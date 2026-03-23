Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te kwoty z ZUS mogą zaskoczyć miliony seniorów

Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te kwoty z ZUS mogą zaskoczyć miliony seniorów

23 marca 2026, 09:02
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
To nie tylko procentowa podwyżka. Za nowymi wyliczeniami waloryzacyjnymi kryją się konkretne kwoty, limity i zmiany, które mogą realnie wpłynąć na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Na pewno wielu przekona się o tym przy najbliższym przelewie.

Od 1 marca 2026 roku świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały zwaloryzowane. Podwyżka wyniosła 5,3 procent, a cały proces odbywa się z urzędu – bez konieczności składania wniosku. Odpowiednie komunikaty w tej sprawie zostały opublikowane w Monitor Polski.

Waloryzacja 2026 – ile wynosi i jak ją obliczono?

W 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie:

  • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku,
  • powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Najniższa emerytura 2026 – konkretne kwoty po podwyżce

W wyniku waloryzacji:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 99,58 zł i wynosi 1 978,49 zł brutto,
  • renta socjalna również wynosi 1 978,49 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1 483,87 zł.

Zwiększyła się także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Nowe dodatki z ZUS – pełna lista stawek od marca 2026

Wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostały także dodatki i inne świadczenia pieniężne. Od 1 marca 2026 r. wyniosą one:

  • dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł,
  • ryczałt energetyczny – 336,16 zł,
  • świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto,
  • świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł,
  • dodatek kombatancki – 366,68 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł,
  • świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł.
Dorabiasz do emerytury? Te limity mogą zmniejszyć świadczenie

W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie więcej niż 130 proc.) maksymalne zmniejszenia wyniosą:

  • 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).

Kwoty wolne od potrąceń – ile musi zostać „na rękę”?

Emerytury i renty wolne od potrąceń wynoszą:

  • 849,42 zł – przy potrąceniach alimentacyjnych,
  • 1 401,57 zł – przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
  • 1 121,28 zł – przy potrącaniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń, składek czy świadczeń rodzinnych,
  • 339,76 zł – przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.

Średnie emerytury i renty w 2026 – oficjalne dane

Zgodnie z oficjalnym komunikatem:

  • przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3 634,73 zł,
  • przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł,
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł,
  • miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego – 3 794,33 zł.

Bez wniosku, ale z decyzją – jak sprawdzić nową kwotę?

Podwyżka świadczeń została przeprowadzona automatycznie, co oznacza, że nie trzeba tutaj składać żadnego wniosku. Informację o nowej wysokości świadczenia można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzymuje również decyzję zawierającą:

  • kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego,
  • zastosowany wskaźnik waloryzacji,
  • nową kwotę brutto po podwyżce,
  • informację o dodatku pielęgnacyjnym (jeśli przysługuje).

Dla milionów seniorów i rencistów marcowa waloryzacja oznacza realny wzrost comiesięcznych dochodów – już od najbliższej wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji:

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń - Monitor Polski rok 2026 poz. 220

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 221

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty - Monitor Polski rok 2026 poz. 222

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 223

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego - Monitor Polski rok 2026 poz. 224

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia - Monitor Polski rok 2026 poz. 226

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie - Monitor Polski rok 2026 poz. 227

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego - Monitor Polski rok 2026 poz. 225

Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach dzieci z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.

Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?
Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian
23 mar 2026

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
WIBOR nie broni się samą legalnością. Dlaczego teza o „micie abuzywności” upraszcza problem za bardzo
23 mar 2026

Spór o WIBOR nie jest sporem o samą nazwę wskaźnika i jego legalność. Jest sporem o coś znacznie poważniejszego: czy konsument, podpisując wieloletnią umowę kredytową, rzeczywiście otrzymał prawdziwy, pełny i zrozumiały obraz mechanizmu, który miał decydować o cenie jego kredytu. I to pytanie wciąż pozostaje otwarte - pisze Krzysztof Szymański.
Różne sposoby oszczędzania na przyszłość: który z nich jest dla Ciebie?
23 mar 2026

Dojrzałe zarządzanie finansami wymaga nie tylko kontrolowania bieżących wydatków, ale przede wszystkim świadomego planowania przyszłości. Oszczędzanie przestało być domeną wąskiej grupy ekspertów i stało się nieodłącznym elementem współczesnego, odpowiedzialnego stylu życia. Jednak samo odkładanie pieniędzy to dopiero początek – kluczowe jest wybranie odpowiedniego narzędzia, które będzie pracować w zgodzie z naszymi celami i temperamentem. Różnorodność dostępnych produktów finansowych pozwala na precyzyjne dopasowanie strategii do indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy celem jest awaryjna poduszka finansowa, czy kapitał na wymarzoną nieruchomość.
Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
Kobiety mogą kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać godzinę później, a za odmowę nawet 30 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Wystarczy złożenie oświadczenia [WZÓR]
23 mar 2026

Kobiety karmiące swoje dziecko piersią – mają prawo do dwóch dodatkowych 30-minutowych (lub odpowiednio - 45-minutowych) przerw w pracy. Na wniosek pracownicy – przerwy te mogą być wykorzystywane łącznie, co w praktyce oznacza, że kobieta może kończyć pracę godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) wcześniej lub zaczynać ją godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) później. Pracodawca nie ma przy tym prawa wymagać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią, a za odmowę udzielania jej ww. przerw – grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny.
