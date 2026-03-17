REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te kobiety dostaną wyższą emeryturę z ZUS. Trwa przeliczanie świadczeń z lat 2009-2019. Czy trzeba złożyć wniosek?

Te kobiety dostaną wyższą emeryturę z ZUS. Trwa przeliczanie świadczeń z lat 2009-2019. Czy trzeba złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 18:28
Marzena Sarniewicz
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorki mogą liczyć na wyższe emerytury w 2026 roku. Ich emerytury mogą zostać ponownie przeliczone, dzięki czemu świadczenia wzrosną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już na finiszu przeliczania tzw. emerytur czerwcowych. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, do tej pory ponownie ustalono wysokość 215,5 tys. świadczeń. Na zmianach najbardziej zyskują kobiety. Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury czerwcowej?

Sprawdzamy, kto może dostać wyższe świadczenie i jakie są zasady przeliczenia emerytur.

REKLAMA

REKLAMA

Kogo dotyczy przeliczanie emerytur?

ZUS ponownie ustala wysokość świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także dla osób pobierających renty rodzinne po takich emerytach. To tzw. emerytury czerwcowe, które przez lata były obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji składek.

Zdecydowaną większość spraw stanowią emerytury - 97% wszystkich przeliczeń. Renty rodzinne to około 3% przypadków.

REKLAMA

Kobiety najczęściej dostają podwyżki do emerytury

Najczęściej przeliczenie dotyczy kobiet. Według danych ZUS stanowią one około 74% wszystkich świadczeniobiorców objętych zmianami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że to właśnie kobiety z roczników objętych tzw. emeryturami czerwcowymi najczęściej otrzymują podwyżki i wyrównania.

To oznacza, że prawie trzy czwarte wszystkich przeliczanych emerytur dotyczy kobiet. Dzieje się tak głównie dlatego, że:

  • kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę (60 lat),
  • w latach 2009-2019 wiele kobiet kończyło właśnie wiek emerytalny, przez to częściej przechodziły na emeryturę w czerwcu, kiedy obowiązywały mniej korzystne zasady waloryzacji składek.

Większość świadczeń jest wyższa. Dane z ZUS

Z danych ZUS z początku roku wynikało, że podwyżka może wynieść nawet ponad 200 zł miesięcznie. Jednak w miarę postępu przeliczeń średni wzrost świadczenia wynosi obecnie około 170 zł brutto miesięcznie.

Wśród osób, które otrzymały już przeliczone świadczenia 98,8 tysięcy osób dostało wyższą emeryturę, w pozostałych przypadkach wysokość świadczenia nie uległa zmianie.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Przeliczenie emerytur czerwcowych odbywa się automatycznie z urzędu. Oznacza to, że osoby objęte zmianami nie muszą składać żadnych wniosków ani dostarczać dokumentów.

Po zakończeniu przeliczenia ZUS wydaje nową decyzję i przesyła do świadczeniobiorcy.

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem. Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać nowe decyzje i wyższe świadczenia.

Do tej pory wysłano już ponad 168 tys. decyzji do klientów. Ostatnie pisma mają trafić do emerytów w kwietniu.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA