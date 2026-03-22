ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

22 marca 2026, 09:57
Marzena Sarniewicz
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury?
Wypłata 13. emerytury w 2026 roku jest już pewna, ale terminy nie będą takie same dla wszystkich. Część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wyjaśniamy, ile wyniesie świadczenie po waloryzacji i kto dostanie je szybciej.

Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?

W tym roku waloryzacja świadczeń wyniosła 5,3%, co oznacza podwyżkę najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o wysokości 13. emerytury.

Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto dla każdego emeryta i rencisty. Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Czy 13 emerytura jest opodatkowana?

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną (9%). Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (12% od nadwyżki ponad próg).

Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają ok. 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1 563 zł przy emeryturze 2500 zł i więcej.

Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026

W tym roku Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.

ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

Skorygowany harmonogram wypłat 2026

  • 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
  • 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
  • 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)

Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,
  • renty szkoleniowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:

  • mają zawieszone prawo do świadczeń,
  • pobierają emeryturę olimpijską,
  • są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
  • otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.

Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.

ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczeń.

Źródło: INFOR
