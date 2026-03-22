Te kobiety dostaną wyższą emeryturę w 2026. ZUS przelicza świadczenia. Czy trzeba złożyć wniosek?

W 2026 roku niektóre seniorki mogą liczyć na wyższe emerytury. Ich świadczenia mogą zostać ponownie przeliczone, dla wielu oznacza to wzrost świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już na finiszu przeliczania tzw. emerytur czerwcowych. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, do tej pory ponownie ustalono wysokość 215,5 tys. świadczeń. Na zmianach najbardziej zyskują kobiety. Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury czerwcowej? Sprawdzamy, kto może dostać wyższe świadczenie i jakie są zasady przeliczenia emerytur.

Przeliczanie emerytur 2026 - kogo dotyczy?

ZUS od początku 2026 roku ponownie ustala wysokość świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także dla osób pobierających renty rodzinne po takich emerytach. To tzw. emerytury czerwcowe, które przez lata były obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji składek.

Zdecydowaną większość spraw stanowią emerytury - 97% wszystkich przeliczeń. Renty rodzinne to około 3% przypadków.

Kobiety najczęściej dostają podwyżki do emerytury

Najczęściej przeliczenie dotyczy kobiet. Według danych ZUS stanowią one około 74% wszystkich świadczeniobiorców objętych zmianami.

To oznacza, że to właśnie kobiety z roczników objętych tzw. emeryturami czerwcowymi najczęściej otrzymują podwyżki i wyrównania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że prawie trzy czwarte wszystkich przeliczanych emerytur dotyczy kobiet. Dzieje się tak głównie dlatego, że:

kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę (60 lat),

w latach 2009-2019 wiele kobiet kończyło właśnie wiek emerytalny, przez to częściej przechodziły na emeryturę w czerwcu, kiedy obowiązywały mniej korzystne zasady waloryzacji składek.

Większość świadczeń jest wyższa. Dane z ZUS

Z danych ZUS z początku roku wynikało, że podwyżka może wynieść nawet ponad 200 zł miesięcznie. Jednak w miarę postępu przeliczeń średni wzrost świadczenia wynosi obecnie około 170 zł brutto miesięcznie.

Wśród osób, które otrzymały już przeliczone świadczenia 98,8 tysięcy osób dostało wyższą emeryturę, w pozostałych przypadkach wysokość świadczenia nie uległa zmianie.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Przeliczenie emerytur czerwcowych odbywa się automatycznie z urzędu. Oznacza to, że osoby objęte zmianami nie muszą składać żadnych wniosków ani dostarczać dokumentów.

Po zakończeniu przeliczenia ZUS wydaje nową decyzję i przesyła do świadczeniobiorcy.

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem. Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać nowe decyzje i wyższe świadczenia.

Do tej pory wysłano już ponad 168 tys. decyzji do klientów. Ostatnie pisma mają trafić do emerytów w kwietniu.