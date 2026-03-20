REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie przeprowadzali. Teraz ZUS robi to zupełnie po nowemu. Śrubę mocno przykręciły też firmy

Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie przeprowadzali. Teraz ZUS robi to zupełnie po nowemu. Śrubę mocno przykręciły też firmy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 marca 2026, 18:48
Maja Retman
Maja Retman
Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie było. Teraz ZUS robi to po nowemu. Firmy też przykręciły śrubę
Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie było. Teraz ZUS robi to po nowemu. Firmy też przykręciły śrubę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyjazd na all inclusive zamiast rekonwalescencji, remont mieszkania „dla zdrowia”, a czasem po prostu dorabianie na czarno. Tak „chorzy” dochodzą do zdrowia” na zwolnieniach lekarskich. Ale to koniec bezkarności na lewych L4? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowe sidła na cwaniaków. Swoją kontrolną śrubę dokręcają tez firmy.

Tak zdrowi „chorują” na L4

Robią kursy prawa jazdy, pracują na czarno, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, oddają się zakrapianej rekreacji. Kreatywność w „leczeniu się” na zwolnieniu lekarskim nie zna granic.

REKLAMA

REKLAMA

Skala zjawiska nie jest marginalna. Jak szacuje Cezary Bachański z Warsaw Enterprise Institute, od 30 do nawet 50 proc. Polaków korzystało z fikcyjnych zwolnień lekarskich albo zna osoby, które to zrobiły. To nie tylko problem systemu, ale i realne koszty dla firm, niezależnie od ich wielkości.

Zobacz również:

Kontrolna śruba dokręcona

Jeszcze niedawno zakres kontroli był ograniczony. Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł sprawdzać zasadność zwolnień głównie w mniejszych firmach, tych zatrudniających do 20 osób. To się zmieniło. Teraz wielkość przedsiębiorstwa nie ma już znaczenia. Inspektorzy mogą kontrolować pracowników również w dużych organizacjach. To istotna zmiana, bo wcześniej skala zatrudnienia potrafiła skutecznie zniechęcać do dokładniejszego przyglądania się absencjom.

Rozszerzono także sam zakres kontroli. To już nie tylko wizyta pod adresem wskazanym na zwolnieniu. Inspektorzy mogą sprawdzać również miejsca związane z działalnością gospodarczą, a także inne lokalizacje, jeśli może to pomóc ustalić, czy pracownik rzeczywiście jest chory.

REKLAMA

Zmiany objęły nie tylko klasyczne L4, ale także sytuacje pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, co w praktyce oznacza, że niemal każda forma usprawiedliwionej nieobecności z powodów zdrowotnych może zostać objęta kontrolą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS sięga po dokumentację medyczną i algorytmy

Nowe przepisy dały Zakładowi kolejne, znacznie dalej idące uprawnienie. ZUS może dziś żądać dokumentacji medycznej, zarówno od lekarza wystawiającego zwolnienie, jak i od placówki medycznej.

Cel jest jasny. Chodzi o zweryfikowania tego czy przebywający na L4 rzeczywiście nie jest zdolny do pracy. Kontrola nie kończy się jednak na papierach. Obejmuje także zachowanie ubezpieczonego. Inspektorzy ZUS sprawdzają czy chory nie wykonuje on czynności sprzecznych z celem zwolnienia, takich, które mogłyby podważyć zasadność wypłaty świadczenia.

W przypadku zasiłku opiekuńczego kontrolerzy mogą dodatkowo ustalać, czy w gospodarstwie domowym nie ma innych osób zdolnych do zapewnienia opieki choremu, co ma zapobiegać sytuacjom, w których świadczenie pobierane jest mimo realnej możliwości zapewnienia opieki przez kogoś innego.

Nieprawidłowości tropią też algorytmy. Skala systemu robi wrażenie. Każdego roku ZUS przetwarza około 200 terabajtów danych, w tym nawet 2 miliony zwolnień lekarskich miesięcznie. W analizie pomagają nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, która wyłapuje powtarzalne schematy i wskazuje przypadki wymagające bliższego przyjrzenia się.

Nie tylko ZUS patrzy pracownikom na ręce

Uprawnienia do kontroli mają także pracodawcy, o ile zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, i coraz częściej korzystają przy tym z narzędzi analitycznych pozwalających na szybkie identyfikowanie niepokojących wzorców absencji oraz kierowanie wybranych przypadków do szczegółowej weryfikacji. – W tym celu korzystają z nowoczesnych narzędzi monitorujących liczbę pobieranych L4 i umożliwiających szybkie oraz skuteczne analizowanie wzorców nieobecności, a także identyfikowanie potencjalnych nadużyć, kierując pracowników do kontroli, co w dłuższej perspektywie obniża absencje i przynosi znaczące oszczędności – wyjaśniał Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes firmy doradczej Conperio.

Na rynku pojawiły się także wyspecjalizowane aplikacje do monitorowania absencji, które pozwalają menedżerom nie tylko zrozumieć skalę problemu, ale też podejmować szybkie działania korygujące i precyzyjnie typować „podejrzane” zwolnienia chorobowe do kontroli.

Zobacz również:

Tysiące kontroli i milionowe zwroty

Efekty są wymierne. W pierwszym półroczu 2025 roku ZUS przeprowadził ponad 227 tysięcy kontroli, a do września liczba postępowań przekroczyła 341,5 tysiąca, z czego w samym trzecim kwartale objęto nimi około 114,4 tysiąca osób przebywających na L4.

Rezultatem tych działań było wstrzymanie wypłaty 14,8 tysiąca zasiłków chorobowych o łącznej wartości ponad 22,2 miliona złotych, a także obniżenie świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia o 128,3 miliona złotych, co łącznie przyniosło Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych zwrot w wysokości 150,5 miliona złotych.

Skala nieprawidłowości nadal pozostaje znacząca — w pierwszym kwartale 2025 roku spośród 35 810 skontrolowanych osób w 2 886 przypadkach stwierdzono wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, co oznacza, że niemal co dwunaste L4 zostało zakwestionowane.

ZUS nie tylko więc „tropi zdrowych chorych”, ale robi to dziś skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. A granica między rekonwalescencją a nadużyciem — coraz częściej okazuje się bardzo cienka.

Powiązane
Tego urząd skarbowy nikomu nie odpuści. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie ma litości
Tego urząd skarbowy nikomu nie odpuści. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie ma litości
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady
Da się odliczyć od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej dużej uldze nie pamiętają
Da się odliczyć od podatku prawie 7000 złotych. Niektórzy o tej dużej uldze nie pamiętają
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr
20 mar 2026

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.
Kierowców czeka szok na stacjach paliw. Benzyna 95 powyżej 7 zł, a diesel od 8 zł
20 mar 2026

Nie widać na razie oznak końca kryzysu na rynku paliwowym i podwyżki cen paliw będą kontynuowane - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Przewidują, że w najbliższych dniach za litr benzyny 95 kierowcy mogą częściej płacić ponad 7 zł, a diesla - od 8 zł.
Prawo jazdy kat. C od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat
20 mar 2026

Prawo jazdy kat. C jednak od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat. Natomiast uzyskanie prawa jazdy kat. B będzie możliwe już w wieku 17 lat, ale do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
Świadczenie wspierające 2026 przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.

REKLAMA

Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni
20 mar 2026

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.

REKLAMA

„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
20 mar 2026

Polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów mimo presji inwestycyjnej i ekspansji zabudowy – wynika z danych portalu GetHome.pl. Największy przyrost w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował Wrocław, a liderem pod względem udziału terenów leśnych pozostaje Zielona Góra.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA