Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te kobiety dostaną wyższą emeryturę z ZUS. Trwa przeliczanie świadczeń z lat 2009-2019. Trzeba złożyć wniosek?

Te kobiety dostaną wyższą emeryturę z ZUS. Trwa przeliczanie świadczeń z lat 2009-2019. Trzeba złożyć wniosek?

17 marca 2026, 09:23
Marzena Sarniewicz
Seniorki mogą liczyć na wyższe emerytury w 2026 roku. Ich emerytury mogą zostać ponownie przeliczone, dzięki czemu świadczenia wzrosną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już na finiszu przeliczania tzw. emerytur czerwcowych. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, do tej pory ponownie ustalono wysokość 215,5 tys. świadczeń. Na zmianach najbardziej zyskują kobiety. Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury czerwcowej?

Kogo dotyczy przeliczanie emerytur?

ZUS ponownie ustala wysokość świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także dla osób pobierających renty rodzinne po takich emerytach. To tzw. emerytury czerwcowe, które przez lata były obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji składek.

Zdecydowaną większość spraw stanowią emerytury - 97% wszystkich przeliczeń. Renty rodzinne to około 3% przypadków.

Kobiety najczęściej dostają podwyżki do emerytury

Najczęściej przeliczenie dotyczy kobiet. Według danych ZUS stanowią one około 74% wszystkich świadczeniobiorców objętych zmianami.

To oznacza, że to właśnie kobiety z roczników objętych tzw. emeryturami czerwcowymi najczęściej otrzymują podwyżki i wyrównania.

To oznacza, że prawie trzy czwarte wszystkich przeliczanych emerytur dotyczy kobiet. Dzieje się tak głównie dlatego, że:

  • kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę (60 lat),
  • w latach 2009-2019 wiele kobiet kończyło właśnie wiek emerytalny, przez to częściej przechodziły na emeryturę w czerwcu, kiedy obowiązywały mniej korzystne zasady waloryzacji składek.

Większość świadczeń jest wyższa. Dane z ZUS

Z danych ZUS z początku roku wynikało, że podwyżka może wynieść nawet ponad 200 zł miesięcznie. Jednak w miarę postępu przeliczeń średni wzrost świadczenia wynosi obecnie około 170 zł brutto miesięcznie.

Wśród osób, które otrzymały już przeliczone świadczenia 98,8 tysięcy osób dostało wyższą emeryturę, w pozostałych przypadkach wysokość świadczenia nie uległa zmianie.

Czy trzeba składać wniosek do ZUS?

Przeliczenie emerytur czerwcowych odbywa się automatycznie z urzędu. Oznacza to, że osoby objęte zmianami nie muszą składać żadnych wniosków ani dostarczać dokumentów.

Po zakończeniu przeliczenia ZUS wydaje nową decyzję i przesyła do świadczeniobiorcy.

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem. Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać nowe decyzje i wyższe świadczenia.

Do tej pory wysłano już ponad 168 tys. decyzji do klientów. Ostatnie pisma mają trafić do emerytów w kwietniu.

Źródło: INFOR
