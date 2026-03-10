REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2026. Kto może otrzymać 4200 zł jeszcze przed emeryturą? Sprawdź warunki

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2026. Kto może otrzymać 4200 zł jeszcze przed emeryturą? Sprawdź warunki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 marca 2026, 14:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie kompensacyjne 2024 ile wynosi wiek dla nauczycieli zus warunki
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2026. Kto może otrzymać 4200 zł jeszcze przed emeryturą? Sprawdź warunki
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób szuka informacji o świadczeniu w wysokości 4200 zł, które ZUS wypłaca osobom po 56. roku życia. Ważne wyjaśnienie: to wsparcie nie dotyczy każdego. Jest to tzw. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli specjalna "pomostówka" dla pedagogów.

Jeśli jesteś nauczycielem i zbliżasz się do wieku 56 lat, warto sprawdzić swoje dokumenty w ZUS (tzw. kapitał początkowy). Być może będzie Ci przysługiwało nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

REKLAMA

REKLAMA

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2026 roku

W 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne staje się dostępne dla szerszego grona pedagogów, przy jednoczesnym utrzymaniu stopniowego podnoszenia wieku uprawniającego do jego pobierania. Od 1 stycznia o "kompensówkę" mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 55. roku życia oraz mężczyźni, którzy osiągnęli 60 lat. Ważną nowością jest objęcie systemem pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, co znacznie rozszerzyło grupę osób mogących zakończyć aktywność zawodową przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy legitymować się 30-letnim stażem pracy, z czego przynajmniej 20 lat musi stanowić praca "przy tablicy" w wymiarze co najmniej połowy etatu. Koniecznym warunkiem pozostaje również rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia, która na początku 2026 roku wynosi średnio około 4270 zł, podlega corocznej marcowej waloryzacji na takich samych zasadach jak standardowe emerytury. Przejście na świadczenie wiąże się z prawem do odprawy pieniężnej, a co najistotniejsze z punktu widzenia przyszłości - pobieranie tych środków nie pomniejsza kapitału zgromadzonego na docelową emeryturę powszechną. Warto jednak pamiętać, że od marca 2026 roku powróciły standardowe limity dorabiania do świadczenia, co oznacza, że podjęcie pracy w szkole może skutkować zawieszeniem wypłaty, jeśli zarobki przekroczą określone progi ustawowe.

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie po przekroczeniu wieku 56 lat. Aby otrzymać wypłatę z ZUS, nauczyciel musi spełnić łącznie następujące warunki:

REKLAMA

  • Staż pracy: Łącznie min. 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Staż w zawodzie: Min. 20 lat pracy w charakterze nauczyciela (w wymiarze min. 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć).
  • Wiek: W 2026 roku wymagany wiek to 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.
  • Rozwiązanie stosunku pracy: Konieczność rozwiązania umowy o pracę na wniosek nauczyciela lub w wyniku likwidacji/organizacji szkoły.

O czym warto pamiętać?

Czy to świadczenie dożywotnie? Nie. Świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko do momentu osiągnięcia przez nauczyciela powszechnego wieku emerytalnego. Po jego osiągnięciu, świadczenie automatycznie wygasa, a nauczyciel przechodzi na standardową emeryturę z ZUS. Kwota świadczenia (np. wspomniane 4200 zł) jest wartością uśrednioną. Wysokość realnej wypłaty zależy od zgromadzonych składek w ZUS oraz wyliczeń dokonywanych w momencie przejścia na świadczenie. Pobieranie świadczenia kompensacyjnego wyklucza możliwość kontynuowania pracy w placówkach oświatowych (art. 1-2 Karty Nauczyciela).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli - podsumowanie

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2026 roku to forma wcześniejszego wsparcia dla nauczycieli, analogiczna do emerytur pomostowych, wypłacana przez ZUS z budżetu państwa. Od 1 stycznia 2026 roku rozszerzono grupę uprawnionych o nauczycieli z niepublicznych placówek oświatowych, centrów kształcenia zawodowego i artystycznych. Aby otrzymać świadczenie, nauczyciel musi spełnić trzy warunki: ukończyć 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), mieć 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych (w tym min. 20 lat pracy nauczycielskiej na co najmniej 1/2 etatu) oraz rozwiązać stosunek pracy. Kwota obliczana jest indywidualnie przez ZUS na podstawie zgromadzonych składek emerytalnych, zwaloryzowanych i podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia (dla wieku 60 lat); nie może być niższa niż najniższa emerytura i waloryzowana corocznie jak emerytury. Na początku 2026 roku średnia wysokość wynosi ponad 4200 zł brutto miesięcznie. Od stycznia 2026 roku świadczenie obejmuje szerszy katalog placówek (publiczne i niepubliczne), a 27 stycznia opublikowano jednolity tekst ustawy (Dz.U. 2026 poz. 86). Wiek graniczny będzie stopniowo rosnąć co 2 lata do 2032 roku (do 59/64 lat).

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Powiązane
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Portfel seniora w 2026 roku. Jakie dodatki do emerytury można odebrać z ZUS? Sprawdź listę dopłat
Portfel seniora w 2026 roku. Jakie dodatki do emerytury można odebrać z ZUS? Sprawdź listę dopłat
13. emerytura nie tylko dla emerytów. Kto jeszcze otrzyma dodatkowy przelew z ZUS? Mało kto o tym wie
13. emerytura nie tylko dla emerytów. Kto jeszcze otrzyma dodatkowy przelew z ZUS? Mało kto o tym wie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kiedy zakończyć dokarmianie ptaków i jak zadbać o karmnik wiosną?
10 mar 2026

Kiedy zakończyć dokarmianie dzikich ptaków w ogrodzie lub na balkonie? Co zrobić z karmnikiem po zimie? Jak można pomagać ptakom w okresie wiosenno-letnim?
Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze
10 mar 2026

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.
Polskie lotniska pobiły rekord. Są nowe dane o liczbie pasażerów
10 mar 2026

Polskie lotniska obsłużyły w 2025 r. 66,26 mln pasażerów – poinformowały Polskie Porty Lotnicze. Z analiz IATA przygotowanych dla PPL wynika, że w 2026 r. ruch może wzrosnąć do 73,3 mln podróżnych. Prognozy zakładają także, że w 2033 r., gdy ma zostać otwarte nowe centralne lotnisko w ramach projektu Port Polska, liczba pasażerów w kraju sięgnie ok. 95 mln, a bariera 100 mln rocznie może zostać przekroczona w 2035 r.
Uczniowie mogą zwolnić się z lekcji, a nauczyciele nie mogą im odmówić
10 mar 2026

Tematyka związana z organizacją w szkołach lekcji religii budzi w ostatnim czasie wiele emocji. Tymczasem zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią planowa prac szkół zostanie zakłócona by umożliwić uczniom uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice alarmują, że w tym zakresie niezbędne jest odgórne ustalenie zasad działania.

REKLAMA

Budowa biurowca znów atrakcyjna dla deweloperów. Ograniczona dostępność działek w centrum wymusi remonty i wyburzenia budynków
10 mar 2026

Budowa biurowca znów staje się atrakcyjna dla deweloperów. Ze względu na ograniczoną dostępność działek w centrum dużych miast inwestuje się w remonty i wyburzenia istniejących już budynków.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
10 mar 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i nie wiesz, jak wykorzystać przysługującą Ci ulgę rehabilitacyjną? Skarbówka właśnie wydała jasne wytyczne, które pozwalają odliczyć do 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego, nawet jeśli auto jest współwłasnością małżonków. To oznacza, że koszty paliwa, przeglądów, napraw czy obowiązkowego ubezpieczenia OC mogą w praktyce zmniejszyć Twój podatek dochodowy. Sprawdź, od kiedy możesz zacząć odliczać i jakie dokumenty będą Ci potrzebne, żeby skorzystać z pełnej kwoty.
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2026. Kto może otrzymać 4200 zł jeszcze przed emeryturą? Sprawdź warunki
10 mar 2026

Wiele osób szuka informacji o świadczeniu w wysokości 4200 zł, które ZUS wypłaca osobom po 56. roku życia. Ważne wyjaśnienie: to wsparcie nie dotyczy każdego. Jest to tzw. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli specjalna "pomostówka" dla pedagogów.
Miliony oszczędności firm dzięki kluczowi przychodowemu – wyrok WSA zmienia zasady gry
10 mar 2026

Klucz przychodowy rozliczania kosztów może realnie oszczędzić firmom miliony złotych. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie potwierdza, że dynamiczne przypisywanie kosztów do faktycznych przychodów przedsiębiorstwa jest nie tylko możliwe, ale i korzystne dla płynności finansowej. Dla spółek oznacza to koniec „zamrażania” wydatków w źródłach o niskich przychodach i realną szansę na optymalne wykorzystanie kosztów uzyskania przychodów.

REKLAMA

Złoto bezpieczną przystanią w czasie działań wojennych na Bliskim Wschodzie - raport
10 mar 2026

Ponad jedna trzecia badanych Polaków uważa, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie może być dobrym momentem na zakup złota w celach inwestycyjnych. Odmienne zdanie ma 20,7 proc. respondentów, natomiast 40,5 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej sytuacji. Autorzy raportu zwracają uwagę, że wyniki te pokazują wzrost świadomości dotyczącej roli złota jako bezpiecznej przystani.
Pobyt w WTZ jednak bez limitu czasu. Rząd wycofuje się z planowanej zmiany
10 mar 2026

Rodziny osób z niepełnosprawnościami obawiały się wprowadzenia maksymalnego 9-letniego czasu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Taka zmiana wynika z projektu nowelizacji, który miał być przyjęty przez rząd na początku tego roku. Ostatecznie jednak zapis ten nie zostanie wdrożony, o czym poinformowała Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA