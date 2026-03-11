REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było

To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 07:53
Maja Retman
Maja Retman
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie milkną echa dyskusji, jaka przetoczyła się przez Polskę, po tym jak piosenkarka Dorota Rabczewska nagłośniła funkcjonowanie, często za wiedzą władz lokalnych, patoschronisk. Czy remedium na bezdomność zwierząt może się okazać pomysł gminy Słońsk, która chce stosować finansowe zachęty za przygarnięcie czworonoga. To ma być „Becikowe na 4 łapy” wynoszące 1500 złotych. Podobne rozwiązanie wprowadził już samorząd w Chojnicach, który jest jeszcze bardziej hojny, bo oferuje 2 tysiące złotych.

rozwiń >

Przepełnione, schroniska dla bezdomnych zwierząt i samorządy, które często nie dźwigają związanych z tym finansowych obciążeń. Jak to się kończy? Przytuliska dla czworonogów zamieniają się w gehennę. Nie milkną echa dyskusji, jaka przetoczyła się przez Polskę, po tym jak piosenkarka Dorota Rabczewska nagłośniła funkcjonowanie, często za wiedzą władz lokalnych, patoschronisk.

REKLAMA

REKLAMA

Czy ten problem może rozwiązać pomysł gminy Słońsk, która chce stosować finansowe zachęty za przygarnięcie czworonoga.

„Becikowe na cztery łapy”

„Becikowe na 4 łapy”, z takim programem wystartowała gmina Słońsk, poinformował portal prawo.pl. W ten sposób samorząd chce zachęcić mieszkańców do adopcji psów przebywających w schronisku.

Ci, którzy zdecydują się przygarnąć zwierzę, mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 1500 zł. Pieniądze mają pomóc pokryć pierwsze wydatki związane z opieką nad psem, takie jak zakup karmy, budy, kojca czy podstawowych akcesoriów.

REKLAMA

Żeby otrzymać pieniądze trzeba podpisać umowę adopcyjną i złożyć wniosek w urzędzie gminy. Każdy musi wykazać, stałe źródło dochodu oraz to, że będzie w stanie zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki. Samorząd zastrzega przy tym, że w razie potrzeby może sprawdzić, jest traktowany jest adoptowany pies.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tańsze niż utrzymanie psa w schronisku

Decyzja o wprowadzeniu programu ma także wymiar finansowy. Jak podaje prawo.pl, utrzymanie jednego psa w schronisku może kosztować gminę nawet około 600 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to wydatek sięgający nawet 8 tys. zł.

Dlatego adopcja – nawet z jednorazową finansową zachętą – jest dla samorządu rozwiązaniem znacznie tańszym niż wieloletnie utrzymywanie zwierząt w schronisku.

Podobne programy funkcjonują już w innych częściach kraju. W gminie Chojnice, ci, którzy zdecydują się przygarnąć psa, mogą otrzymać rekompensatę kosztów utrzymania zwierzęcia sięgającą nawet 2000 zł.

W tym przypadku pieniądze wypłacane są na podstawie rachunków potwierdzających poniesione wydatki – na przykład na karmę, akcesoria czy leczenie weterynaryjne.

– Koszty utrzymywania piesków z terenu gminy są wielokrotnie większe od „becikowego”. Ważny jest też aspekt humanitarny. Zależy nam, aby te pieski miały godnych opiekunów – przekonywał w cytowanej przez prawo.pl wypowiedzi Zbigniew Szczepański, wójt gminy Chojnice.

Problem, który kosztuje setki milionów

Jak wynika z danych przywoływanych przez portal prawo.pl, wydatki gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Polsce rosną z roku na rok.

W 2012 r. samorządy przeznaczyły na ten cel ponad 125 mln zł. W 2023 r. kwota ta sięgnęła już około 347 mln zł.

Czy to się może udać?

Sprawę „Becikowego na 4 łapy” nagłośniła Fundacja ZWIERZ. Organizacja zwraca uwagę, że w przyjętym przez gminę programie znajdują się zapisy, które mogą budzić poważne wątpliwości.

Aktywiści alarmują: w programie są luki

– Z programu nie wynika wprost, czy przyznanie środków finansowych w ramach akcji „Becikowe na 4 łapy” wymaga odrębnej umowy cywilnoprawnej z Gminą Sońsk, ani w jaki sposób w praktyce będzie kontrolowane ich prawidłowe wydatkowanie. Brak takiej regulacji stwarza ryzyko niewłaściwego wykorzystania środków publicznych – mogą one zostać przeznaczone na cele niezwiązane z utrzymaniem zwierzęcia, np. na potrzeby osobiste adoptującego – podnoszą alarm członkowie fundacji.

Według aktywistów uchwała zawiera także inne nieprecyzyjne zapisy, które w praktyce mogą utrudnić kontrolę tego, co dzieje się ze zwierzętami po adopcji.

Kontrola tylko „jeśli zajdzie potrzeba”

Jednym ze wskazywanych problemów jest kwestia nadzoru nad losem adoptowanych psów. Z uchwały wynika, że pracownik gminy może sprawdzić, w jakich warunkach przebywa zwierzę, jednak nie ma obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli.

Sceptycy zwracają uwagę także na brak jasnych definicji w dokumentach – Program nie precyzuje, co należy rozumieć przez „utratę” lub „zaginięcie” zwierzęcia ani jakie działania gmina podejmie w takich przypadkach. Brak tych regulacji stwarza ryzyko niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym ich nieuzasadnionego uśmiercenia czy porzucenia, oraz utrudnia skuteczną reakcję gminy – podkreślają krytycy programu.

Obawy o nadużycia

Jak wskazują aktywiści organizacji, uchwała została przyjęta bez konsultacji społecznych, choć jej realizacja ma być finansowana z budżetu gminy.

Fundacja ZWIERZ obawia się, że nieprecyzyjne zapisy mogą stworzyć pole do nadużyć. W najgorszym scenariuszu ktoś mógłby przygarnąć psa tylko po to, aby otrzymać pieniądze, a później pozbyć się zwierzęcia bez większych konsekwencji.

– Adopcja zwierzęcia to poważne zobowiązanie, które wymaga pełnego zaangażowania, cierpliwości i codziennej troski o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Zwierzęta nie mogą być traktowane przedmiotowo ani jako element działań promocyjnych czy finansowych mechanizmów – powinny być zawsze postrzegane jako żywe istoty, których dobrostan musi pozostawać priorytetem – podkreślają przedstawiciele fundacji.

Organizacja liczy jednocześnie na reakcję ze strony wojewody mazowieckiego. Jego nadzór prawny – jak wskazują aktywiści – powinien sprawdzić, czy zapisy uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
11 mar 2026

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
To będzie hit? Można dostać nawet 2000 złotych na psa. Takiego programu jeszcze w Polsce nie było
11 mar 2026

Nie milkną echa dyskusji, jaka przetoczyła się przez Polskę, po tym jak piosenkarka Dorota Rabczewska nagłośniła funkcjonowanie, często za wiedzą władz lokalnych, patoschronisk. Czy remedium na bezdomność zwierząt może się okazać pomysł gminy Słońsk, która chce stosować finansowe zachęty za przygarnięcie czworonoga. To ma być „Becikowe na 4 łapy” wynoszące 1500 złotych. Podobne rozwiązanie wprowadził już samorząd w Chojnicach, który jest jeszcze bardziej hojny, bo oferuje 2 tysiące złotych.
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
10 mar 2026

ZUS podał nowe kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń, które obowiązują od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Ile pieniędzy z emerytury i renty komornik musi zostawić świadczeniobiorcy?

REKLAMA

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego a prawo banku do przetwarzania danych w BIK bez zgody kredytobiorcy
10 mar 2026

W sporach dotyczących kredytów konsumenckich coraz częściej pojawia się problem wykraczający poza samą wysokość zobowiązania kredytowego. Chodzi o konsekwencje zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD) dla prawa banku do przetwarzania danych kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) bez jego zgody. W praktyce coraz więcej spraw pokazuje, że zastosowanie sankcji kredytu darmowego może podważyć podstawę prawną dalszego przetwarzania danych kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy bank uzasadnia przetwarzanie danych wystąpieniem opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego 60 dni.
Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?
10 mar 2026

Dlaczego rachunki bankowe są tak długie i trudne do zapamiętania? To efekt precyzyjnej konstrukcji systemu, który pozwala bankom na całym świecie rozpoznawać numery rachunków i przelewać pieniądze bez pomyłek. Jak to działa? Odpowiedź w naszym poradniku.

Systemowe wsparcie na zatrudnienie pomocy domowej dla seniora. Będzie nowa ulga podatkowa?
10 mar 2026

Czy ulga podatkowa mogłaby stać się istotną zachętą do legalnego zatrudniania pomocy domowej przez seniorów? Do resortu finansów trafił wniosek o wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian, które wsparłyby legalne działania osób starszych, które muszą we własnym zakresie zapewnić sobie pomoc osób trzecich.
Milionowy dług z 14 tys. zł. RPO zaskarża do Sądu Najwyższego lichwiarskie odsetki
10 mar 2026

Odsetki w wysokości 1 proc. dziennie sprawiły, że dług w wysokości 14,5 tys. zł urósł do ponad miliona złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na nakaz zapłaty z 2002 r., wskazując na rażące naruszenie prawa i konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej.

REKLAMA

KSeF już działa, a firmy wciąż błądzą. Najczęstsze błędy przedsiębiorców mogą słono kosztować
11 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało uprościć obieg dokumentów, ale pierwsze tygodnie jego funkcjonowania pokazały coś zupełnie innego. Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad działania systemu, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w rozliczeniach. Ekspertka wyjaśnia, gdzie najłatwiej o pomyłkę i na co firmy powinny szczególnie uważać.
Kiedy zakończyć dokarmianie ptaków i jak zadbać o karmnik wiosną?
10 mar 2026

Kiedy zakończyć dokarmianie dzikich ptaków w ogrodzie lub na balkonie? Co zrobić z karmnikiem po zimie? Jak można pomagać ptakom w okresie wiosenno-letnim?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA