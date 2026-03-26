REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Tych pieniędzy emeryci nie dostaną. Znika ważne świadczenie dla seniorów. Już postanowione

Tych pieniędzy emeryci nie dostaną. Znika ważne świadczenie dla seniorów. Już postanowione

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 marca 2026, 06:41
Maja Retman
Maja Retman
Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów
Pieniędzy dla emerytów nie będzie. Znika ważne świadczenie dla seniorów
shutterstock

Rosnące rachunki za prąd, ogrzewanie i czynsz, a do tego coraz droższe leki — najstarsi Polacy z trudem radzą sobie z kosztami życia. Nadzieją dla ich domowych budżetów miał być bon senioralny. Teraz jednak okazuje się, że głośno zapowiadane 2150 zł miesięcznego wsparcia dla osób po 75. roku życia może w ogóle nie wejść w życie..

rozwiń >

A miało być pięknie...

Bon senioralny od początku miał być jednym z najbardziej śmiałych pomysłów polityki społecznej. Zakładano, że w ramach określonego limitu finansowego państwo pokryje koszty usług opiekuńczych dla osób po 75. roku życia. W politycznych deklaracjach padały konkretne kwoty. Maksymalna miesięczna wartość wsparcia miała sięgać połowy minimalnego wynagrodzenia. W dzisiejszych realiach oznaczałoby to około 2150 złotych miesięcznie.

Istotne było jednak to, że pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do seniorów. Cały mechanizm zaprojektowano tak, by środki zasilały system usług, finansując pracę wykwalifikowanych opiekunów środowiskowych zatrudnianych przez samorządy lub wyspecjalizowane podmioty.

Pieniądze miały trafić do najbardziej potrzebujących

W założeniu rozwiązanie miało przynieść ulgę nie tylko seniorom, lecz także ich bliskim. Starsze osoby mogłyby pozostać w swoich domach, zamiast trafiać do przepełnionych placówek opiekuńczych. Z kolei ich dzieci, nie byłyby zmuszone do rezygnowania z pracy, by zapewnić całodobową opiekę rodzicom.

Dostęp do świadczenia miał być uzależniony od kryterium dochodowego. To właśnie ono miało zagwarantować, że wsparcie trafi przede wszystkim tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, czyli do rodzin, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować opieki na rynku prywatnym.

Budżet państwa tego nie dźwignął

Na papierze projekt wyglądał przekonująco. Rząd prezentował go jako odpowiedź na realne problemy społeczne i dowód na to, że państwo zaczyna dostrzegać rosnące obciążenia opiekuńcze w starzejącym się społeczeństwie. Jednak moment konfrontacji z finansami publicznymi okazał się kluczowy. Im bliżej było do konkretnych decyzji, tym wyraźniej widać było, że koszt wdrożenia programu może być znacznie wyższy, niż początkowo zakładano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najnowsze sygnały płynące z rządu są jednoznaczne: bon senioralny w dotychczasowej formie nie zostanie wprowadzony. Jak wynika z ustaleń portalu Puls HR projekt został odłożony na półkę. Szumnie zapowiadanego przełomu w systemie opieki nad osobami starszymi nie będzie.

Jeśli nie bon dla seniorów, to co w zamian

Zamiast bonu senioralnego rząd zamierza rozwijać program asystencji osobistej. To jednak rozwiązanie o zupełnie innym charakterze i — co najważniejsze — skierowane do węższej grupy odbiorców. W praktyce obejmie głównie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rola asystenta osobistego obejmuje pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie w przemieszczaniu się oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W zależności od indywidualnych potrzeb zakres współpracy może być bardzo zróżnicowany: od kilkudziesięciu godzin miesięcznie aż po intensywną, niemal codzienną obecność.

W najbardziej rozbudowanym wariancie wsparcie może sięgać nawet 240 godzin w miesiącu, co w praktyce oznacza średnio osiem godzin dziennie. Minimalny próg ustalono na poziomie 20 godzin, co pozwala dopasować pomoc do realnej sytuacji osoby korzystającej z programu.

Stary program w nowej odsłonie

Projekt ustawy o asystencji osobistej przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej została przyjęty przez rząd w październiku ubiegłego roku – przypomina pulshr.pl

Za deklaracjami idą znaczące środki finansowe. Na realizację programu rząd zamierza przeznaczyć ponad 47 miliardów złotych do 2035 roku. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem stycznia 2027 roku.

Wygląda to dobrze, ale tylko na papierze

Wedle założeń, program ma objąć nawet 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Jego efekty odczują również ich bliscy. Szacunkowo to nawet pół miliona osób, które dziś często pełnią funkcję nieformalnych opiekunów – podaje pulshr.pl

Na papierze wygląda dobrze, ale jak zauważa biznesinfo.pl wyrzucenie do kosza bonu senioralnego oznacza, że wielu seniorów, którzy zmagają się z codzienną niesamodzielnością, ale nie posiadają formalnych orzeczeń, może zostać poza systemem wsparcia.

Zmiana kierunku rodzi konkretne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Osoby starsze, które nie spełniają restrykcyjnych kryteriów, zostają pozbawione realnej pomocy. W efekcie ciężar opieki ponownie spada na rodziny, często już i tak przeciążone. To także potencjalny problem dla rynku pracy. Brak systemowego wsparcia może zmuszać część osób do ograniczenia aktywności zawodowej, by opiekować się bliskimi

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl

Infor.pl
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Obowiązki domowe, obowiązki zawodowe, rodzina - organizacja kuleje, a produktywność niska? Możesz to łatwo ogarnąć i zaoszczędzić
25 mar 2026

Brak planu dnia to nie problem organizacyjny - to ukryty problem finansowy. Rozproszony pracownik zarabia mniej, częściej popełnia kosztowne błędy i szybciej się wypala. A wypalony rodzic wydaje więcej: na gotowe jedzenie, na prywatne wizyty u lekarza, na nagradzające zakupy zbędnych rzeczy. Dobry plan dnia to najlepsza inwestycja, jaka nie kosztuje ani złotówki.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Krew się opłaca! Jest decyzja, ważna dla wcześniejszej emerytury górników
25 mar 2026

Dni zwolnienia za honorowe oddawanie krwi wreszcie wliczą się do stażu pracy górniczej. To wielka zmiana dla pracowników pod ziemią!
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy
25 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie?
To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS
25 mar 2026

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dotyczy możliwości zaliczania do okresów pracy górniczej dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Skorzystają na tym górnicy - honorowi krwiodawcy.
Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
25 mar 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 marca 2026 r. w sprawie C 436/24 odnosi się do kwalifikacji podatkowej punktów przyznawanych klientom w ramach programów lojalnościowych. Spór powstał na tle szwedzkiego systemu lojalnościowego, w którym nabywcy otrzymywali punkty proporcjonalne do wartości dokonanych zakupów, a następnie mogli wymieniać je na towary o niskiej wartości podczas kolejnych transakcji. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy punkty tego rodzaju mogą zostać uznane za „bon” w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, co w konsekwencji przesądzałoby o sposobie ich opodatkowania oraz o ewentualnym zastosowaniu art. 73a regulującego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy realizacji bonów różnego przeznaczenia.

Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta
25 mar 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą na celu uproszczenie procedur związanych ze składaniem wniosków o zasiłek opiekuńczy — poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy umożliwią płatnikom składek oraz biurom rachunkowym przekazywanie wniosków do ZUS drogą elektroniczną.
Rewolucja w prawie AI! Firmy używające AI muszą się dostosować.
25 mar 2026

Długo oczekiwany projekt przepisów o systemach sztucznej inteligencji trafi wkrótce pod obrady Rady Ministrów. Tak powiedział Infor.pl Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Nastąpiła zatem długo wyczekiwana zmiana w harmonogramie legislacyjnym i w końcu projekt opuścił Ministerstwo Cyfryzacji.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA