Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te kwoty zaskoczą miliony seniorów

Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te kwoty zaskoczą miliony seniorów

18 marca 2026, 16:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
To nie tylko procentowa podwyżka. Za nowymi wyliczeniami waloryzacyjnymi kryją się konkretne kwoty, limity i zmiany, które mogą realnie wpłynąć na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Wielu przekona się o tym dopiero przy najbliższym przelewie.

Od 1 marca 2026 roku świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały zwaloryzowane. Podwyżka wyniosła 5,3 procent, a cały proces odbywa się z urzędu – bez konieczności składania wniosku. Odpowiednie komunikaty w tej sprawie zostały opublikowane w Monitor Polski.

Waloryzacja 2026 – ile wynosi i jak ją obliczono?

W 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie:

  • średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku,
  • powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Najniższa emerytura 2026 – konkretne kwoty po podwyżce

W wyniku waloryzacji:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 99,58 zł i wynosi 1 978,49 zł brutto,
  • renta socjalna również wynosi 1 978,49 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wynosi 1 483,87 zł.

Zwiększyła się także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Nowe dodatki z ZUS – pełna lista stawek od marca 2026

Wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostały także dodatki i inne świadczenia pieniężne. Od 1 marca 2026 r. wyniosą one:

  • dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł,
  • ryczałt energetyczny – 336,16 zł,
  • świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto,
  • świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł,
  • dodatek kombatancki – 366,68 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł,
  • świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł.
Dorabiasz do emerytury? Te limity mogą zmniejszyć świadczenie

W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie więcej niż 130 proc.) maksymalne zmniejszenia wyniosą:

  • 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).

Kwoty wolne od potrąceń – ile musi zostać „na rękę”?

Emerytury i renty wolne od potrąceń wynoszą:

  • 849,42 zł – przy potrąceniach alimentacyjnych,
  • 1 401,57 zł – przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
  • 1 121,28 zł – przy potrącaniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń, składek czy świadczeń rodzinnych,
  • 339,76 zł – przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.

Średnie emerytury i renty w 2026 – oficjalne dane

Zgodnie z oficjalnym komunikatem:

  • przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3 634,73 zł,
  • przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł,
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł,
  • miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego – 3 794,33 zł.

Bez wniosku, ale z decyzją – jak sprawdzić nową kwotę?

Podwyżka świadczeń została przeprowadzona automatycznie, co oznacza, że nie trzeba tutaj składać żadnego wniosku. Informację o nowej wysokości świadczenia można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzymuje również decyzję zawierającą:

  • kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego,
  • zastosowany wskaźnik waloryzacji,
  • nową kwotę brutto po podwyżce,
  • informację o dodatku pielęgnacyjnym (jeśli przysługuje).

Dla milionów seniorów i rencistów marcowa waloryzacja oznacza realny wzrost comiesięcznych dochodów – już od najbliższej wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji:

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń - Monitor Polski rok 2026 poz. 220

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 221

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty - Monitor Polski rok 2026 poz. 222

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Monitor Polski rok 2026 poz. 223

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego - Monitor Polski rok 2026 poz. 224

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia - Monitor Polski rok 2026 poz. 226

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie - Monitor Polski rok 2026 poz. 227

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego - Monitor Polski rok 2026 poz. 225

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej - jak ją uzyskać, co zawiera i gdzie jest honorowana
18 mar 2026

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to cyfrowy dokument dostępny w telefonie, który potwierdza niepełnosprawność i uprawnienia do ulg - tak samo jak tradycyjna, plastikowa karta. Można z niej korzystać nawet bez Internetu, a dodać ją mogą też rodzice i opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jak ją aktywować krok po kroku i na co uważać.
MRPiPS: Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
18 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Zarobki 2026: czy będą mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
18 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Osoby z niepełnosprawnością czy ich bliscy płacą pośrednikom nawet 22 tys. zł za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. ZUS pomaga bezpłatnie
18 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do osób z niepełnosprawnością i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek o to świadczenie można złożyć bezpłatnie. Pracownicy ZUS pomagają go wypełnić i złożyć zarówno w placówkach, jak i przez infolinię.

KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę
18 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko cyfrowa rewolucja w księgowości. To także twarde ograniczenia techniczne, które mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw – od rozmiaru faktur, przez brak załączników, aż po limity wysyłki. Eksperci ostrzegają: kto nie przygotuje procesów wcześniej, może mieć poważne problemy.
Podatek u źródła (WHT) a należności licencyjne: kompletne omówienie, aktualne zasady i praktyczne wskazówki
18 mar 2026

Rozliczanie należności licencyjnych wypłacanych za granicę to jedno z najbardziej złożonych zagadnień podatkowych. Błąd w klasyfikacji płatności albo brak dokumentów może kosztować firmę realne pieniądze. W tym przewodniku wyjaśniamy krok po kroku, czym jest podatek u źródła (WHT), kiedy powstaje należność licencyjna oraz jak bezpiecznie korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znajdziesz tu także checklisty, przykłady i najczęstsze pułapki.
Rzecznik MŚP: Nieuzasadniony zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
18 mar 2026

Do Marszałka Sejmu trafiło pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Agnieszka Majewska wskazuje na zagrożenia dla sektora MŚP w związku z projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Jak legalnie zwiększyć swoją emeryturę? 5000 zł miesięcznie jest realne. Sprawdź, czy Twoje pieniądze nie leżą w ZUS
18 mar 2026

Wielu emerytów co miesiąc nieświadomie rezygnuje z dodatkowych środków, które im się należą. W 2026 roku system emerytalny oferuje szereg dodatków i ulg, o których ZUS nie zawsze przypomina "z urzędu". Czy wiesz, że po złożeniu odpowiednich wniosków Twoje świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie?

Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do wszystkich świadczeń medycznych w Polsce?
18 mar 2026

Ukraińcy mają w Polsce dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to możliwe, gdy beneficjent ochrony czasowej, który posługuje się numerem PESEL ze statusem UKR ma jeden z tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy prowadzenie legalnej działalności gospodarczej.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.
