REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS ma wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Musi to zrobić. Sprawdźcie czy i wam się te pieniądze należą

ZUS ma wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Musi to zrobić. Sprawdźcie czy i wam się te pieniądze należą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 18:36
Maja Retman
Maja Retman
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wojują w sądzie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i wygrywają. Do prawdziwej prawnej ofensywy ruszyli seniorzy, którzy najpierw przeszli na wcześniejszą emeryturę, a potem ZUS pomniejszył im wypłatę docelowego świadczenia. W niektórych przypadkach korzystne wyroki nakazują wypłatę nawet 30 tysięcy wyrównania

Blisko 100 tysięcy emerytów znalazło się w prawnej pułapce, za którą odpowiada państwo. Chodzi o tych, którzy przed laty przeszli na wcześniejszą emeryturę i nie mogli przewidzieć zmiany przepisów, która diametralnie wpłynęła na ich sytuację. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego ich świadczenia zostały bowiem pomniejszone o kwoty wcześniej pobranych emerytur. Mechanizm ten wprowadzono ustawą z 6 czerwca 2012 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Problem polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny uznał takie rozwiązanie za niezgodne z konstytucją w odniesieniu do osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed wejściem w życie tych przepisów. Orzeczenie Trybunału otworzyło drogę do ponownego przeliczenia świadczeń oraz wypłaty należnych wyrównań. Mimo to wyrok do dziś nie został opublikowany przez rząd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje tę sytuację, odmawiając seniorom i powołując się na brak podstawy prawnej.

Sąd po stronie emerytów

Brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zablokował jednak sądów powszechnych. W tej sytuacji niektórzy decydują się na prawną batalię, a sądy zaczynają stawać po stronie seniorów. Już zapadło 246 korzystnych wyroków, z czego 68 jest prawomocnych.

Radca prawny dr Andrzej Hańderek w rozmowie z „Faktem” przywołuje dwa konkretne wyroki niekorzystne dla ZUS.

REKLAMA

Pierwsza sprawa dotyczy nauczycielki z rocznika 1956. Kobieta zdecydowała się na wcześniejszą emeryturę, a po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego jej świadczenie miało być niższe niż wcześniejsza emerytura nauczycielska. ZUS odmówił, ale sąd zobowiązał go do ponownego przeliczenia. Efekt? Od lipca bieżącego roku świadczenie jest wyższe o 988,20 zł miesięcznie, a kobieta otrzymała wyrównanie w wysokości 11 751,40 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wywalczył prawie 30 tysięcy złotych wyrównania

Podobnie potoczyła się sprawa nauczyciela z rocznika 1957. On również wybrał wcześniejszą emeryturę, a ZUS odmówił mu korzystniejszego przeliczenia. Sąd nakazał jednak wypłatę. Świadczenie mężczyzny wzrosło o 2097,54 zł miesięcznie. Dostał też wyrównanie – 29 642,66 zł.

Dwójka emerytów nie zamierza na tym poprzestać. Planują wystąpić z pozwami przeciwko państwu o odszkodowanie – odpowiednio 50 tys. zł i 60 tys. zł.

ZUS gra na przeczekanie?

Według Hańderka Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje różne strategie, by odwlekać wykonanie wyroków. – Składane są wnioski o wykładnię wyroku czy o wstrzymanie jego wykonalności. Niedawno podobne działania podjął ZUS Oddział w Gdańsku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił je błyskawicznie – wyjaśnia prawnik.

Wielomiliardowe skutki dla budżetu

Na razie nie zanosi się na to, by rząd rozwiązał problem ustawowo. Jak pisze money.pl, z dokumentów opracowanych przez ZUS i dołączonych do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wynika jasno, że pełne uwzględnienie zgłaszanych roszczeń – obejmujące zarówno wypłatę wyrównań za wcześniejsze lata, jak i podniesienie świadczeń na przyszłość – oznaczałoby dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obciążenie liczone w wielu miliardach złotych.

Analizy wskazują, że skutki finansowe proponowanej zmiany przepisów, polegającej na ustalaniu wysokości emerytury bez pomniejszania jej podstawy o kwoty wcześniej pobranych świadczeń, byłyby bardzo istotne. W przypadku tych, którzy już złożyli wniosek o emeryturę powszechną – czyli 75,5 tysiąca mężczyzn oraz 73,3 tysiąca kobiet – roczne wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosłyby o około 2,6 miliarda złotych. Dodatkowo koszt samych wyrównań przekroczyłby 9,5 miliarda złotych.

Na tym jednak konsekwencje finansowe się nie kończą. Na zmianie przepisów skorzystaliby również seniorzy pobierający emerytury przyznane przed 2013 rokiem na podstawie wcześniejszych zasad, którzy dotychczas nie wystąpili o emeryturę powszechną. W ich przypadku roczne wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększyłyby się o kolejne 3,3 miliarda złotych.

Szacuje się, że liczba potencjalnych beneficjentów wynosi około 53,1 tysiąca osób, z czego zdecydowaną większość – 45,9 tysiąca – stanowią kobiety. Przeciętna miesięczna podwyżka świadczenia mogłaby wynieść około 4493 złote.

Projekt ustawy – podwyżki bez wyrównań

Rząd przygotowuje projekt ustawy. Emerytury mają wzrosnąć, jednak bez wypłaty wyrównań.

To właśnie ogromna skala możliwych kosztów stanowi jeden z głównych powodów, dla których państwo poszukuje rozwiązania na drodze ustawowej, choć tempo tych prac jest wyraźnie powolne.

W marcu 2025 roku na stronach rządowych pojawiły się informacje o trwających pracach nad projektem ustawy oznaczonym jako UD204 – pisze money.pl. Jego celem ma być systemowe rozwiązanie problemu. Z dostępnych informacji wynika, że koncepcja zakłada przeliczenie emerytur bez zastosowania niekonstytucyjnego mechanizmu pomniejszania – i to z urzędu, przez ZUS. Oznacza to rozwiązanie odmienne od skutków, jakie przynosi wygrana sprawa w sądzie.

Prace nad projektem nadal są w toku i prowadzi je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort został zapytany o aktualny etap prac oraz przewidywany termin zakończenia projektu. Z informacji publikowanych na stronach rządowych wynika, że w pierwszym kwartale roku projekt miał trafić pod obrady Rady Ministrów, a sama ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca 2026 roku. Do momentu publikacji artykułu nie udzielono jednak odpowiedzi w tej sprawie.

Zapowiadane rozwiązanie nie przewiduje wypłaty wyrównań za poprzednie lata, a także pomija kwestię waloryzacji kapitału za okres pobierania wcześniejszej emerytury. W praktyce oznacza to, że choć wysokość świadczeń na przyszłość wzrosłaby, seniorzy nie odzyskaliby środków utraconych w przeszłości, a sam wzrost emerytury byłby niższy niż w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku sądu.

W istocie jest to próba systemowego „naprawienia” błędu prawnego w sposób, który będzie mniej obciążający dla finansów publicznych niż sytuacja, w której państwo przegrywałoby masowo sprawy w sądach powszechnych.

- To rozwiązanie finansowo mniej korzystne niż wygrana w sądzie. Czekanie na ustawę może oznaczać zgodę na niższą rekompensatę– ocenia na łamach money.pl Katarzyna Wilk, radca prawny z Kancelarii Mędrecki Wilk i Wspólnicy, reprezentującej seniorów w sporach z ZUS.

Z tego względu dla części seniorów droga sądowa pozostaje obecnie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Po złożeniu wniosku do ZUS, a następnie odwołaniu się od decyzji odmownej, istnieje możliwość uzyskania nie tylko wyższej emerytury, lecz także wyrównania obejmującego maksymalnie trzy lata wstecz.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga"
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

REKLAMA

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

REKLAMA

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA