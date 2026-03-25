ZUS zmienia terminy wypłat 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?
Wypłata 13. emerytury w 2026 roku jest już pewna, ale terminy nie będą takie same dla wszystkich. Część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wyjaśniamy, ile wyniesie świadczenie po waloryzacji i kto dostanie je szybciej.
- Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?
- Czy 13 emerytura jest opodatkowana?
- Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026
- Kto dostanie trzynastą emeryturę?
- Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?
- Kiedy spodziewać się pieniędzy?
Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?
W tym roku waloryzacja świadczeń wyniosła 5,3%, co oznacza podwyżkę najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o wysokości 13. emerytury.
Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto dla każdego emeryta i rencisty. Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
Czy 13 emerytura jest opodatkowana?
Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną (9%). Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (12% od nadwyżki ponad próg).
Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają ok. 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1 563 zł przy emeryturze 2500 zł i więcej.
Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026
W tym roku Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.
ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.
Skorygowany harmonogram wypłat 2026
- 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
- 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
- 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
- 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
- 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)
Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.
Kto dostanie trzynastą emeryturę?
Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:
- emerytury,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej,
- renty socjalnej,
- renty szkoleniowej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- świadczenia przedemerytalnego.
Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.
Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?
Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:
- mają zawieszone prawo do świadczeń,
- pobierają emeryturę olimpijską,
- są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
- otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.
Kiedy spodziewać się pieniędzy?
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.
Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.
ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczeń.
