13. emerytura nie tylko dla emerytów. Kto jeszcze otrzyma dodatkowy przelew z ZUS? Mało kto o tym wie

Wokół tzw. trzynastej emerytury narosło wiele mitów. Choć nazwa sugeruje świadczenie dedykowane wyłącznie seniorom, prawo do dodatkowego zastrzyku gotówki z ZUS mają znacznie szersze grupy beneficjentów. Kto jeszcze może liczyć na przelew w 2026 roku i jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego to dla milionów Polaków wyczekiwany moment w roku. Warto jednak wiedzieć, że ustawa regulująca to świadczenie nie ogranicza się jedynie do osób pobierających standardową emeryturę. Jeśli otrzymujesz jakiekolwiek świadczenie długoterminowe z systemu zabezpieczenia społecznego, jest duża szansa, że "trzynastka" trafi również na Twoje konto.

Kto otrzyma 13. emeryturę w 2026 roku?

Kluczowym kryterium uprawniającym do otrzymania dodatkowego świadczenia jest prawo do pobierania określonego świadczenia w dniu 31 marca danego roku. Nie ma znaczenia, czy jest to emerytura, czy inny rodzaj wsparcia wypłacanego przez ZUS lub inne instytucje. Oprócz emerytów, 13. emeryturę otrzymają osoby pobierające:

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną (również dzieci, uczniowie i studenci),

rentę socjalną,

świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające ("Mama 4+"),

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Czy dzieci mogą dostać 13. emeryturę?

Tak, jest to możliwe w przypadku renty rodzinnej. Jeśli dziecko (uczeń lub student do 25. roku życia) pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, ma prawo do 13. emerytury. Warto zaznaczyć, że w sytuacjach, gdy rentę rodzinną pobiera kilka osób (np. wdowa i dziecko), ZUS dzieli kwotę "trzynastki" proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Mniej znane grupy uprawnione do dodatkowego świadczenia w postaci trzynastej emerytury

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym obejmuje także grupy korzystające ze specjalnych systemów zabezpieczenia społecznego. Do tej grupy zaliczają się m.in.:

osoby pobierające świadczenia kombatanckie oraz świadczenia dla ofiar represji wojennych i powojennych,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

beneficjenci rent strukturalnych w rolnictwie,

część osób korzystających z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (wojsko, policja itp.).

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku? Kwota brutto i netto

Wysokość 13. emerytury jest stała i nie zależy od wysokości Twojego głównego świadczenia (emerytury czy renty). Kwota ta odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 roku "trzynastka" wynosi ok. 1970,60 zł brutto. Na rękę (netto) seniorzy otrzymają ok. 1620-1638 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej, o ile nie przekroczą progu podatkowego). Co ważne, każdy uprawniony otrzyma taką samą kwotę, niezależnie od tego, czy pobiera świadczenie minimalne, czy dużo wyższe.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

To dobra wiadomość dla wszystkich beneficjentów: nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS, KRUS czy inne organy emerytalno-rentowe wypłacają to świadczenie automatycznie. Dodatkowe pieniądze trafiają do uprawnionych "z urzędu" wraz z kwietniowym terminem płatności podstawowego świadczenia. Warto monitorować komunikaty ZUS, ponieważ w niektórych latach terminy wypłat mogą zostać przyspieszone (np. przed okresem wielkanocnym).

Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

13. emerytura jest całkowicie wolna od potrąceń komorniczych. Pieniądze te mają specjalny status "świadczenia wyjątkowego". Nawet jeśli Twoje konto jest zajęte przez komornika, bank nie ma prawa pobrać ani grosza z kwoty "trzynastki". ZUS wypłaca ją jako oddzielną pozycję, co ułatwia identyfikację tych środków.

Harmonogram wypłat 13. emerytur w 2026 roku

ZUS oraz KRUS wypłacają 13. emeryturę wraz ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Terminy przelewów i przekazów pocztowych to zazwyczaj:

1 kwietnia,

5 kwietnia,

6 kwietnia,

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

25 kwietnia.

W kwietniu 2026 roku harmonogram wypłat 13. emerytur wygląda następująco:

1 kwietnia (środa) - wypłata bez zmian,

5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) - wypłata 3 kwietnia (piątek),

6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) - wypłata 3 kwietnia (piątek),

10 kwietnia (piątek) - wypłata bez zmian,

15 kwietnia (środa) - wypłata bez zmian,

20 kwietnia (poniedziałek) - wypłata bez zmian,

25 kwietnia (sobota) - wypłata 24 kwietnia (piątek).

Co ważne, aby otrzymać 13. emeryturę, nie musisz składać żadnego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna i wypłaci pieniądze z urzędu.

Kto nie otrzyma 13. emerytury? Te 3 grupy są wykluczone

Mimo szerokiego zasięgu programu, istnieją trzy główne kategorie osób, które nie zobaczą dodatkowych pieniędzy na koncie:

Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia. To najważniejsza grupa. Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku Twoje prawo do emerytury lub renty jest zawieszone, 13. emerytura nie zostanie wypłacona. Dotyczy to głównie tzw. wcześniejszych emerytów, którzy: aktywnie dorabiają do świadczenia i ci, którzy przekroczyli limit przychodów wynoszący 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Choć potocznie mówi się o nich jako o "emerytach", z punktu widzenia prawa pobierają oni uposażenie, a nie emeryturę z systemu powszechnego (ZUS/KRUS). Z tego powodu nie są objęci ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Laureaci emerytur olimpijskich. Sportowcy pobierający specjalne świadczenie za zdobycie medali na Igrzyskach Olimpijskich również nie otrzymują "trzynastki" z tego tytułu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której taki sportowiec posiada również prawo do standardowej emerytury z ZUS - wtedy otrzyma dodatek jako emeryt.

Ponadto trzynastki nie otrzymają te osoby, które dostają rentę rodzinną dzieloną między kilka osób. W takim przypadku świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Czy 13. emerytura wlicza się do dochodu?

Kwota 13. emerytury nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń wspierających. Nie wpłynie ona zatem na utratę zasiłków czy dopłat do leków.

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, aby uniknąć poboru zaliczek na podatek od trzynastki. Wystarczy złożyć formularz EPD-21 oraz oświadczenie, że dochody mieszczą się w kwocie wolnej. Brak wniosku może skutkować niższą kwotą netto trzynastej emerytury.

