 zł. Wielkanocne w tym sensie, że akurat na Wielkanoc. Realnie wypłata będzie miała miejsce 3 kwietnia (piątek) – w przypadku świadczeń, których termin wypłaty wypada w święto wypłatę przesuwa się.
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 r.?

Trzynasta emerytura w 2026 r. przysługiwać będzie w kwocie odpowiadającej równowartości najniższej emerytury, czyli 1 978,49 zł brutto.

REKLAMA

Czy trzeba składać wniosek o trzynastkę?

Nie, o trzynastkę nie trzeba składać wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie, z urzędu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy 14 emerytura 2026?

Pewne jest, że najpierw będzie wypłacana 13. emerytura, a dopiero w drugiej połowie roku 14. emerytura trafi na konta emerytów. Jeżeli będzie tak, jak w latach ubiegłych, to czternastka będzie wypłacana w 2026 r. dopiero we wrześniu. Musimy jednak poczekać na rozporządzenie, które określi termin wypłaty czternastki.

Kto ma prawo do 14 emerytury w 2026?

Dodatkowe roczne świadczenie, 14 emerytura przysługuje osobom uprawnionym do:

  • świadczeń przewidzianych w zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • emerytury i renty,
  • pieniężnych świadczeń kombatanckich,
  • pieniężnych świadczeń w ramach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  • pieniężnych świadczeń w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • rent, w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • renty socjalnej,
  • świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia w zakresie świadczeń pieniężnych i uprawnień przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • okresowej emerytury kapitałowej,
  • emerytury w ramach emerytur pomostowych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Mama4+.

Jeżeli ktoś ma zawieszone prawo do ww. świadczeń nie otrzyma czternastki. Ponadto jeżeli dana osoba ma prawo do kilku świadczeń – otrzyma tylko jedną czternastkę.

Czy czternastka jest wliczana do dochodu?

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia nie jest wliczana również do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie będzie też wliczana do niektórych dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatków mieszkaniowych, dodatków z pomocy społecznej czy dodatków do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Egzekucja z czternastki

Ustawa wskazuje, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

POELCAMY: POMOC SPOŁECZNA

Powiązane
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.
Dziś dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
09 mar 2026

Państwowa ziemia rolna pozostanie pod ochroną przez kolejną dekadę, a rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów i nowe wsparcie dla inwestycji energetycznych na wsi. Rząd wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów, upraszcza powiększanie gospodarstw rodzinnych i otwiera drogę dla biogazowni oraz biometanu.
Jaki wysoki może być żywopłot? Ani centymetra więcej niż... Przy jakich tujach sąsiad może pójść z żądaniami do sądu?
09 mar 2026

Utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami nie zawsze jest łatwe. Najlepiej wiedzą o tym urzędnicy i sędziowie, którzy często musza uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów dotyczących sposobu użytkowania sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Bywa to trudne, bo nie wszystko wynika wprost z przepisów.

REKLAMA

Torby reklamowe w działaniach eventowych i codziennym użytkowaniu
09 mar 2026

Uczestnik eventu myśli prosto: „Czy to jest dla mnie przydatne?”. Dopiero w drugiej kolejności zwraca uwagę na logo, hasło czy identyfikację wizualną. Dlatego torby reklamowe od lat wygrywają z wieloma innymi gadżetami - dają natychmiastową wartość użytkową, a jednocześnie otwierają długi „kanał emisji” marki w codziennym życiu odbiorcy. Na targach, konferencjach czy wydarzeniach branżowych torby z logo stają się podstawowym „opakowaniem” całego doświadczenia: mieszczą katalogi, materiały drukowane, drobne upominki, a często także zakupy. Po wyjściu z hali targowej wiele z nich nie trafia jednak do szuflady. Przechodzi płynnie do codziennego obiegu - na zakupy, do pracy, na uczelnię czy na siłownię. I właśnie ten moment decyduje o zwrocie z inwestycji w torby reklamowe.
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
09 mar 2026

Wielu podatników wciąż o tym nie wie, że może odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie, odliczając w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wydatki poniesione na leki. Umożliwia to ulga rehabilitacyjna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również ich opiekunowie. Co ważne, obecne zasady rozliczania ulgi będą obowiązywać także w 2026 roku.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Porównanie [Tabela]
09 mar 2026

Jak wygląda hortensja bukietowa, a jak ogrodowa? Która jest zdecydowanie łatwiejsza w uprawie? Oto porównanie wyglądu i wymagań dwóch najpopularniejszych krzewów kwitnących w Polsce [Tabela].

REKLAMA

Równość ekonomiczna (dochodowa) kobiet i mężczyzn. Polska bardziej postępowa niż Niemcy. 1/3 luki dochodowej wynika z systemu emerytalnego
09 mar 2026

Polska prawie modelowo radzi sobie z włączaniem kobiet do rynku pracy, ale - zdaniem ekspertów Allianz - stoi przed cyfrową ścianą: jeśli Polki nie zamkną 16-procentowej luki we wdrażaniu AI, nasz dzisiejszy optymistyczny kurs na równość może zostać brutalnie przerwany przez technologiczną rewolucję. Tymczasem podczas gdy potęgi takie jak Niemcy czy Szwajcaria grzęzną w strukturalnych lukach dochodowych przekraczających 20%, Polska przebojem wkracza do grupy liderów, mając realną szansę na redukcję rocznej różnicy dochodów kobiet i mężczyzn do poziomu poniżej 10% przed końcem stulecia. Znacznie pomogłaby w tym aktywizacja kobiet starszych (krótszy okres zarobkowy), co pomogłoby także gospodarce zapobiegając znikaniu z rynku doświadczonych i cennych pracownic. Potrzebne jest również dalej niż dotychczas idące wsparcie w opiece nad dziećmi, które umożliwiłoby bardziej powszechną pracę na część etatu lub możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kobiety.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA