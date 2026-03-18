REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów

Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 marca 2026, 06:14
Maja Retman
Maja Retman
Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów
Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz wyższe rachunki za prąd, ogrzewanie, za czynsz, a do tego drogie leki. Najstarsze pokolenie Polaków z coraz większym trudem dźwiga rosnące koszty życia. Kołem ratunkowym dla skromnych, domowych budżetów miał być bon senioralny. Teraz okazuje się, że szumnie zapowiadane 2150 zł comiesięcznego wsparcia w codziennej opiece dla tych, którzy skończyli 75 lat, idzie w kosz, zanim jeszcze weszło w życie.

rozwiń >

A miało być tak pięknie

Bon senioralny od początku miał być jednym z najbardziej śmiałych pomysłów polityki społecznej. Zakładano, że w ramach określonego limitu finansowego państwo pokryje koszty usług opiekuńczych dla osób po 75. roku życia. W politycznych deklaracjach padały konkretne kwoty. Maksymalna miesięczna wartość wsparcia miała sięgać połowy minimalnego wynagrodzenia. W dzisiejszych realiach oznaczałoby to około 2150 złotych miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Istotne było jednak to, że pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do seniorów. Cały mechanizm zaprojektowano tak, by środki zasilały system usług, finansując pracę wykwalifikowanych opiekunów środowiskowych zatrudnianych przez samorządy lub wyspecjalizowane podmioty.

Obietnica odciążenia rodzin

W założeniu rozwiązanie miało przynieść ulgę nie tylko seniorom, lecz także ich bliskim. Starsze osoby mogłyby pozostać w swoich domach, zamiast trafiać do przepełnionych placówek opiekuńczych. Z kolei ich dzieci, nie byłyby zmuszone do rezygnowania z pracy, by zapewnić całodobową opiekę rodzicom.

Dostęp do świadczenia miał być uzależniony od kryterium dochodowego. To właśnie ono miało zagwarantować, że wsparcie trafi przede wszystkim tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, czyli do rodzin, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować opieki na rynku prywatnym.

REKLAMA

Spójna koncepcja zderza się z finansami publicznymi. Bon senioralny idzie do kosza

Na papierze projekt wyglądał przekonująco. Rząd prezentował go jako odpowiedź na realne problemy społeczne i dowód na to, że państwo zaczyna dostrzegać rosnące obciążenia opiekuńcze w starzejącym się społeczeństwie. Jednak moment konfrontacji z finansami publicznymi okazał się kluczowy. Im bliżej było do konkretnych decyzji, tym wyraźniej widać było, że koszt wdrożenia programu może być znacznie wyższy, niż początkowo zakładano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najnowsze sygnały płynące z rządu są jednoznaczne: bon senioralny w dotychczasowej formie nie zostanie wprowadzony. Jak wynika z ustaleń portalu Puls HR projekt został odłożony na półkę. Szumnie zapowiadanego przełomu w systemie opieki nad osobami starszymi nie będzie.

Nowy priorytet: asystencja zamiast bonu

Zamiast bonu senioralnego rząd zamierza rozwijać program asystencji osobistej. To jednak rozwiązanie o zupełnie innym charakterze i — co najważniejsze — skierowane do węższej grupy odbiorców. W praktyce obejmie głównie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rola asystenta osobistego obejmuje pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie w przemieszczaniu się oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W zależności od indywidualnych potrzeb zakres współpracy może być bardzo zróżnicowany: od kilkudziesięciu godzin miesięcznie aż po intensywną, niemal codzienną obecność.

W najbardziej rozbudowanym wariancie wsparcie może sięgać nawet 240 godzin w miesiącu, co w praktyce oznacza średnio osiem godzin dziennie. Minimalny próg ustalono na poziomie 20 godzin, co pozwala dopasować pomoc do realnej sytuacji osoby korzystającej z programu.

Decyzja rządu i skala wydatków. Kto skorzysta na nowych przepisach

Projekt ustawy o asystencji osobistej przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej została przyjęty przez rząd w październiku ubiegłego roku – przypomina pulshr.pl

Za deklaracjami idą znaczące środki finansowe. Na realizację programu rząd zamierza przeznaczyć ponad 47 miliardów złotych do 2035 roku. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem stycznia 2027 roku.

Ryzyko wykluczenia części seniorów

Wedle założeń, program ma objąć nawet 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Jego efekty odczują również ich bliscy. Szacunkowo to nawet pół miliona osób, które dziś często pełnią funkcję nieformalnych opiekunów – podaje pulshr.pl

Na papierze wygląda dobrze, ale jak zauważa biznesinfo.pl wyrzucenie do kosza bonu senioralnego oznacza, że wielu seniorów, którzy zmagają się z codzienną niesamodzielnością, ale nie posiadają formalnych orzeczeń, może zostać poza systemem wsparcia.

Zmiana kierunku rodzi konkretne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Osoby starsze, które nie spełniają restrykcyjnych kryteriów, zostają pozbawione realnej pomocy. W efekcie ciężar opieki ponownie spada na rodziny, często już i tak przeciążone. To także potencjalny problem dla rynku pracy. Brak systemowego wsparcia może zmuszać część osób do ograniczenia aktywności zawodowej, by opiekować się bliskimi

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA