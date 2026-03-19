Renta rolnicza w 2026 roku. Zasady, warunki i nowe kwoty

Renta rolnicza w 2026 roku. Zasady, warunki i nowe kwoty

19 marca 2026, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta rolnicza, KRUS, pieniądze
Każdego roku 1 marca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeprowadza waloryzację świadczeń, aby zrekompensować wzrost kosztów utrzymania. Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem i ze względu na stan zdrowia nie możesz dłużej prowadzić gospodarstwa, warto znać aktualne zasady przyznawania renty oraz kwoty, które obowiązują w 2026 roku.

Kto może ubiegać się o rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest przyznawana automatycznie z chwilą pogorszenia stanu zdrowia. Aby ją otrzymać, musisz spełnić trzy podstawowe wymagania. Po pierwsze, lekarz orzecznik KRUS musi oficjalnie potwierdzić Twoją trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Po drugie, musisz posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy, którego długość zależy od Twojego wieku w momencie, gdy stwierdzono niezdolność. Ostatnim warunkiem jest to, aby niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu tego ubezpieczenia.

Jak KRUS wylicza Twoje świadczenie?

Mechanizm wyliczania renty opiera się na tzw. emeryturze podstawowej, która od marca 2026 roku wynosi 1780,64 zł brutto. Twoja renta składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest część składkowa, która wynosi 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok, w którym opłacałeś składki. Drugim elementem jest część uzupełniająca, stanowiąca zazwyczaj 95 proc. emerytury podstawowej (z uwzględnieniem stosownego zmniejszenia, jeśli Twój okres ubezpieczenia przekroczył 20 lat). Jeśli pracowałeś również poza rolnictwem (np. na etacie), możesz mieć prawo do świadczeń z dwóch systemów. Jednak w przypadku renty rolniczej, jeśli masz już ustalone prawo do renty z ZUS, KRUS może wypłacać jedynie część rolniczą Twojego świadczenia.

Jakie kwoty obowiązują od marca 2026?

Dzięki tegorocznej waloryzacji opartej na wskaźniku 5,3 proc., najniższa renta rolnicza z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Dla osób, u których orzeczono jedynie częściową niezdolność do pracy, świadczenie przysługuje w wysokości 75 proc. tej kwoty, czyli 1483,87 zł brutto. Warto pamiętać, że na ostateczną sumę wpływ mają dodatki. Najpopularniejszy z nich, dodatek pielęgnacyjny, po marcowej waloryzacji wynosi 366,68 zł. Renciści otrzymują również dodatkowe roczne świadczenia pieniężne, czyli tzw. trzynastą i czternastą emeryturę.

Dorabianie do renty rolniczej (limity od marca 2026)

Jeśli pobierasz rentę i decydujesz się na dodatkową pracę poza rolnictwem (np. na umowę o pracę czy zlecenie), musisz pilnować kwartalnych limitów przychodów ogłaszanych przez GUS. Od 1 marca 2026 roku obowiązują następujące zasady:

  • Pełna wypłata renty: Twoje dodatkowe zarobki nie mogą przekroczyć 5 625,60 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Do tej kwoty KRUS wypłaca świadczenie w całości.
  • Zmniejszenie renty: Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w przedziale od 5 625,61 zł do 10 447,50 zł brutto, KRUS odpowiednio pomniejszy kwotę wypłacanej renty.
  • Zawieszenie wypłaty: Przekroczenie kwoty 10 447,50 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) spowoduje całkowite zawieszenie wypłaty Twojej renty do czasu, aż Twoje dochody spadną.
  • Warto pamiętać, że powyższe kwoty zmieniają się co trzy miesiące (w czerwcu, wrześniu i grudniu), dlatego należy trzymać rękę na pulsie i informować KRUS o podjęciu każdej dodatkowej aktywności zawodowej, aby uniknąć konieczności zwracania nadpłaconych środków.

Najważniejsza informacja o waloryzacji

Dobra wiadomość jest taka, że rolnicy nie muszą składać żadnych wniosków o podwyższenie świadczenia po marcu. Proces ten odbywa się całkowicie automatycznie, a KRUS sam przelicza kwoty i przesyła decyzję pocztą. Jeśli jednak Twoja sytuacja zdrowotna uległa pogorszeniu, warto skontaktować się z placówką KRUS, aby złożyć wniosek o ponowne badanie przez lekarza orzecznika, co może wpłynąć na zmianę stopnia niezdolności do pracy.

Kiedy przestajesz płacić składki KRUS?

Przyznanie renty rolniczej nie zawsze oznacza automatyczne wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Obowiązek opłacania składek ustaje z końcem kwartału, w którym wydano decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli jednak orzeczono u Ciebie jedynie częściową niezdolność do pracy, nadal podlegasz ubezpieczeniu i musisz opłacać składki, o ile nadal prowadzisz działalność rolniczą. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć zaległości w KRUS, które mogłyby wpłynąć na przyszłą wysokość emerytury.

Renta rolnicza w 2026 roku - podsumowanie

Od 1 marca 2026 roku renta rolnicza z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto, co wynika z waloryzacji opartej na wskaźniku 5,3 proc. oraz powiązania najniższych świadczeń rolniczych z minimalną emeryturą z ZUS. Kwota ta dla wielu osób wydaje się niska, ponieważ system KRUS opiera się na znacznie niższych składkach niż system powszechny, co bezpośrednio przekłada się na wysokość wypłat. Warto jednak pamiętać, że na ostateczną sumę wpływ mają dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 347,78 zł, oraz wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury, które podnoszą roczny bilans przychodów rencisty. System przewiduje również możliwość pobierania renty przy jednoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej, o ile niezdolność do pracy została orzeczona jako całkowita, co ma stanowić wsparcie dla budżetów domowych w mniejszych gospodarstwach.

Renta rolnicza w 2026 roku - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są warunki przyznania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w KRUS w 2026 roku?

Potrzebne są: orzeczenie lekarza orzecznika KRUS o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie, odpowiedni staż ubezpieczeniowy zależny od wieku oraz powstanie niezdolności w okresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego albo nie później niż 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Jak KRUS wylicza rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy od marca 2026 roku?

Podstawą jest emerytura podstawowa 1780,64 zł brutto. Część składkowa to 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek, a część uzupełniająca to zazwyczaj 95 proc. emerytury podstawowej (ze stosownym zmniejszeniem, gdy okres ubezpieczenia przekroczył 20 lat).

Jaka jest najniższa renta rolnicza z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku renta rolnicza z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto. Wynika to z waloryzacji opartej na wskaźniku 5,3 proc. i powiązania najniższych świadczeń rolniczych z minimalną emeryturą z ZUS.

Ile wynosi renta rolnicza przy częściowej niezdolności do pracy w 2026 roku?

Przysługuje 75% kwoty renty należnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czy trzeba składać wniosek o waloryzację renty rolniczej w KRUS w marcu 2026?

Nie. Waloryzacja odbywa się automatycznie, KRUS sam przelicza i wyrównuje świadczenia do nowych kwot. Jeśli zmienił się stan zdrowia, warto skontaktować się z najbliższą placówką KRUS w sprawie aktualnej dokumentacji medycznej.

