Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze

Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze

21 marca 2026, 10:07
Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze
Już za chwilę miliony Polaków zobaczą dodatkowe pieniądze na kontach. ZUS ujawnia szczegóły wypłat trzynastych emerytur – bez wniosków, bez formalności, ale z konkretnymi terminami, które warto znać.

Kiedy ruszają wypłaty? Oto kluczowe daty

ZUS przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin przypada 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenia trafią do uprawnionych wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.

Harmonogram wypłat – sprawdź swój dzień

ZUS poinformował, że wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli trzynastych emerytur, będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja z zachowaniem ogólnych zasad przyjętych do wypłaty świadczeń.

Ważna zasada: wcześniejsze przelewy w dni wolne

Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Kiedy pieniądze trafiają na konto?

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Ile wynosi trzynastka w 2026 roku?

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto.

Kto dostanie dodatkowe świadczenie? Lista uprawnionych

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Bez potrąceń i bez wpływu na dochód

„Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.”

Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
21 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
Zmiany w trzynastej emeryturze. Będą obowiązywać nowe zasady. Ta decyzja już zapadła. Jest jeszcze jeden powód do zaskoczenia
21 mar 2026

Coraz więcej trzeba wydać na leki, coraz droższa jest żywność, inflacja szybuje w górę… to sprawia, że coraz chudsze stają się portfele seniorów. Kołem ratunkowym są trzynaste emerytury. Ich wypłata ruszy w kwietniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem pieniędzy będzie więcej. Tę zmianę przynosi marcowa waloryzacja.
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr
20 mar 2026

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.
Kierowców czeka szok na stacjach paliw. Benzyna 95 powyżej 7 zł, a diesel od 8 zł
20 mar 2026

Nie widać na razie oznak końca kryzysu na rynku paliwowym i podwyżki cen paliw będą kontynuowane - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Przewidują, że w najbliższych dniach za litr benzyny 95 kierowcy mogą częściej płacić ponad 7 zł, a diesla - od 8 zł.
Prawo jazdy kat. C od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat
20 mar 2026

Prawo jazdy kat. C jednak od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat. Natomiast uzyskanie prawa jazdy kat. B będzie możliwe już w wieku 17 lat, ale do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
Świadczenie wspierające przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.

Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni
20 mar 2026

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
