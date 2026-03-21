ZUS alarmuje: przez ten błąd, osoby niepełnosprawne tracą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych świadczenia. Można go łatwo uniknąć [komunikat ZUS]

ZUS alarmuje: przez ten błąd, osoby niepełnosprawne tracą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych świadczenia. Można go łatwo uniknąć [komunikat ZUS]

21 marca 2026, 07:53
Aleksandra Rybak
W najnowszym komunikacie z 19 marca 2026 r. ZUS ostrzega osoby z niepełnosprawnością i ich bliskich przed błędem, który w procedurze ubiegania się o świadczenie wspierające może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jedna z beneficjentek świadczenia, w ostatnim czasie, straciła w ten sposób 22 tys. zł, które mogła przeznaczyć na „pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji”, a inny beneficjenci świadczenia – odpowiednio 10 tys. zł i sześciokrotność miesięcznego świadczenia.

Świadczenie wspierające 2026 dla osób niepełnosprawnych – kto może je otrzymać?

Świadczenie wspierające przysługuje na podstawie ustawy z dnia z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym – osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której ową potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70-100 pkt.

Celem powyższego świadczenia, jest udzielenie osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Od powyższych zasad – ustawodawca zastrzegł jednak pewne wyjątki, zgodnie z którymi – świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba niepełnosprawna została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich, jak również, jeżeli
  • osobie niepełnosprawnej przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego lub jej opiekunowi przysługuje za granicą świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki, chyba, że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wspierające 2026 dla osób niepełnosprawnych – w jakiej wysokości przysługuje?

Świadczenie wspierające przysługuje co miesiąc – w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia – w kwocie od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. – renta socjalna opiewa na kwotę 1 978,49 zł, świadczenie wspierające przysługuje zatem w wysokości:

  • w przypadku poziomu potrzeby wsparcia ustalonego na poziomie 95-100 pkt – 220% renty socjalnej, a zatem – 4 353 zł,
  • 90-94 pkt – 180% renty socjalnej, a zatem – 3 561 zł,
  • 85-89 pkt – 120% renty socjalnej, a zatem – 2 374 zł,
  • 80-84 pkt – 80% renty socjalnej, a zatem – 1 583 zł,
  • 75-79 pkt – 60% renty socjalnej, a zatem – 1 187 zł i odpowiednio
  • 70-74 pkt – 40% renty socjalnej, a zatem – 791 zł.

Do 28 lutego 2026 r., renta socjalna opiewała natomiast na kwotę 1 878,91 zł, a tym samym świadczenie wspierające przysługiwało w wysokości:

  • w przypadku poziomu potrzeby wsparcia ustalonego na poziomie 95-100 pkt – 220% renty socjalnej, a zatem – 4 134 zł,
  • 90-94 pkt – 180% renty socjalnej, a zatem – 3 382 zł,
  • 85-89 pkt – 120% renty socjalnej, a zatem – 2 255 zł,
  • 80-84 pkt – 80% renty socjalnej, a zatem – 1 503 zł,
  • 75-79 pkt – 60% renty socjalnej, a zatem – 1 127 zł i odpowiednio
  • 70-74 pkt – 40% renty socjalnej, a zatem – 752 zł.

Wysokość świadczenia wspierającego ustalonego w powyższy sposób, zaokrąglana jest do pełnych złotych w górę. W związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych (o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent) – następnej podwyżki świadczenia wspierającego należy spodziewać się 1 marca 2027 r.

Świadczenie wspierające 2026 dla osób niepełnosprawnych – w jaki sposób należy się o nie ubiegać i kto decyduje o jego przyznaniu?

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, której posiadanie (i to pod warunkiem poziomu potrzeby wsparcia ustalonego w niej na wymaganym poziomie) – warunkuje prawo do ubiegania się o świadczenie wspierające – wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) albo za ich zgodą – na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Na wydanie ww. decyzji – od dnia wpływu wniosku o jej wydanie – zgodnie z art. 6b4 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma 3 miesiące. Jak wynika z interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2025 r. (znak III.7064.478.2024.JA) – termin ten, jest jednak niejednokrotnie drastycznie przekraczany przez organy orzecznicze na terenie całego kraju, nawet o kilkanaście miesięcy.

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – celem ustalenia prawa do świadczenia wspierającego – należy następnie złożyć stosowny wniosek do ZUS, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia.

Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej, a przyznanie świadczenia wspierającego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymują informację o jego przyznaniu za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzje administracyjne wydawane są natomiast przez ZUS wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Komunikat ZUS: osoby niepełnosprawne tracą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo popełniają ten błąd ubiegając się o przyznanie świadczenia wspierającego

W dniu 19 marca 2026 r. ZUS wydał ostrzeżenie skierowane do osób z niepełnosprawnością i ich bliskich w kwestii zachowania ostrożności przy decydowaniu się na skorzystanie z płatnej pomocy w procedurze uzyskania świadczenia wspierającego. Nie płać pośrednikom za świadczenie wspierające. ZUS pomaga bezpłatnie– zaapelował Zakład do przyszłych beneficjentów świadczenia wspierającego i ich rodzin, po tym, jak do jednej z jego placówek zgłosiła się wnuczka klientki, która skorzystała z usług kancelarii oferującej pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Będąca w podeszłym wieku klientka podpisała umowę i udzieliła pełnomocnictwa do działania w jej imieniu. Zgodnie z ww. umową – wyrównanie oraz pierwsza wypłata świadczenia zostały przekazane nie na rachunek bankowy beneficjentki świadczenia (po tym jak zostało jej ono przyznane), a – na konto wspomnianej kancelarii. Była to kwota niemal 22 tys. zł. Po rozliczeniu należności kancelaria, działając w imieniu klientki, złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania pełnomocnictwa. Pieniądze, które trafiły do kancelarii jako wynagrodzenie za jej usługi (w niemałej kwocie 22 tys. zł) – gdyby klientka nie zdecydowała się na wspomnianą usługę pośrednictwa – mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, leczenia lub rehabilitacji beneficjentki świadczenia.

Co najgorsze – ww. przypadek nie jest odosobniony. Podobne sytuacje zdarzały się również w ubiegłym roku [red.: tj. w roku 2025]. Klienci informowali pracowników ZUS o ofertach pośredników, którzy proponowali pomoc w zamian za bardzo wysokie wynagrodzenie, sięgające nawet 10 tys. zł albo sześciokrotności miesięcznego świadczenia.” – informuje ZUS.

Celem przekonania do skorzystania z usług pośrednika w ubieganiu się o świadczenie wspierające, przedstawiciele kancelarii „posuwają się” do tego, że odwiedzają osoby z niepełnosprawnościami w ich domach i przekonują je do podpisania dokumentów. Zaskoczone i nieświadome „podstępu” osoby, będące nierzadko w podeszłym wieku, nie zapoznają się dokładnie z treścią tego co podpisują, a o wysokich opłatach/wynagrodzeniu pełnomocnika zapisanych w zawartej przez nich umowie, dowiadują się dopiero wówczas, jak przyznane przez ZUS świadczenie trafia na rachunek bankowy kancelarii, którą upoważnili do działania w ich imieniu, a nie na ich własne konto.

W najnowszym komunikacie ZUS przypomina, że – nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć samodzielnie przez internet na portalu eZUS lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS. Osoba z niepełnosprawnością może również upoważnić do załatwiania spraw w ZUS-ie zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub bliskiego. Taki pełnomocnik również może liczyć na bezpłatną pomoc pracowników ZUS przy złożeniu wniosku.

Należy również pamiętać, że aby starać się o świadczenie wspierające w ZUS, trzeba mieć decyzję z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia, wydaną przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (o czym była mowa powyżej). W decyzji tej musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wówczas – można wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie wspierające. Kancelarie czy pośrednicy nie mają jednak wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów – zapewnia ZUS.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym oraz zasadach jego przyznawania można uzyskać w placówkach ZUS, dzwoniąc pod numer telefonu 22 560 1600 (infolinia ZUS) oraz na stronie internetowej Zakładu, pod adresem: LINK.

„Jeśli skontaktuje się z nami kancelaria oferująca pomoc w uzyskaniu świadczenia lub natrafimy na taką ofertę w internecie, zachowajmy ostrożność i spokojnie przeanalizujmy taką propozycję. Przed podpisaniem dokumentów dobrze jest dokładnie zapoznać się z ich treścią, skonsultować decyzję z bliską osobą oraz w razie wątpliwości skontaktować się z ZUS– podsumowuje Zakład.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1429 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.)
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
Świadczenie wspierające 2026 przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.
